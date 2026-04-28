W skrócie Na koniec 2025 r. na świecie było około 74 milionów aut elektrycznych, z czego 44 miliony zarejestrowano w Chinach.

Europa jako całość posiada ponad 16 milionów pojazdów elektrycznych, przy czym Niemcy, Wielka Brytania i Francja mają łącznie nieco poniżej 10 milionów takich aut.

W Polsce na koniec grudnia 2025 r. było zarejestrowanych 121 606 samochodów osobowych z napędem elektrycznym.

Najnowsze badania dotyczące liczby samochodów elektrycznych zostały opublikowane przez Centrum Badań nad Energią Słoneczną i Wodorem (ZSW). Na koniec 2025 r. po drogach całego świata poruszało się już około 74 mln elektryków, hybryd plug-in oraz modeli z napędem REEV, czyli aut elektrycznych, w których silnik spalinowy odpowiada wyłącznie za wytwarzanie prądu. To aż o 19 milionów więcej niż rok wcześniej, co jest absolutnym rekordem wzrostu. Dla porównania poprzedni najlepszy wynik padł w 2023 r. - wzrost wyniósł 14 mln pojazdów.

Jeden kraj zdeklasował resztę świata. Gdzie jeździ najwięcej samochodów elektrycznych?

W przypadku lidera tego zestawienia zaskoczenia nie ma - najwięcej aut elektrycznych oraz hybryd jeździ w Chinach. Na drogach Państwa Środka zarejestrowanych jest około 44 mln takich pojazdów.

Na drugiej pozycji uplasowały się Stany Zjednoczone z wynikiem zaledwie 7 mln egzemplarzy. Przewaga jest zatem potężna, choć całkowicie zrozumiała - to właśnie Chińska Republika Ludowa uchodzi za pioniera rozwoju elektromobilności.

Europa nadrabia, ale wciąż daleko do lidera. W którym kraju jest najwięcej aut elektrycznych?

Na trzecim miejscu znajdują się Niemcy z wynikiem 3,2 miliona pojazdów elektrycznych, hybryd plug-in oraz modeli z napędem REEV, a tuż za nimi plasuje się Wielka Brytania (2,8 mln) oraz Francja (2,5 mln). Doskonale widać więc, że pojedyncze kraje europejskie nie są w stanie konkurować z Chinami, ale jako całość Stary Kontynent radzi sobie bardzo dobrze. Czternaście największych rynków europejskich ma łącznie ponad 16 milionów takich pojazdów, co daje wyraźną przewagę nad Stanami Zjednoczonymi.

W Europie najwięcej samochodów napędzanych prądem jest w Niemczech. materiały prasowe

Elektryki to nie tylko moda. Dlaczego kupujemy więcej aut elektrycznych?

Rosnąca liczba aut z napędem elektrycznym to nie tylko kwestia ekologii czy trendów. Coraz częściej mówi się o bezpieczeństwie energetycznym. Kraje, które szybciej przechodzą na elektromobilność są mniej uzależnione od paliw kopalnych i lepiej radzą sobie z wahaniami cen ropy czy gazu.

Zmiany cen paliw w ostatnich tygodniach wyraźnie pokazują, że kraje o wysokim udziale pojazdów elektrycznych są bardziej niezależne energetycznie niż kraje z małą liczbą takich aut

Co więcej, motorem napędowym sprzedaży pojazdów elektrycznych są także rządowe dopłaty oraz stale rozwijana infrastruktura. Z każdym kolejnym rokiem producenci samochodów na prąd wprowadzają nowe rozwiązania, które niejako pokonują bariery, które przez lata skutecznie blokowały wielu kierowców przed zmianą auta ze spalinowego na elektryczne. Dziś jasno widać, jak na przestrzeni czasu skrócił się czas ładowania i wydłużył zasięg na jednym ładowaniu.

Chińscy producenci rozdają karty. Lider z Państwa Środka, Tesla druga

Dominacja Chin widoczna jest nie tylko w liczbie samochodów na drogach, ale również w produkcji. Liderem rynku pozostaje BYD, który ma już około 15 mln zarejestrowanych pojazdów BEV, HEV, PHEV i MHEV. Na drugim miejscu znajduje się Tesla z wynikiem 9 mln, a podium zamyka Volkswagen (5,7 mln). W czołówce nie brakuje również europejskich marek - BMW ma około 3,1 mln egzemplarzy, a Mercedes-Benz przekroczył poziom 2 milionów sztuk.

Ile jest aut elektrycznych w Polsce?

Systematycznie przybywa również samochodów elektrycznych w Polska. Na koniec grudnia 2025 r. nad Wisłą jeździło 121 606 aut osobowych oraz 11,7 tys. samochodów dostawczych i ciężarowych o napędzie elektrycznym.

Co więcej, do tej liczby należy doliczyć jeszcze 1731 autobusów elektrycznych, a także 28 456 elektrycznych motocykli i motorowerów. W ciągu roku liczba elektrycznych samochodów osobowych zarejestrowanych w Polsce wzrosła o 52,7 tys., czyli o 118 proc.

