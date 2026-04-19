W skrócie Badania z Uniwersytetu w Groningen sugerują, że wybór koloru auta może odzwierciedlać osobowość i poziom inteligencji kierowcy.

Szary, brązowy i żółty są częściej wybierane przez osoby z niższymi wynikami w testach IQ, natomiast niebieski, czerwony i zielony przez osoby z wyższymi wynikami.

Na polskim rynku w latach 2010-2025 wzrosła popularność koloru szarego, spadła czarnego i srebrnego, a niebieski stał się najczęściej wybieranym spośród wyrazistych barw.

Przy zakupie auta zwykle koncentrujemy się na cenie, parametrach technicznych czy wyposażeniu, traktując kolor jako kwestię drugorzędną albo efekt chwilowego gustu. Naukowcy podkreślają jednak, że decyzja ta rzadko jest całkowicie przypadkowa.

Analizy wskazują, że wybór barwy może odzwierciedlać styl podejmowania decyzji, skłonność do ryzyka oraz stopień uporządkowania. Choć nie ma tu ścisłej reguły, badacze dostrzegają pewne powtarzalne tendencje. W praktyce oznacza to, że preferencje kolorystyczne mogą pośrednio mówić o sposobie myślenia kierowcy.

Stonowane barwy świadczą o ostrożności i unikaniu ryzyka

Jak się bowiem okazuje, osoby z niższym ilorazem inteligencji częściej wybierają samochody w kolorach takich jak szary, brązowy czy żółty. Szary od lat cieszy się dużą popularnością głównie ze względów praktycznych - dobrze maskuje zabrudzenia i nie przyciąga uwagi. Jednocześnie może wskazywać na zachowawcze podejście i unikanie ryzyka.

Podobnie interpretowany bywa brązowy, kojarzony z prostotą i dystansem wobec zmian. Żółty natomiast, mimo że uchodzi za kolor energiczny i optymistyczny, w tym ujęciu łączony jest raczej z powierzchowną kreatywnością i może wywoływać pewne napięcie.

Osoby osiągające wyższe wyniki w testach inteligencji częściej wybierają auta w barwach bardziej wyrazistych.

Wyraziste kolory to domena osób o wyższej inteligencji?

Z kolei osoby osiągające wyższe wyniki w testach inteligencji częściej wybierają auta w barwach bardziej wyrazistych, takich jak niebieski, czerwony czy zielony. Niebieski przypisywany jest kierowcom uporządkowanym, działającym logicznie i konsekwentnie.

Czerwony wiąże się z pewnością siebie i nastawieniem na realizację celów - jego zwolennicy są postrzegani jako zdecydowani i skłonni do przejmowania inicjatywy. Zielony natomiast sugeruje kreatywność połączoną z analitycznym podejściem oraz umiejętność spokojnego rozwiązywania problemów.

W Polsce dominują stonowane kolory samochodów

A jakie kolory najchętniej wybierają polscy kierowcy? Dane z rynku wtórnego opublikowane przez serwis VehX pokazują wyraźną zmianę preferencji na przestrzeni ostatnich lat. W 2010 roku zdecydowanie dominował kolor czarny, który stanowił 30 proc. wszystkich samochodów. Z biegiem czasu jego popularność systematycznie spadała, osiągając 20,4 proc. w 2025 roku.

W tym samym okresie wyraźnie zyskał kolor szary, który z poziomu 17,2 proc. w 2010 roku wzrósł do 26,3 proc. w 2025, stając się najczęściej wybieranym. Biały również odnotował wzrost popularności, osiągając 22,6 proc. w 2020 roku, by następnie spaść do 16,1 proc. pięć lat później.

Zmiany objęły także inne kolory. Srebrny, niegdyś bardzo popularny, obecnie wyraźnie traci na znaczeniu - jego udział spadł z 14,8 proc. w 2010 roku do 6,4 proc. w 2025. Odwrotny trend widać w przypadku niebieskiego, który zwiększył swoją popularność z 5 proc. do 10,8 proc., stając się najczęściej wybieranym spośród intensywniejszych barw.

Mercedes CLA 250+ z zasięgiem 791 km. Sprawdzam Samochód Roku 2026 INTERIA.PL