JAC ma ambitne plany dotyczące Polski. Nie chodzi tylko o sprzedaż aut

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

JAC Motors na polskim rynku działa dopiero od kilku miesięcy, ale ta chińska marka ma ponad 60 lat doświadczenia w branży motoryzacyjnej, sprzedaje samochody w 130 krajach i rozwija działalność w Europie. Wśród firm, z którymi współpracują JAC są również uznani producencji z Europy.

Logo JAC na białej klapie bagażnika pod czerwoną listwą tylnego światła LED.
JAC w Polsce to gracz jeszcze szeroko nieznany. Ale w Europie firma działa już od latWiktor Kalkosiński INTERIA.PL

W skrócie

  • JAC Motors działa w Polsce od kwietnia 2025 roku i współpracuje z uznanymi partnerami z Europy, takimi jak Volkswagen.
  • Firma prowadzi projekty rozwojowe z Huawei, CATL oraz NIO, koncentrując się na innowacjach w zakresie samochodów elektrycznych i technologii akumulatorów.
  • JAC korzysta z komponentów znanych producentów, a w Polsce rozwija sieć serwisową i magazyn części, zapewniając dostępność około 85% części od ręki.
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JAC Motors rozwija się w Europie od dwóch dekad

W Polsce JAC Motors oficjalnie pojawiło się w kwietniu 2025 roku za pośrednictwem Grupy Bemo. Jednak już w 2005 roku marka otworzyła w Turynie swoje pierwsze poza Chinami centrum projektowe i badawczo-rozwojowe. To właśnie tam od lat powstają rozwiązania techniczne dostosowane do oczekiwań europejskich kierowców i specyfiki europejskiego rynku.

Jednym z najważniejszych partnerów JAC jest Volkswagen

Jednym z kluczowych elementów strategii producenta jest wieloletnia współpraca z Volkswagenem. Obie firmy utworzyły spółkę joint venture Volkswagen Anhui, w ramach której powstały nowoczesne zakłady produkcyjne.

Partnerstwo obejmowało rozwój samochodów elektrycznych, systemów łączności, rozwiązań wspomagających kierowcę oraz technologii związanych z inteligentną mobilnością. Producent podkreśla również korzystanie z doświadczenia Volkswagena w zakresie kontroli jakości i organizacji produkcji.

Dziś o wiarygodności producenta nie decyduje wyłącznie cena samochodu, ale cały ekosystem, który stoi za produktem: jakość projektu, sprawdzone komponenty, standardy produkcji, logistyka części i obsługa po sprzedaży
Adam Obidowski, dyrektor zarządzający JAC Polska

Huawei, CATL i NIO współpracują z JAC nad nowymi technologiami

JAC rozwija także projekty z firmami spoza tradycyjnej branży motoryzacyjnej. Wspólnie z Huawei powstała marka MAEXTRO, skupiająca się na luksusowych samochodach elektrycznych i zelektryfikowanych oraz inteligentnej fabryce Smart Plant. Rozwiązania opracowywane w ramach tej współpracy mają trafiać również do pozostałych modeli producenta. Chodzi m.in. o systemy multimedialne w języku polskim oraz asystentów jazdy ADAS 2.

Istotnym partnerem pozostaje także CATL, jeden z największych producentów akumulatorów na świecie. Firmy współpracują przy rozwoju baterii, technologii ich wymiany oraz nowych rozwiązań ograniczających ślad węglowy w produkcji.

JAC prowadzi również wspólne projekty z NIO dotyczące produkcji samochodów i systemów wymiany baterii.

JAC korzysta z podzespołów znanych producentów

Chiński producent podkreśla, że korzysta z komponentów dostarczanych przez globalnych dostawców. Flagowy pickup JAC T9 otrzymał 8-biegową automatyczną skrzynię ZF, a za elektronikę, układy hamulcowe i część systemów bezpieczeństwa odpowiada Bosch.

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Maciej Olesiuk

Na liście partnerów znajdują się również m.in. Valeo, Magna, Michelin, Honeywell, Mando, Aisin, Brembo, Hankook, Magneti Marelli, CATL czy Cummins.

JAC rozwija sieć serwisową i magazyn części w Polsce

Za rozwój JAC w Polsce odpowiada GB Distribution należące do Grupy Bemo. Chiński producent buduje sieć dealerską, zaplecze serwisowe oraz logistykę części zamiennych.

Centralny magazyn w Bielsku-Białej ma zapewniać dostępność około 85 proc. części od ręki. Według przedstawicieli marki ma to ograniczać przestoje samochodów i ułatwiać obsługę klientów indywidualnych oraz flot.

- W Polsce chcemy pokazać, że za naszą ofertą stoi nie tylko atrakcyjna cena, ale inżynieryjne doświadczenie, globalna skala i ambicja realnego konkurowania z liderami rynku - podsumowuje Adam Obidowski.


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