Spis treści: Czy niemieckie autostrady są bez ograniczeń prędkości? Czy aplikacje w Niemczech mogą ostrzegać przed fotoradarami? Czy w Niemczech można dostać karę za brak paliwa?

Niemcy to jeden z ważniejszych kierunków drogowych dla Polaków. To miejsce pracy wielu naszych rodaków, cel zimowych wypraw z uwagi na Alpy, ale też kraj zapewniający dogodny dojazd do innych państw, a to z uwagi na bardzo rozwiniętą sieć autostrad.

Czy niemieckie autostrady są bez ograniczeń prędkości?

Myśląc o niemieckich autostradach wielu kierowców kojarzy przede wszystkim jedną rzecz: brak ograniczeń prędkości. Owszem, na wielu fragmentach tych dróg u naszych zachodnich sąsiadów nie ma ścisłych ograniczeń prędkości, jednak to nie znaczy, że nie ma ich w ogóle. Na takich odcinkach funkcjonuje bowiem ograniczenie sugerowane do 130 km/h (warto jednak pamiętać, że na innych odcinkach prędkość na autostradach regulują stosowne znaki). Jak wskazuje nazwa, "sugerowane" oznacza, że możemy jechać szybciej. Tomasz Lejman wskazał, że jazda z prędkością do 130 km/h nie jest tylko sugestią. Może to mieć bowiem duże znaczenie, jeśli dojdzie do różnego rodzaju zdarzeń drogowych.

To z uwagi na "Betriebsgefahr" (pol. ryzyko operacyjne). Oznacza to ewentualne poniesienie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez pojazd wynikające z samej możliwości stworzenia zagrożenia. Co ważne, do odpowiedzialności taki kierowca może być pociągnięty nawet jeżeli nie był faktycznym sprawcą zdarzenia. Tomasz Lejman ilustruje te przepisy sytuacją, w której jeden kierowca jedzie autostradą (na odcinku, gdzie istnieje ograniczenie sugerowane) z prędkością 200 km/h, ale nagle ktoś zajeżdża mu drogę. Chociaż pierwszy kierowca hamuje, dochodzi do zderzenia obu pojazdów.

I choć wina może leżeć po stronie drugiego kierowcy, to konsekwencje może ponieść również kierowca, który jechał za szybko, ponieważ, gdyby poruszał się z prędkością sugerowaną, sama droga hamowania byłaby krótsza. Co więcej dla pierwszego kierowcy współodpowiedzialność oznacza również mniejsze odszkodowanie. Mało tego, Lejman zaznaczył, że zdarzały się już przypadki nawet całkowitej utraty odszkodowania.

Czy aplikacje w Niemczech mogą ostrzegać przed fotoradarami?

Drugą nieprzyjemną niespodzianką, którą na drogach mogą polskich kierowców zaskoczyć Niemcy, są kwestie związane z aplikacjami ostrzegającymi przed fotoradarami. Podobnie jak w Polsce, u naszych zachodnich sąsiadów również cieszą się one popularnością, ale trzeba pamiętać, że jest to balansowanie na krawędzi zgodności i niezgodności z przepisami. Tomasz Lejman wytłumaczył, że przez lata w Niemczech panowało przekonanie, jakoby kierowca nie może korzystać z ostrzeżeń przed radarami, ale pasażer już tak.

Sąd w Karlsruhe uznał jednak, że również w takiej sytuacji jest to niedozwolone. W efekcie, jeśli z aplikacji ostrzegającej przed fotoradarami korzysta nasz pasażer, może to skutkować mandatem w wysokości 75 euro i jednym punktem karnym dla posiadaczy niemieckiego prawa jazdy. Lejman zaznaczył, że karę można dostać także wtedy, gdy podczas rutynowej kontroli nasz telefon odezwie się z ostrzeżeniem o fotoradarze.

Czy w Niemczech można dostać karę za brak paliwa?

W Niemczech karę dostać można nawet, kiedy utknęliśmy na pasie awaryjnym z powodu braku paliwa. Wydawałoby się, że to sytuacja losowa, ale w gruncie rzeczy zdaniem niemieckich sądów jest to niedbalstwo, ponieważ brak paliwa można przewidzieć. Jego poziom w zbiorniku kierowca widzi na wskaźniku.

Lejman zaznaczył, że najgorszym scenariuszem jest ten, kiedy to unieruchomiony z powodu braku paliwa samochód doprowadzi do wypadku. Wówczas, w skrajnych przypadkach, może się to nawet zakończyć więzieniem.