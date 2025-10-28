W skrócie W Gdyni powstała innowacyjna stacja kolejowa nazywana "autostradą dla pociągów", umożliwiająca sprawniejszy transport towarowy.

Inwestycja o wartości 1,9 mld zł objęła m.in. budowę 115 km torów, dwóch wiaduktów oraz największej w Polsce głowicy rozjazdowej.

Projekt, współfinansowany przez UE, wzmacnia pozycję polskich portów na rynku europejskim i odciąża drogi publiczne.

Pierwsza w Polsce "autostrada dla pociągów"

Rozbudowa infrastruktury kolejowej stanowi kluczowy element w odciążaniu dróg publicznych od nadmiernego ruchu ciężarówek. Dzięki temu zmniejsza się zużycie nawierzchni oraz emisja spalin, co korzystnie wpływa na środowisko i podnosi jakość życia mieszkańców pobliskich miejscowości.

Nowa stacja w Gdyni, określana jako pierwsza w Polsce "autostrada dla pociągów", stanowi doskonały przykład takiego podejścia. To także - zdaniem władz regionu - innowacyjne rozwiązanie w organizacji transportu towarowego, zaprojektowane z myślą o zwiększeniu zarówno efektywności, jak i bezpieczeństwa przewozów.

Dwa wiadukty, 115 km nowych torów i 359 rozjazdów

Stacja Gdynia Port obejmuje dziś imponującą infrastrukturę - 115 kilometrów nowych torów i aż 359 rozjazdów. Dwa wiadukty, o długości odpowiednio 640 i 170 metrów, w znacznym stopniu usprawniły przepustowość linii kolejowych prowadzących bezpośrednio do portu. Dodatkowo odnowiono most nad rzeką Chylonką i system trzynastu podziemnych zbiorników retencyjnych z nową siecią kanalizacyjną skutecznie zabezpiecza teren przed zalaniem.

W ramach inwestycji powstała również publiczna ładownia, a nowoczesny Lokalny Centrum Sterowania (LCS Gdynia Port), wspierany przez dwie nowo wybudowane nastawnie, zapewnia płynny i bezpieczny ruch pociągów. Całość przedsięwzięcia została zaplanowana z myślą o wieloletniej eksploatacji i minimalnym wpływie na otoczenie.

Na terenie stacji zbudowano także największą w Polsce głowicę rozjazdową, która łączy aż 39 torów, co czyni ją jednym z najbardziej zaawansowanych obiektów tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Aby uniknąć kolizji z przebiegającą w pobliżu napowietrzną linią wysokiego napięcia, wszystkie przewody energetyczne poprowadzono pod ziemią, na odcinku o łącznej długości 20 kilometrów.

W szczytowym okresie realizacji projektu na placu budowy pracowało około 500 osób oraz blisko 200 maszyn. Cała inwestycja została zrealizowana przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej w ramach programu "Łącząc Europę", co podkreśla jej znaczenie w sieci europejskich korytarzy transportowych.

Inwestycja ma znaczenie nie tylko dla Polski, ale i całej Europy

Nowa stacja w Gdyni ma znaczenie nie tylko dla Polski, lecz także dla całej Europy. Jak podkreśla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., realizacja tej inwestycji systematycznie zwiększa możliwości transportu kolejowego towarów do portów morskich, w tym do Gdańska. Rozbudowana infrastruktura przyczynia się do wzrostu konkurencyjności polskich portów na tle innych ośrodków bałtyckich i wzmacnia ich pozycję na europejskim rynku logistycznym.

