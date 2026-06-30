W skrócie W czasie wakacji na drodze ekspresowej S3 działa kilka odcinkowych pomiarów prędkości, obejmujących starsze oraz niedawno uruchomione lokalizacje.

Na S3 funkcjonują obecnie trzy odcinkowe pomiary prędkości: w tunelu pomiędzy Kamienną Górą i Bolkowem, między węzłami Gorzów Zachód i Gorzów Południe, oraz pomiędzy Parłówkiem a Brzozowem.

Mandaty za przekroczenie prędkości w 2026 roku zaczynają się od 50 zł, a ich wysokość, wraz z liczbą punktów karnych, rośnie w zależności od stopnia przewinienia.

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Droga ekspresowa S3 ma ponad 470 km długości i przebiega przez województwo dolnośląskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie. To jedna z najważniejszych tras prowadzących nad polskie morze, dlatego w okresie wakacyjnym ruch jest znacznie większy niż przez resztę roku. Wraz z rosnącą liczbą kierowców rośnie również liczba urządzeń kontrolujących przestrzeganie przepisów.

Trzy odcinkowe pomiary prędkości na drodze S3. Tutaj kierowcy muszą uważać

Obecnie na drodze ekspresowej S3 działają trzy odcinkowe pomiary prędkości. OPP uruchomiony jako pierwszy znajduje się w tunelu pomiędzy Kamienną Górą i Bolkowem w województwie dolnośląskim, w rejonie miejscowości Sady Górne i Nowe Bogaczowice. Na tym odcinku obowiązuje niższe ograniczenie prędkości. W tunelu wszystkie pojazdy mogą poruszać się z prędkością maksymalnie 80 km/h.

Nowy OPP koło Gorzowa. W dwa miesiące zarejestrował tysiące wykroczeń

Drugi odcinkowy pomiar prędkości uruchomiono 17 kwietnia 2026 r. pomiędzy węzłami Gorzów Zachód i Gorzów Południe w województwie lubuskim. Kamery kontrolują odcinek o długości 4,2 km i obowiązują tam standardowe limity dla drogi ekspresowej - 120 km/h dla samochodów osobowych i motocykli oraz 80 km/h dla samochodów ciężarowych.

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Mimo że nie wprowadzono niższego ograniczenia prędkości to system okazał się wyjątkowo skuteczny. W niespełna dwa miesiące zarejestrował ponad 4,5 tys. wykroczeń. Rekordzista przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 68 km/h. Najczęściej kierowcy przekraczali limit o 11-20 km/h. Takich przypadków było 3497, czyli blisko 78 proc. wszystkich naruszeń.

Kolejny odcinkowy pomiar działa pomiędzy Parłówkiem i Brzozowem

6 maja uruchomiono kolejny odcinkowy pomiar prędkości na drodze S3. Nowe urządzenia kontrolują kierowców na odcinku pomiędzy węzłami Parłówko i Brzozowo w województwie zachodniopomorskim. System obejmuje 4,1 km trasy i obowiązują na nim takie same limity prędkości jak na pozostałych odcinkach drogi ekspresowej - 120 km/h dla samochodów osobowych i motocykli oraz 80 km/h dla pojazdów ciężarowych.

Charakterystyczne żółte kamery zamontowane są w trzech lokalizacjach na trasie S3. Wojciech Strozyk Reporter

Odcinkowe pomiary prędkości są coraz skuteczniejsze. Rejestrują setki tysięcy wykroczeń

Z danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego wynika, że odcinkowe pomiary prędkości rejestrują coraz więcej naruszeń. W pierwszym kwartale 2026 r. urządzenia CANARD wykryły ponad 344,4 tys. wykroczeń. Rok wcześniej było ich 266,7 tys., co oznacza wzrost o około 29 proc.

Aktualna mapa OPP w Polsce. canard.gitd.gov.pl materiał zewnętrzny

Najwięcej naruszeń odnotowano na drodze ekspresowej S2 w rejonie Warszawy i Zagórza, gdzie kamery zarejestrowały 25 058 wykroczeń. Kolejne miejsca zajęły urządzenia zlokalizowane na S17 pomiędzy Garwolinem a Sulbinami, A8 we Wrocławiu, S8 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej oraz S7 na odcinku Kępiny - Wola Wacławska.

Samo hamowanie przed kamerą nie wystarczy

Odcinkowy pomiar prędkości działa inaczej niż klasyczny fotoradar. Kamery nie mierzą prędkości w jednym punkcie, lecz obliczają średnią prędkość przejazdu pomiędzy początkiem i końcem kontrolowanego odcinka. Oznacza to, że krótkie hamowanie tuż przed kamerą nie pozwoli uniknąć mandatu. Na całym odcinku należy nie przekraczać obowiązującej szybkości, aby średnia prędkość - wyliczana na podstawie czasu przejazdu danego dystansu - nie była wyższa niż ta, którą regulują znaki.

Jakie są mandaty za przekroczenie prędkości w 2026 r.?

Mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w 2026 r.:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny,

o 11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne,

o 16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne,

o 21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

o 26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

o 31-40 km/h - mandat 800 zł / 1,6 tys. zł i 9 punktów karnych,

o 41-50 km/h - mandat 1 tys. zł / 2 tys. zł i 11 punktów karnych,

o 51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł / 3 tys. zł i 13 punktów karnych,

o 61-70 km/h - mandat 2 tys. zł / 4 tys. zł i 14 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł / 5 tys. zł i 15 punktów karnych.

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