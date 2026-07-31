W skrócie Toyota Aygo X dominuje w segmencie aut miejskich w Polsce, odpowiadając za 66 proc. sprzedaży w tej klasie w pierwszej połowie 2026 roku, co oznacza wzrost o 27 proc. r/r.

Model otrzymał układ hybrydowy o mocy 116 KM, znany z Yarisa, co pozwoliło poprawić dynamikę przyspieszenia do 100 km/h w czasie 9,2 sekundy przy niskim zużyciu paliwa.

Każdy egzemplarz Aygo X wyposażono w systemy bezpieczeństwa Toyota T-MATE, a ceny tego produkowanego w Czechach modelu startują w ofercie specjalnej od 81 900 zł.

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Toyota Aygo jest dostępna na polskim rynku od 2005 r. Po ponad dwóch dekadach miejski model został jako jeden z nielicznych na placu boju w segmencie A. W ostatnich latach rynek opuściły produkty takich marek jak Volkswagen, Skoda, Ford, Citroen oraz Peugeot. Japoński producent wykorzystał okazję i zagospodarował niszę.

Tylko przez pierwsze półrocze 2026 r. model Aygo X znalazł 2836 nabywców w Polsce, co stanowi aż 66 proc. sprzedaży w całym segmencie, który w całości "waży" 4279 egzemplarzy. Wchodząc jeszcze głębiej w statystyki - to wzrost o 27 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Aygo X nie tylko utrzymało pozycję lidera, ale w rok podniosło swoją przewagę o kilkanaście punktów procentowych. Samochód znalazł swoich odbiorców zarówno wśród klientów indywidualnych, ale również jako auto firmowe - w ten sposób zarejestrowano w tym półroczu prawie tysiąc egzemplarzy.

W pierwszym półroczu Aygo X sprzedał się w Polsce w liczbie 2836 egzemplarzy. Michał Domański INTERIA.PL

Toyota Aygo X Hybrid rządzi w segmencie A. Przybyło jej 34 KM

Za skokiem sprzedaży stoi konkretna zmiana - Toyota włożyła do najmniejszego modelu w gamie ten sam układ hybrydowy, który napędza Yarisa. Dzięki temu Aygo X Hybrid jest pierwszym w Europie autem segmentu A z pełną hybrydą.

W porównaniu z poprzednikiem różnica jest ogromna. Wcześniej auto napędzał silnik benzynowy 1.0 o maksymalnej mocy 72 KM, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwało prawie 15 sekund. Teraz osiągi są znacznie lepsze - napęd hybrydowy oferuje 116 KM i rozpędza się do "setki" w 9,2 sekundy. Różnica 44 KM jest odczuwalna zwłaszcza podczas jazdy w trasie.

Hybrydowy napęd generuje moc 116 KM i pali mniej, niż deklaruje producent. Michał Domański INTERIA.PL

Większa moc pod maską pozwoliła jednocześnie zmniejszyć zużycie paliwa. Nowy układ obniżył zużycie paliwa mimo wyższej mocy. Toyota deklaruje 3,7 l/100 km i 85 g CO2 na kilometr, najniżej wśród aut nieładowanych z gniazdka.

Podczas redakcyjnego testu Aygo X przejechało przez Kraków w godzinach szczytu ze średnią 2,7 l/100 km. Wynik lepszy od katalogowego nie jest tu zaskoczeniem, bo pełna hybryda w korku pracuje w najkorzystniejszych dla siebie warunkach i dużą część dystansu pokonuje na silniku elektrycznym. Przy normalnej jeździe po mieście spalanie ustabilizowało się w okolicach trzech litrów. Producent informuje, że ślad węglowy w całym cyklu życia auta zmniejszył się o 18 proc. względem poprzednika.

Wyposażenie Aygo X oferuje dużo w standardzie. Jest wszystko, czego trzeba

Rynkowy sukces Aygo X Hybrid to w dużej mierze zasługa cennika i wyposażenia. Wszystkie wersje są oferowane z kompletem systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE, w skład którego wchodzi układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z wykrywaniem pieszych i rof4werzystów, asystent utrzymania pasa ruchu, inteligentny tempomat adaptacyjny, automatyczne światła drogowe, rozpoznawanie znaków oraz system wykrywania zmęczenia kierowcy.

Niektóre wymienione wyżej elementy wyposażenia w budżetowej klasie miejskiej są dostępne za dopłatą, podobnie jak zaawansowane multimedia. Podstawowe wersje Aygo X mają 9-calowy ekran Toyota Touch 3, a wyższe 10,5-calowy Toyota Smart Connect z nawigacją działającą w chmurze. W kabinie po raz pierwszy pojawiła się dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, elektryczny hamulec postojowy i dwa porty USB-C. Inżynierowie poprawili wyciszenie kabiny dokładając materiały tłumiące, stosując grubsze szyby i zmieniając układ wydechowy.

Centralny ekran różni się wielkością w zależności od wersji wyposażenia. Michał Domański INTERIA.PL

Hybrydowy napęd nie spowodował zmniejszenia przestrzeni bagażowej, która wynosi 231 litrów. Rozstaw osi w Aygo X to 2430 mm, a promień skrętu wynosi 4,7 m. Kierowcy docenią to zwłaszcza w ciasnych uliczkach oraz na parkingach podziemnych.

Japoński maluch w wersji GR SPORT. Aygo X Hybrid nie musi być nudne

Wielu klientów decydujących się na Aygo X kieruje się również kwestią wyglądu. Siedem z jedenastu dostępnych lakierów to kompozycje dwukolorowe z czarnym dachem, a nazwy kolorów często nawiązują do przypraw. W palecie są między innymi Cinnamon, Tarragon i Lavender.

Nowością jest odmiana GR SPORT, która dostała przestrojone przednie zawieszenie, bardziej drapieżny przedni grill, 18-calowe felgi i osobną tapicerkę. Specjalny lakier o nazwie Mustard zarezerwowano wyłącznie dla niej.

Aygo X GR Sport ma zdecydowanie więcej sportowego pazura. Toyota materiały prasowe

Ile kosztuje Toyota Aygo X z napędem hybrydowym.

Hybrydowa Toyota Aygo X Hybrid powstaje w czeskim Kolinie, czyli dwie godziny drogi od polskiej granicy. Natomiast napęd hybrydowy o mocy 116 KM powstaje w polskich zakładach. Cały łańcuch dostaw tego modelu zamyka się więc w Europie Środkowej.

Ceny Aygo X Hybrid startują od 81,9 tys. zł w ofercie specjalnej. Wersja Comfort kosztuje od 84,9 tys. zł, a topowe Style od 94,9 tys. zł.