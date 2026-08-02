Jakie auta wybierają najinteligentniejsi kierowcy? Skoda przed markami premium

Gdyby inteligencję kierowców oceniać na podstawie tego badania, najbystrzejszych należałoby szukać nie w drogich limuzynach, lecz za kierownicami Skody.
Właściciele samochodów czeskiej marki uzyskali średnio 99 punktów IQ. Pokonali kierowców Suzuki, Peugeota, Mini i Mazdy. Marki premium znalazły się znacznie dalej - niektóre dopiero pod koniec zestawienia.
W badaniu przeprowadzonym przez firmę Censuswide uczestniczyło 2024 brytyjskich kierowców. Każdy rozwiązał test składający się z 20 pytań, a osiągnięte wyniki zestawiono z informacjami o używanym samochodzie.
Najinteligentniejsi kierowcy wybierają Skodę
Skoda wygrała ranking ze średnim wynikiem 99 punktów IQ. Niewiele gorzej wypadli właściciele Suzuki, osiągając 98,09 punktu. Podium zamknął Peugeot z wynikiem 97,79.
W pierwszej piątce znalazły się również Mini i Mazda. Wszystkie czołowe miejsca zajęły więc marki popularne, które częściej kojarzą się z praktycznością niż z manifestowaniem pozycji społecznej.
Miejsce
Marka samochodu
Średni wynik IQ
1
Skoda
99,00
2
Suzuki
98,09
3
Peugeot
97,79
4
Mini
97,41
5
Mazda
95,91
6
Toyota
95,76
7
Vauxhall
95,11
8
Mercedes-Benz
94,74
9
Nissan
94,71
10
Seat
94,71
11
Citroën
94,29
12
Hyundai
93,52
13
Renault
93,41
14
Audi
93,25
15
Kia
93,01
16
Honda
92,88
17
Ford
92,75
18
Volvo
92,40
19
Volkswagen
92,25
20
BMW
91,68
21
Fiat
90,14
22
Land Rover
88,58
Różnica pomiędzy pierwszym i ostatnim miejscem wyniosła 10,42 punktu. To więcej niż dystans dzielący większość sąsiadujących ze sobą marek.
Logo marki premium nie zagwarantowało wysokiego wyniku
Ranking nie był szczególnie łaskawy dla producentów klasy premium. Najwyżej z tej grupy znalazł się Mercedes-Benz, ale jego kierowcy zajęli dopiero ósme miejsce. Audi uplasowało się na czternastej pozycji, Volvo na osiemnastej, a BMW na dwudziestej. Zestawienie zamknął Land Rover ze średnim wynikiem 88,58 punktu. Kierowcy tej marki stracili do właścicieli Skody ponad 10 punktów.
Gdyby więc potraktować ranking jako motoryzacyjny portret inteligentnego kierowcy, nie wybierałby on samochodu wyłącznie ze względu na prestiż. Znacznie częściej stawiałby na auto praktyczne, rozsądnie wycenione i niewymagające kosztownego utrzymania.
Skoda szczególnie dobrze pasuje do takiego profilu. Samochody marki słyną z przestronnych wnętrz, funkcjonalnych rozwiązań oraz wykorzystywania technologii znanych z droższych modeli koncernu Volkswagen.
Benzyna górą. Elektryki na ostatnim miejscu
Marka nie była jedynym elementem porównania. Autorzy badania sprawdzili również, jaki napęd wybierali kierowcy osiągający najwyższe wyniki.
Pierwsze miejsce zajęły samochody benzynowe. Ich właściciele uzyskali średnio 94,35 punktu IQ. Kierowcy hybryd osiągnęli 93,89 punktu, a użytkownicy diesli - 92,91.
Na ostatnim miejscu znalazły się samochody elektryczne. Średni wynik ich właścicieli wyniósł 90,19 punktu, czyli o 4,16 punktu mniej niż w przypadku kierowców aut benzynowych.
Miejsce
Rodzaj napędu
Średni wynik IQ
1
Benzynowy
94,35
2
Hybrydowy
93,89
3
Diesel
92,91
4
Elektryczny
90,19
Obraz najinteligentniejszego kierowcy staje się zatem coraz dokładniejszy: według zestawienia poruszałby się Skodą z silnikiem benzynowym.
Pozostaje jeszcze wybór odpowiedniego koloru.
Biały samochód wyborem najinteligentniejszych?
Najlepiej w teście poradzili sobie właściciele białych samochodów. Osiągnęli średnio 95,71 punktu IQ. Na kolejnych miejscach znalazły się auta szare i czerwone. Niewiele niższe rezultaty osiągnęli kierowcy samochodów niebieskich, czarnych i srebrnych.
Wyraźnie od reszty odstawał tylko jeden kolor. Właściciele zielonych aut uzyskali średnio 88,43 punktu - o 7,28 punktu mniej niż kierowcy białych samochodów.
Miejsce
Kolor samochodu
Średni wynik IQ
1
Biały
95,71
2
Szary
94,97
3
Czerwony
94,88
4
Niebieski
93,60
5
Czarny
92,83
6
Srebrny
92,67
7
Zielony
88,43
Statystyczny zwycięzca całego zestawienia powinien więc prowadzić białą Skodę napędzaną silnikiem benzynowym. To jednak jeszcze nie wszystko.
Najbystrzejszy kierowca nie potrzebuje indywidualnych tablic
Badacze zainteresowali się także spersonalizowanymi numerami rejestracyjnymi, które są w Wielkiej Brytanii popularnym sposobem na wyróżnienie samochodu.
Kierowcy korzystający ze standardowych tablic zdobyli średnio 94,15 punktu. Posiadacze indywidualnych numerów rejestracyjnych osiągnęli 91,95 punktu, a więc o 2,2 punktu mniej.
Indywidualna tablica
Średni wynik IQ
Nie
94,15
Tak
91,95
Kompletny portret najinteligentniejszego kierowcy jest zatem gotowy. Zgodnie z wynikami badania jeździ on białą, benzynową Skodą ze zwykłymi tablicami rejestracyjnymi.
Wybiera praktyczność zamiast prestiżu, nie potrzebuje krzykliwego koloru i nie wydaje pieniędzy na numer rejestracyjny mający przyciągać uwagę. Brzmi przekonująco? Jest tylko jeden problem.
Samochód nie jest testem inteligencji
Badanie przeprowadzono w styczniu 2023 roku na grupie 2024 kierowców z Wielkiej Brytanii. Początkowo analizowano 27 marek, ale pięć odrzucono z powodu niewystarczającej liczby odpowiedzi. Uczestnicy rozwiązali 20-pytaniowy test inspirowany narzędziem dostępnym w internecie.
Nie było to pełne badanie inteligencji przeprowadzone przez psychologów w kontrolowanych warunkach.Nie znamy również liczebności grup przypisanych do poszczególnych marek, kolorów i rodzajów napędu. Na wyniki mogły wpływać wiek, wykształcenie, dochody, miejsce zamieszkania oraz wiele innych cech uczestników.
Zaobserwowana korelacja nie oznacza więc, że marka samochodu wpływa na inteligencję ani że pozwala ją wiarygodnie przewidzieć. Wyników brytyjskiej ankiety nie można automatycznie rozciągać na wszystkich kierowców, w tym na właścicieli samochodów w Polsce.
Ranking pozostaje jednak wdzięczną motoryzacyjną zabawą. A jeśli ktoś prowadzi białą, benzynową Skodę bez indywidualnych tablic rejestracyjnych, właśnie dostał znakomity temat do rozmowy.