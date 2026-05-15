W skrócie Jaguar ogłosił, że nowy elektryczny grand tourer będzie dostępny pod nazwą Type 01, z mocą ponad 1000 KM i ceną początkową od około 500 tysięcy do 750 tysięcy złotych.

Model Type 01 zostanie zbudowany na nowej platformie JEA, otrzyma trzy silniki elektryczne i ma być sprzedawany w segmencie luksusowym.

Premiera modelu jest planowana na jesień 2026 roku, a sprzedaż rozpocznie się w pierwszej połowie 2027; kolejne auta mogą otrzymać nazwy Type 02 i Type 03.

Projekt, który przez ostatnie miesiące funkcjonował pod roboczym oznaczeniem X900 i nazwą koncepcyjną Type 00, otrzymał finalną nazwę Jaguar Type 01. Słowo "Type" to bezpośrednie nawiązanie do najbardziej rozpoznawalnych modeli w historii marki. C-Type wygrywał w Le Mans w 1951 roku, E-Type do dziś uchodzi za jeden z najpiękniejszych samochodów świata, a F-Type zamknął pewną epokę zaledwie kilka lat temu.

Tym razem litery zastąpiły cyfry. Intrygujące "0" odnosi się do zerowej emisji spalin i napędu elektrycznego. Natomiast "1" symbolizuje początek nowego rozdziału. Rawdon Glover, szef Jaguara, ujął to wprost: "zero to całkowity reset marki, a jedynka to pierwszy samochód nowej generacji".

Ponad 1000 KM i trzy silniki elektryczne

Jaguar Type 01 powstaje na zupełnie nowej platformie JEA, zaprojektowanej wyłącznie pod napęd elektryczny. Żaden element nie jest współdzielony z dotychczasowymi modelami marki. Układ trzech silników elektrycznych generuje łączną moc przekraczającą 1000 KM i moment obrotowy ponad 1300 Nm.

Brytyjskie media donoszą, że ceny mają zaczynać się od ok. 120 tys. funtów (ok. 590 tys. zł) i sięgać ponad 150 tys. funtów (ok. 740 tys. zł) w najbardziej spersonalizowanych wersjach. To jasny sygnał, że Jaguar nie zamierza już konkurować z typowymi modelami BMW czy Mercedesa. Marka celuje wyżej, w segment ultraluksusowy, gdzie liczy się przede wszystkim wysoka marża przy ograniczonej produkcji.

Producent ujawnił filozofię nazwy oraz bardzo enigmatyczny fragment nadwozia. Jaguar materiały prasowe

Kiedy premiera nowego Jaguara? Jeszcze w tym roku

Zamaskowane prototypy Jaguar Type 01 pojawią się na ulicach Monako jeszcze przed weekendem wyścigowym Formuły E. Auto ma nosić charakterystyczny kamuflaż, a napis Type 01 będzie widoczny w motywie przekreślenia na linii łączenia maski z przednią szybą. Ta grafika ma stać się nowym znakiem rozpoznawczym marki.

Pełna premiera jest planowana na jesień 2026 roku. Sprzedaż rozpocznie się w pierwszej połowie 2027. Jeśli Type 01 przyjmie się na rynku, kolejne modele na platformie JEA, prawdopodobnie limuzyna i SUV, mogą otrzymać oznaczenia Type 02 i Type 03.

Czy Jaguar przeżyje?

Stawka jest ogromna. Jaguar od miesięcy nie ma w ofercie nowych samochodów. Produkcja ostatniego modelu, F-Pace, zakończyła się w grudniu ubiegłego roku. Marka świadomie postawiła wszystko na jedną kartę, licząc, że radykalna zmiana wizerunku i przeskok do segmentu luksusowego przyciągną nowych klientów.

Sceptyków nie brakuje. Długa rynkowa przerwa i kontrowersyjna kampania wizerunkowa "nowego wcielenia" Jaguara wzbudziły sporo wątpliwości. Z drugiej strony marka z 90-letnią tradycją, ponad 1000 KM mocy i odważny design to kombinacja, która może zadziałać. Pod warunkiem, że finalny produkt dotrzyma obietnic.

