W skrócie Jeep planuje odbudowę oferty w Europie do 2030 roku z wykorzystaniem chińskiej technologii przy współpracy z Dongfeng.

Od 2027 roku do europejskich salonów trafią nowe modele, w tym elektryczny Jeep Recon i SUV klasy średniej z napędem hybrydowym plug-in.

W latach 2028-2030 mają pojawić się dwa nowe SUV-y segmentu B produkowane w Europie, natomiast nie wszystkie planowane modele zostaną wprowadzone na rynek europejski.

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Jeep w 2024 r. zakończył sprzedaż modeli Grand Cherokee oraz Gladiator, a rok później z rynku zniknął również kultowy Wrangler. Powodem nie był spadek zainteresowania klientów, lecz coraz bardziej rygorystyczne unijne normy emisji spalin. Duże samochody z silnikami spalinowymi znacząco podnosiły średnią emisję całej gamy, dlatego ich dalsza sprzedaż przestała być po prostu opłacalna.

Jeep wróci z nowymi modelami. Pierwszy będzie elektryczny Recon

Odbudowa europejskiej oferty rozpocznie się w 2027 r., gdy do salonów trafi Jeep Recon. Będzie to średniej wielkości SUV z napędem elektrycznym, który powstanie w Stanach Zjednoczonych i stamtąd będzie importowany do Europy. Na rynku amerykańskim model ten zadebiutuje wcześniej, bo jeszcze w tym roku. Recon ma uzupełnić ofertę marki w segmencie średnich SUV-ów i jednocześnie uzupełnić lukę powstałą po modelach, które zostały wycofane z europejskiego rynku z powodu zaostrzonych przepisów dotyczących emisji spalin.

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Chińska technologia pomoże Jeepowi wrócić do Europy

W 2028 r. Jeep planuje wprowadzenie nowego SUV-a klasy średniej, który powstanie we współpracy z chińskim koncernem Dongfeng. Samochód będzie produkowany w Chinach i otrzyma nowoczesny napęd hybrydowy plug-in opracowany właśnie przez tą firmę. Układ będzie działał podobnie do rozwiązań typu EREV (Extended Range Electric Vehicle), a więc po rozładowaniu akumulatora silnik spalinowy będzie mógł nie tylko napędzać koła, ale również pełnić funkcję generatora energii.

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Partnerstwo Stellantis i Dongfenga trwa od 1992 r. Przyszłe modele Jeepa wykorzystujące chińską technologię będą produkowane w fabryce joint venture w Wuhan. Co więcej, współpraca działa w obie strony - Dongfeng będzie produkował samochody swojej marki Voyah w należących do Stellantisa zakładach we francuskim Rennes.

Dwa nowe SUV-y Jeepa powstaną w Europie

W latach 2028-2030 Jeep zamierza zaprezentować dwa kolejne SUV-y segmentu B, które będą produkowane w Europie. Nowe modele powstaną na platformie STLA One. Według Stellantisa nowa architektura pozwoli ograniczyć koszty produkcji o około 20 proc. w porównaniu z obecnie wykorzystywanymi rozwiązaniami.

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Wybór tego segmentu nie jest przypadkowy, bo małe SUV-y i crossovery należą dziś do najpopularniejszych samochodów w Europie. Według danych Dataforce od stycznia do maja sprzedaż w tym segmencie wzrosła o 7,6 proc. i wyniosła ponad 940 tys. egzemplarzy.

Nowy Compass stworzył dodatkową przestrzeń w gamie, którą producent zamierza wykorzystać wprowadzając dwa nowe modele. Oba nowe SUV-y - określane wewnętrznie jako B-SUV Compact i B-SUV Large - mają być oferowane z kilkoma rodzajami napędów, w tym z klasyczną hybrydą oraz wersjami z napędem na cztery koła. Producent nie ujawnił jednak bardziej szczegółowych informacji na temat ich specyfikacji.

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Nie wszystkie nowe modele Jeepa trafią do Europy

Jeep potwierdził, że część z planowanych nowych modeli nie pojawi się na europejskim rynku. Producent zrezygnował z wprowadzenia elektrycznego modelu Wagoneer S, a jego miejsce zajmie Recon oraz nowy SUV opracowany wspólnie z Dongfengiem. Podobna decyzja dotyczy przyszłych pick-upów marki. Jeep nie planuje ich sprzedaży w Europie przede wszystkim z powodu obowiązujących norm emisji spalin.

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