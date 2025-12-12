W skrócie Prace techniczne i zamknięcie tunelu Königshainer Berge na A4 spowodują utrudnienia w ruchu na granicy polsko-niemieckiej w Jędrzychowicach.

Tunel Königshainer Berge jest najczęściej zamykanym obiektem tego typu na niemieckiej autostradzie A4 z powodu częstych modernizacji i konserwacji.

Alternatywne przejścia graniczne w Zgorzelcu oraz Radomierzycach mogą pomóc ominąć korki na A4.

Samochodowe przejście graniczne A4 w Jędrzychowicach jest kluczowym w regionie - nie tylko odbywa się nim potężny ruch tranzytowy oraz przygraniczny, ale przede wszystkim korzysta z niego mnóstwo Polaków pracujących w Niemczech.

W ostatnich miesiącach kilkukrotnie dochodziło tam do utrudnień związanych z pracami remontowymi oraz ćwiczeniami straży pożarnej i zarządzania kryzysowego. Co więcej, w zakorkowanej sytuacji na przejściach granicznych z naszymi sąsiadami nie pomagają również kontrole graniczne, które zostały wprowadzone przez Niemców 16 października 2023 r.

Korki na przejściu granicznym A4 w Jędrzychowicach. Kontrola na granicy i zamknięty tunel

Kierowcy co rusz narzekają na kontrole graniczne, które wprowadzone zostały przez Niemcy ponad dwa lata temu. Polska również wprowadziła symetryczne kontrole 7 lipca bieżącego roku, przez co na granicach tworzą się potężne, nawet kilkunastometrowe korki. W nadchodzący weekend kierowcy wybierający się zarówno do Niemiec, jak i wracający do Polski autostradą A4 muszą przygotować się na kolejne utrudnienia i objazdy.

Zamknięty tunel na A4 za Jędrzychowicami. Objazd w stronę Görlitz i Drezna

Tunel Königshainer Berge po niemieckiej stronie autostrady A4 będzie zamknięty od piątku od godziny 22.00 do niedzieli najpóźniej również do 22.00. Jak poinformował Die Autobahn, powodem zamknięcia w obu kierunkach są końcowe testy instalacji technicznych. Ruch w kierunku Görlitz zostanie przekierowany objazdem U5 i węzłem Nieder Seifersdorf. Objazd dla ruchu w kierunku Drezna przebiega przez U4 i węzeł Kodersdorf.

Jak przekazał zarządca niemieckiego odcinka A4 - spółka Autobahn GmbH - końcowe testy są ostatecznym sprawdzeniem wszystkich systemów przed otwarciem drugiej nitki tunelu. Zgodnie z planem - po otwarciu w niedzielę - ruch będzie odbywał się wahadłowo jednym pasem. Po zakończeniu wszystkich prac Federalny Urząd Dróg przeanalizuje wyniki testów, co będzie ostatecznym potwierdzeniem możliwości pełnego otwarcia tunelu oraz przywrócenia normalnego ruchu.

To najczęściej zamykany tunel na niemieckiej autostradzie A4

Tunel Königshainer Berge cieszy się niechlubnym tytułem najczęściej zamykanego obiektu tego typu na niemieckim odcinku autostrady A4. Zdecydowanie najczęściej wyłączany jest z powodu prac modernizacyjnych, konserwacyjnych lub awarii. Każdorazowe trudności generują potężne korki i utrudnienia.

Tylko w tym roku Königshainer Berge zamknięty był co najmniej kilka razy - pod koniec stycznia z powodu prac modernizacyjnych, w czerwcu z potrzeby przeprowadzania konserwacji, a w październiku, listopadzie i grudniu z kolejnymi pracami, testami technicznymi po modernizacji, a także ćwiczeniami służb.

Czy na weekend kierowcy przejadą przejściem granicznym w Zgorzelcu i Radomierzycach?

Przejście graniczne na A4 w Jędrzychowicach bardzo często jest zakorkowane z powodu kontroli granicznych, dlatego kierowcy chętnie korzystają z możliwości przekroczenia granicy w Zgorzelcu lub Radomierzycach. 27 października zamknięto most Jana Pawła II w centrum przygranicznej miejscowości, co potęgowało tworzenie się zatorów drogowych. Ostatecznie prace remontowe udało się skończyć wcześniej i ponownie przejście graniczne w Zgorzelcu zostało otwarte dla ruchu pojazdów kołowych 7 listopada.

W przypadku potężnych korków na A4 kierowcy mogą również skorzystać ze znacznie rzadziej uczęszczanego przejścia granicznego w oddalonych o około 18 km Radomierzycach.

