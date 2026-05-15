Jaguar Type 01 ma uratować brytyjską markę. Moc 1000 KM, cena od 590 tys. zł
Jaguar oficjalnie potwierdził, że jego nowy elektryczny grand tourer trafi na rynek pod nazwą Type 01. Auto o mocy ponad 1000 KM ma kosztować od 590 do 750 tys. zł i pozycjonować markę w segmencie Bentleya czy Astona Martina. Premiera jeszcze w tym roku, sprzedaż ruszy w 2027.
Projekt, który przez ostatnie miesiące funkcjonował pod roboczym oznaczeniem X900 i nazwą koncepcyjną Type 00, otrzymał finalną nazwę Jaguar Type 01. Słowo "Type" to bezpośrednie nawiązanie do najbardziej rozpoznawalnych modeli w historii marki. C-Type wygrywał w Le Mans w 1951 roku, E-Type do dziś uchodzi za jeden z najpiękniejszych samochodów świata, a F-Type zamknął pewną epokę zaledwie kilka lat temu.
Tym razem litery zastąpiły cyfry. Intrygujące "0" odnosi się do zerowej emisji spalin i napędu elektrycznego. Natomiast "1" symbolizuje początek nowego rozdziału. Rawdon Glover, szef Jaguara, ujął to wprost: "zero to całkowity reset marki, a jedynka to pierwszy samochód nowej generacji".
Ponad 1000 KM i trzy silniki elektryczne
Jaguar Type 01 powstaje na zupełnie nowej platformie JEA, zaprojektowanej wyłącznie pod napęd elektryczny. Żaden element nie jest współdzielony z dotychczasowymi modelami marki. Układ trzech silników elektrycznych generuje łączną moc przekraczającą 1000 KM i moment obrotowy ponad 1300 Nm.
Brytyjskie media donoszą, że ceny mają zaczynać się od ok. 120 tys. funtów (ok. 590 tys. zł) i sięgać ponad 150 tys. funtów (ok. 740 tys. zł) w najbardziej spersonalizowanych wersjach. To jasny sygnał, że Jaguar nie zamierza już konkurować z typowymi modelami BMW czy Mercedesa. Marka celuje wyżej, w segment ultraluksusowy, gdzie liczy się przede wszystkim wysoka marża przy ograniczonej produkcji.
Kiedy premiera nowego Jaguara? Jeszcze w tym roku
Zamaskowane prototypy Jaguar Type 01 pojawią się na ulicach Monako jeszcze przed weekendem wyścigowym Formuły E. Auto ma nosić charakterystyczny kamuflaż, a napis Type 01 będzie widoczny w motywie przekreślenia na linii łączenia maski z przednią szybą. Ta grafika ma stać się nowym znakiem rozpoznawczym marki.
Pełna premiera jest planowana na jesień 2026 roku. Sprzedaż rozpocznie się w pierwszej połowie 2027. Jeśli Type 01 przyjmie się na rynku, kolejne modele na platformie JEA, prawdopodobnie limuzyna i SUV, mogą otrzymać oznaczenia Type 02 i Type 03.
Czy Jaguar przeżyje?
Stawka jest ogromna. Jaguar od miesięcy nie ma w ofercie nowych samochodów. Produkcja ostatniego modelu, F-Pace, zakończyła się w grudniu ubiegłego roku. Marka świadomie postawiła wszystko na jedną kartę, licząc, że radykalna zmiana wizerunku i przeskok do segmentu luksusowego przyciągną nowych klientów.
Sceptyków nie brakuje. Długa rynkowa przerwa i kontrowersyjna kampania wizerunkowa "nowego wcielenia" Jaguara wzbudziły sporo wątpliwości. Z drugiej strony marka z 90-letnią tradycją, ponad 1000 KM mocy i odważny design to kombinacja, która może zadziałać. Pod warunkiem, że finalny produkt dotrzyma obietnic.