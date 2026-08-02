Jakie auta wybierają najinteligentniejsi kierowcy? Skoda przed markami premium

Gdyby inteligencję kierowców oceniać na podstawie tego badania, najbystrzejszych należałoby szukać nie w drogich limuzynach, lecz za kierownicami Skody.

Właściciele samochodów czeskiej marki uzyskali średnio 99 punktów IQ. Pokonali kierowców Suzuki, Peugeota, Mini i Mazdy. Marki premium znalazły się znacznie dalej - niektóre dopiero pod koniec zestawienia.

W badaniu przeprowadzonym przez firmę Censuswide uczestniczyło 2024 brytyjskich kierowców. Każdy rozwiązał test składający się z 20 pytań, a osiągnięte wyniki zestawiono z informacjami o używanym samochodzie.

Najinteligentniejsi kierowcy wybierają Skodę

Skoda wygrała ranking ze średnim wynikiem 99 punktów IQ. Niewiele gorzej wypadli właściciele Suzuki, osiągając 98,09 punktu. Podium zamknął Peugeot z wynikiem 97,79.

W pierwszej piątce znalazły się również Mini i Mazda. Wszystkie czołowe miejsca zajęły więc marki popularne, które częściej kojarzą się z praktycznością niż z manifestowaniem pozycji społecznej.

Średni wynik IQ kierowców w podziale na marki samochodów Miejsce Marka samochodu Średni wynik IQ 1 Skoda 99,00 2 Suzuki 98,09 3 Peugeot 97,79 4 Mini 97,41 5 Mazda 95,91 6 Toyota 95,76 7 Vauxhall 95,11 8 Mercedes-Benz 94,74 9 Nissan 94,71 10 Seat 94,71 11 Citroën 94,29 12 Hyundai 93,52 13 Renault 93,41 14 Audi 93,25 15 Kia 93,01 16 Honda 92,88 17 Ford 92,75 18 Volvo 92,40 19 Volkswagen 92,25 20 BMW 91,68 21 Fiat 90,14 22 Land Rover 88,58

Różnica pomiędzy pierwszym i ostatnim miejscem wyniosła 10,42 punktu. To więcej niż dystans dzielący większość sąsiadujących ze sobą marek.

Logo marki premium nie zagwarantowało wysokiego wyniku

Ranking nie był szczególnie łaskawy dla producentów klasy premium. Najwyżej z tej grupy znalazł się Mercedes-Benz, ale jego kierowcy zajęli dopiero ósme miejsce. Audi uplasowało się na czternastej pozycji, Volvo na osiemnastej, a BMW na dwudziestej. Zestawienie zamknął Land Rover ze średnim wynikiem 88,58 punktu. Kierowcy tej marki stracili do właścicieli Skody ponad 10 punktów.

Gdyby więc potraktować ranking jako motoryzacyjny portret inteligentnego kierowcy, nie wybierałby on samochodu wyłącznie ze względu na prestiż. Znacznie częściej stawiałby na auto praktyczne, rozsądnie wycenione i niewymagające kosztownego utrzymania.

Skoda szczególnie dobrze pasuje do takiego profilu. Samochody marki słyną z przestronnych wnętrz, funkcjonalnych rozwiązań oraz wykorzystywania technologii znanych z droższych modeli koncernu Volkswagen.

Benzyna górą. Elektryki na ostatnim miejscu

Marka nie była jedynym elementem porównania. Autorzy badania sprawdzili również, jaki napęd wybierali kierowcy osiągający najwyższe wyniki.

Pierwsze miejsce zajęły samochody benzynowe. Ich właściciele uzyskali średnio 94,35 punktu IQ. Kierowcy hybryd osiągnęli 93,89 punktu, a użytkownicy diesli - 92,91.

Na ostatnim miejscu znalazły się samochody elektryczne. Średni wynik ich właścicieli wyniósł 90,19 punktu, czyli o 4,16 punktu mniej niż w przypadku kierowców aut benzynowych.

