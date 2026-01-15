W skrócie Honda zapowiedziała wprowadzenie nowego logotypu od 2027 roku na wybranych modelach.

Nowe logo pojawi się wyłącznie na samochodach elektrycznych oraz hybrydach nowej generacji.

Zmieniony znak trafi także do salonów dealerskich, komunikacji marki i motorsportu.

Honda oficjalnie zmienia logotyp od 2027 roku

Honda oficjalnie potwierdziła wprowadzenie nowego znaku "H", który zacznie pojawiać się na samochodach od 2027 r. Zmiana nie obejmie jednak całej gamy. Nowe logo trafi wyłącznie na modele elektryczne oraz hybrydy nowej generacji.

Nowy emblemat został uproszczony i pozbawiony charakterystycznej ramki. Litera "H" jest płaska, wyraźniejsza i łatwiejsza do odróżnienia. Dzięki tej zmianie mniej zaawansowani kierowcy nie będą już mylić Hondy z emblematem Hyundaia.

Nowe logo Hondy od 2027 r. - na jakich modelach się pojawi?

Nowy znak po raz pierwszy pokazano na konceptach z rodziny Honda 0 Series zaprezentowanych w 2024 r. Pierwszym seryjnym samochodem z nowym logo ma być elektryczny SUV z tej linii. Auto będzie produkowane w zakładzie w stanie Ohio, a jego rynkowy debiut zaplanowano na 2027 r.

Kolejne modele to elektryczny sedan 0 Saloon oraz kompaktowy SUV 0 Alpha, opracowywany z myślą o rynkach globalnych, w tym Japonii i Indiach. Honda potwierdziła również, że nowe logo pojawi się na 13 hybrydach nowej generacji, które trafią do sprzedaży w latach 2027-2031.Na razie producent nie informuje, czy nowy znak trafi również na klasyczne modele spalinowe.

Historia logo Hondy sięga 1963 r.

Od tego czasu logo było zmieniane kilkukrotnie, m.in. w latach 1969, 1981, 1991 i 2001. Najnowsza wersja ma symbolizować moment przejścia Hondy w erę elektromobilności.

Według producenta kształt znaku nawiązuje do dwóch otwartych dłoni. Ma to podkreślać gotowość firmy do zmian i koncentrację na potrzebach klientów.

Nowe logo nie tylko na samochodach

Zmiana nie ograniczy się wyłącznie do pojazdów. Honda zapowiedziała stopniowe wprowadzanie nowego znaku również w salonach dealerskich, materiałach komunikacyjnych oraz w motorsporcie. Oznacza to, że w kolejnych latach klasyczne logo będzie coraz rzadziej spotykane w przestrzeni publicznej.

Jednocześnie starsze modele z dotychczasowym znakiem pozostaną w ofercie jeszcze przez kilka lat, funkcjonując równolegle z nową identyfikacją wizualną.

