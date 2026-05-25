Jak długo rząd utrzyma program Ceny Paliw Niżej? Minister podał termin

W skrócie Program Ceny Paliw Niżej obowiązuje do końca maja i minister finansów Andrzej Domański wypowiedział się na temat możliwości jego przedłużenia.

Minister finansów przekazał, że przedłużenie programu prawdopodobnie będzie potrzebne i może obejmować kolejne dwa tygodnie, jednak zwrócił uwagę na ograniczenia budżetowe.

Maksymalne ceny paliw w ramach CPN są wyliczane jako hurtowa cena z danego dnia powiększona o podatki oraz marżę dla stacji, a stacje są zobowiązane do ich przestrzegania pod groźbą kary.

Czy program Ceny Paliw Niżej zostanie przedłużony?

Podczas poniedziałkowego Forum Gospodarczego "Rzeczpospolitej", minister finansów Andrzej Domański został zapytany o kolejne przedłużenie programu Ceny Paliw Niżej. Odpowiedział, że sytuacja na światowych rynkach jest stale analizowana i zauważalny jest spadek cen ropy Brent. Mimo wszystko jednak stwierdził, że przedłużenie obowiązywania CPN "prawdopodobnie będzie potrzebne". Tak jak poprzednio, miałoby to być przedłużenie na kolejne dwa tygodnie.

- Program CPN został celowo zaprojektowany w ten sposób, żeby dać ministrowi finansów elastyczność. Ten program kosztuje podatników 1,6 mld zł miesięcznie. To nie są bagatelne kwoty. Dlatego tak długo, jak będzie to potrzebne, ten program przedłużany, ale musimy też pamiętać o ograniczeniach budżetowych - wyjaśnił Domański.

Otwarte pozostaje natomiast pytanie jak długo program będzie funkcjonował i czy obejmie on również okres wakacji. Pytany o to tydzień temu minister energii Miłosz Motyka powiedział tylko, że decyzja w tej sprawie powinna zapaść w czerwcu. Powiedział również, że do tej pory rządowe wsparcie pozwoliło oszczędzić polskim kierowcom 3 mld zł, ale jest to poważne obciążenie dla budżetu państwa.

Jak wyliczane są maksymalne ceny paliw w ramach CPN?

Od 29 marca obowiązuje rozporządzenie, na podstawie którego funkcjonuje obecne rządowe wsparcie, pozwalające na obniżenie cen paliw. Zgodnie z nim VAT został zmniejszony z 23 do 8 proc., zaś akcyza spadła o 29 gr. za litr benzyny oraz 28 gr. za litr oleju napędowego.

Ponadto codziennie minister energii ogłasza maksymalne ceny paliw na kolejny dzień, których stacje nie mogą przekroczyć pod groźbą kary w wysokości 1 mln zł (co kontroluje Krajowa Administracja Skarbowa). Cena maksymalna to hurtowa cena paliwa z danego dnia plus podatki oraz marża dla stacji w wysokości 30 gr.