Średni wynik IQ kierowcy z podziałem na rodzaj napędu Miejsce Rodzaj napędu Średni wynik IQ 1 Benzynowy 94,35 2 Hybrydowy 93,89 3 Diesel 92,91 4 Elektryczny 90,19

Obraz najinteligentniejszego kierowcy staje się zatem coraz dokładniejszy: według zestawienia poruszałby się Skodą z silnikiem benzynowym.

Pozostaje jeszcze wybór odpowiedniego koloru.

Biały samochód wyborem najinteligentniejszych?

Najlepiej w teście poradzili sobie właściciele białych samochodów. Osiągnęli średnio 95,71 punktu IQ. Na kolejnych miejscach znalazły się auta szare i czerwone. Niewiele niższe rezultaty osiągnęli kierowcy samochodów niebieskich, czarnych i srebrnych.

Wyraźnie od reszty odstawał tylko jeden kolor. Właściciele zielonych aut uzyskali średnio 88,43 punktu - o 7,28 punktu mniej niż kierowcy białych samochodów.

Średni wynik IQ kierowców z podziałem na kolor nadwozia Miejsce Kolor samochodu Średni wynik IQ 1 Biały 95,71 2 Szary 94,97 3 Czerwony 94,88 4 Niebieski 93,60 5 Czarny 92,83 6 Srebrny 92,67 7 Zielony 88,43

Statystyczny zwycięzca całego zestawienia powinien więc prowadzić białą Skodę napędzaną silnikiem benzynowym. To jednak jeszcze nie wszystko.

Najbystrzejszy kierowca nie potrzebuje indywidualnych tablic

Badacze zainteresowali się także spersonalizowanymi numerami rejestracyjnymi, które są w Wielkiej Brytanii popularnym sposobem na wyróżnienie samochodu.

Kierowcy korzystający ze standardowych tablic zdobyli średnio 94,15 punktu. Posiadacze indywidualnych numerów rejestracyjnych osiągnęli 91,95 punktu, a więc o 2,2 punktu mniej.

Średni wynik IQ kierowcy z podziałem na rodzaj tablic rejestracyjnych Indywidualna tablica Średni wynik IQ Nie 94,15 Tak 91,95

Kompletny portret najinteligentniejszego kierowcy jest zatem gotowy. Zgodnie z wynikami badania jeździ on białą, benzynową Skodą ze zwykłymi tablicami rejestracyjnymi.

Wybiera praktyczność zamiast prestiżu, nie potrzebuje krzykliwego koloru i nie wydaje pieniędzy na numer rejestracyjny mający przyciągać uwagę. Brzmi przekonująco? Jest tylko jeden problem.

Samochód nie jest testem inteligencji

Badanie przeprowadzono w styczniu 2023 roku na grupie 2024 kierowców z Wielkiej Brytanii. Początkowo analizowano 27 marek, ale pięć odrzucono z powodu niewystarczającej liczby odpowiedzi. Uczestnicy rozwiązali 20-pytaniowy test inspirowany narzędziem dostępnym w internecie.

Nie było to pełne badanie inteligencji przeprowadzone przez psychologów w kontrolowanych warunkach.Nie znamy również liczebności grup przypisanych do poszczególnych marek, kolorów i rodzajów napędu. Na wyniki mogły wpływać wiek, wykształcenie, dochody, miejsce zamieszkania oraz wiele innych cech uczestników.

Zaobserwowana korelacja nie oznacza więc, że marka samochodu wpływa na inteligencję ani że pozwala ją wiarygodnie przewidzieć. Wyników brytyjskiej ankiety nie można automatycznie rozciągać na wszystkich kierowców, w tym na właścicieli samochodów w Polsce.

Ranking pozostaje jednak wdzięczną motoryzacyjną zabawą. A jeśli ktoś prowadzi białą, benzynową Skodę bez indywidualnych tablic rejestracyjnych, właśnie dostał znakomity temat do rozmowy.



