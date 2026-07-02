W skrócie Funkcjonariusze policji na Pomorzu nałożyli mandat w kwocie 1,1 tysiąca złotych na 46-latka, który jechał hulajnogą elektryczną z prędkością zbliżoną do 70 km/h przy ograniczeniu do 20 km/h.

Polskie przepisy ograniczają dopuszczalną prędkość hulajnóg elektrycznych w ruchu publicznym do 20 km/h, a ich konstrukcja powinna uniemożliwiać szybszą jazdę.

Z danych policji i Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że w 2025 roku liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych w Polsce wzrosła o ponad 50 procent w porównaniu do roku poprzedniego.

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Do pomiaru prędkości e-hulajnogi doszło na drodze wojewódzkiej nr 212 pomiędzy Kozinem a Czarną Dąbrówką. Policjanci z bytowskiej drogówki patrolowali trasę nieoznakowanym radiowozem wyposażonym w wideorejestrator. Pomiar wykazał, że kierujący hulajnogą elektryczną poruszał się z prędkością 69,6 km/h.

Tłumaczył, że ma zakaz prowadzenia samochodów. E-hulajnogą jechał prawie 70 km/h

Podczas kontroli 46-latek wyjaśnił funkcjonariuszom, że korzysta z hulajnogi, ponieważ ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jak przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie mężczyzna dodatkowo pochwalił się, że jego hulajnoga jest w stanie rozpędzić się do blisko 100 km/h. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 1,1 tys. zł za stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym i naruszenie obowiązujących przepisów.

Z jaką maksymalną prędkością mogą jechać hulajnogi elektryczne w Polsce?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami w ruchu publicznym hulajnoga elektryczna może poruszać się z maksymalną prędkością 20 km/h. Co więcej, konstrukcja pojazdu powinna uniemożliwiać przekroczenie tej wartości.

Istotne są również zasady poruszania się po drogach - jezdnią można jechać wyłącznie wtedy, gdy na danym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h i jednocześnie nie ma drogi dla rowerów ani chodnika. W pozostałych przypadkach użytkownicy hulajnóg powinni korzystać z infrastruktury rowerowej.

Hulajnoga elektryczna może rozwijać maksymalną prędkość 20 km/h. PIOTR KAMIONKA Reporter

Policja ostrzega. Hulajnogi elektryczne nie są przystosowane do jazdy z wysoką prędkością

Sierż. szt. Dawid Łaszcz zwrócił uwagę, że hulajnogi elektryczne mają specyficzną konstrukcję, która nie jest przystosowana do tak wysokich prędkości.

Mały rozmiar kół i wysoko umieszczony środek ciężkości sprawiają, że przy prędkości niemal 70 km/h wystarczy niewielki kamień, dziura w asfalcie lub podmuch wiatru od innego pojazdu, by kierujący stracił praktycznie całkowitą kontrolę nad maszyną

Kask jest obowiązkowy dla osób do 16. roku życia. Dotyczy rowerów i hulajnóg elektrycznych

Od 3 czerwca obowiązują również nowe przepisy dotyczące użytkowników hulajnóg elektrycznych. Osoby, które nie ukończyły 16. roku życia, mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z hulajnóg elektrycznych, rowerów elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego. Kask powinien spełniać normy PN-EN 1078 lub PN-EN 1080, a obowiązek jego używania dotyczy wszystkich przestrzeni publicznych.

Nowelizacja przepisów wprowadziła również zakaz samodzielnego korzystania z hulajnóg elektrycznych przez dzieci poniżej 13. roku życia na drogach publicznych.

Liczba wypadków z udziałem e-hulajnóg w Polsce stale rośnie

Statystyki potwierdzają, że problem bezpieczeństwa użytkowników hulajnóg elektrycznych z roku na rok staje się coraz poważniejszy. Z danych Komendy Głównej Policji oraz Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że w 2025 r. doszło do 1158 wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych. Zginęło w nich 11 osób, a ponad 1 tys. zostało rannych. Dla porównania rok wcześniej odnotowano 752 takie zdarzenia, co oznacza wzrost o ponad 50 proc. w ciągu zaledwie dwunastu miesięcy.

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