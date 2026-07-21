Japfest 2026 na Torze Poznań. 1000 aut, drift i japońska legenda

W skrócie Japfest 2026 odbędzie się w dniach 24-26 lipca na Torze Poznań, gromadząc ponad 1000 wyselekcjonowanych samochodów i fanów japońskiej motoryzacji.

Główną gwiazdą wydarzenia będzie Keiichi Tsuchiya, legendarny japoński kierowca wyścigowy, znany jako drift king, który przyczynił się do popularyzacji driftingu.

Program obejmuje Time Attack, drifting i wyścigi równoległe, a ceny biletów wahają się od 149,99 zł za wejściówki jednodniowe do 1499,99 zł za pakiet VIP.

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Japfest po raz kolejny odbędzie się na jednym z najważniejszych obiektów wyścigowych w Polsce. Przez trzy dni Tor Poznań zostanie przejęty przez właścicieli i fanów japońskich samochodów. W programie znalazły się konkurencje torowe, jak Time Attack czy wyścig Endurance, drifting, wyścigi na 1/8 mili oraz wystawy związane z kulturą Japonii.

Tegoroczna edycja będzie 16. odsłoną wydarzenia. Impreza, która zaczynała jako niewielkie spotkanie miłośników aut z Japonii, z czasem rozrosła się do jednego z największych zlotów tego typu w Europie Środkowej. Organizatorzy podkreślają, że ważnym elementem Japfestu od początku była nie tylko motoryzacja, ale również społeczność skupiona wokół niej.

Program Japfestu 2026 będzie skupiony wokół rywalizacji samochodowej. materiały prasowe

Time Attack, drifting i Drag Wars. Co wydarzy się na torze?

Program Japfestu 2026 będzie skupiony wokół rywalizacji samochodowej. W piątek odbędą się zawody Time Attack, w których kierowcy będą walczyć o najlepszy czas jednego okrążenia. Na tor wyjadą zarówno zmodyfikowane auta drogowe, jak i samochody przygotowane wyłącznie do sportu.

Tego samego dnia zaplanowano wyścig Endurance, czyli godzinne zmagania wymagające nie tylko wysokiego tempa, ale również odpowiedniego przygotowania samochodu i strategii. Wieczorem odbędzie się nietypowa konkurencja "na byle czym", w której uczestnicy wystartują własnoręcznie przygotowanymi konstrukcjami napędzanymi siłą mięśni.

Poza wydarzeniami na torze uczestnicy będą mogli odwiedzić strefę japońskiej kultury. materiały prasowe

W sobotę i niedzielę odbędą się Drift Battle oraz Drag Wars na dystansie 1/8 mili. Pierwsza konkurencja będzie rywalizacją drifterów na kartingowej części Toru Poznań, druga natomiast pozwoli zobaczyć najmocniejsze samochody podczas krótkich pojedynków na prostej.

Poza wydarzeniami na torze uczestnicy będą mogli odwiedzić strefę japońskiej kultury. Przygotowano tam m.in. pokaz 600-letnich zbroi samurajskich, prezentację japońskich mieczy, ceremonię parzenia matchy oraz zajęcia z kaligrafii kanji. Na miejscu pojawi się również strefa simracingowa, wystawcy z branży motoryzacyjnej oraz foodtrucki.

Keiichi Tsuchiya przyjedzie na Japfest 2026

Największym nazwiskiem tegorocznej edycji będzie Keiichi Tsuchiya. Japoński kierowca, który jest uznawany za jedną z najważniejszych postaci w historii driftingu i japońskiej sceny samochodowej.

Keiichi Tsuchiya jest uznawany za jedną z najważniejszych postaci w historii driftingu. materiały prasowe

Tsuchiya zyskał popularność w latach 80., kiedy zasłynął agresywnym stylem jazdy i wykorzystywaniem kontrolowanych poślizgów podczas przejazdów górskich. Później trafił do profesjonalnego motorsportu, startując m.in. w 24-godzinnym wyścigu Le Mans, Japanese Touring Car Championship oraz Super GT. Dwukrotnie zwyciężał w Le Mans, a także był jednym z twórców serii D1 Grand Prix, która pomogła spopularyzować drifting jako dyscyplinę sportową.

Na Japfeście pojawią się również inni przedstawiciele świata motorsportu. Wśród zapowiedzianych gości są Karolina Pilarczyk, Aleksander Pelikański z Akademii Motorsportu Orlen, ekipa kanału Nightride oraz zawodnicy startujący w Wyścigowych Samochodowych Mistrzostwach Polski i Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski.

Japfest 2026. Parada samochodów i ceny biletów

Finałem tegorocznej edycji Japfestu będzie niedzielna parada samochodów na Torze Poznań. Podczas poprzedniego wydarzenia w przejeździe uczestniczyło około 1000 aut, dlatego organizatorzy liczą, że tym razem uda się osiągnąć jeszcze wyższy wynik.

W sprzedaży znajduje się obecnie ostatnia pula biletów. Najtańsze wejściówki dla dorosłych kosztują 149,99 zł i dotyczą piątkowego i niedzielnego wstępu na teren festiwalu w godzinach 12:00-20:00. Bilet na sobotę wyceniono na 159,99 zł.

Dla osób planujących odwiedzić imprezę przez kilka dni przygotowano również bilety wielokrotnego wstępu w cenie 219,99 zł oraz trzydniowe wejściówki całodobowe za 449,99 zł. Najdroższy wariant stanowi pakiet VIP za 1499,99 zł. Obejmuje on możliwość przebywania na terenie festiwalu przez całą dobę, dostęp do strefy VIP z napojami i przekąskami, pakiet powitalny z gadżetami, przejazd DriftTaxi, dedykowane miejsce parkingowe oraz udział w zamkniętym spotkaniu z gościem specjalnym wydarzenia.