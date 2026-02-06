W skrócie JAC Polska oferuje model J7 Plus z rocznika 2025 w promocyjnej cenie niższej o 5 tys. zł od katalogowej od 1 lutego.

Promocja obejmuje wyprzedaż modeli z poprzedniego roku oraz lakier metalizowany bez dopłaty, obowiązuje do 28 lutego lub do wyczerpania zapasów.

J7 Plus to liftback segmentu C o długości 4,8 m, bogatym wyposażeniu i pięcioletniej gwarancji, porównywany do Skody Superb.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

JAC J7 Plus po raz pierwszy zaprezentowany został podczas Shanghai Auto Show w kwietniu 2021 r., natomiast jego oficjalna polska premiera miała miejsce cztery lata później, podczas Poznań Motor Show. J7 Plus to liftback mierzący 4,8 m długości wyróżniający się atrakcyjnym designem i bogatym wyposażeniem.

JAC J7 Plus taniej o 5 tys. zł. Lakier metalizowany w cenie

JAC Polska przygotował promocję na egzemplarze wyprodukowane w minionym roku. Od 1 lutego bieżącego roku samochód można kupić w nowej, niższej cenie 89,9 tys. zł brutto. Promocja obowiązuje do 28 lutego lub do wyczerpania puli aut objętych ofertą. Warto dodać, że cena katalogowa modelu wynosi 94,9 tys. zł. W ramach noworocznej wyprzedaży lakier metalizowany oferowany jest bez dopłaty.

Konkurent Superba za mniej niż 90 tys. zł. J7 Plus w promocyjnej ofercie

Model J7 Plus to samochód, który śmiało można porównywać do królującej w tym segmencie Skody Superb. Chiński konkurent mierzy 478 cm długości, rozstaw osi wynosi 277 cm, a pojemność bagażnika mieści się w przedziale od 540 do 1650 l. W Polsce dostępna jest tylko jedna wersja silnikowa - to turbodoładowana jednostka benzynowa 1.5T Platinum Power o mocy 136 KM oraz maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 200 Nm.

J7 Plus jest średniej wielkości fastbackiem z dużym, 540-litrowym bagażnikiem materiały prasowe

Za niespełna 90 tys. zł otrzymujemy nie tylko atrakcyjnie wyglądający, ale przede wszystkim bardzo dobrze wyposażony samochód. Na liście wyposażenia znajdują się m.in. automatyczna skrzynia biegów, elektryczna regulacja fotela kierowcy w czterech kierunkach, elektrycznie sterowana klapa bagażnika, automatyczna klimatyzacja, tylne czujniki parkowania, system kamer 360 stopni, dostęp bezkluczykowy, reflektory LED, 10,4-calowy ekran multimedialny oraz 7-calowy zestaw wskaźników.

Warto również dodać, że J7 Plus objęty jest 5-letnią gwarancją z limitem 150 tys. km.

Co to za marka samochodów JAC?

JAC to skrót od Jianghuai Automobile Group, która została założona w 1964 r. Chiński koncern zajmuje się produkcją pojazdów od miejskich aut osobowych po ciężarówki. Obecnie firma dysponuje zakładami produkcyjnymi zlokalizowanymi w 19 miejscach na całym świecie, a jej działalność obejmuje 130 rynków globalnych. JAC posiada także centrum badawczo-rozwojowe we Włoszech, w którym zatrudnia około 5 tys. osób.

Marka z Państwa Środka zadebiutowała nad Wisłą w kwietniu 2025 r. podczas targów motoryzacyjnych w Poznaniu. Aktualnie w ofercie sprzedażowej znajdują się sedan J7 Plus, SUV JS8 Pro oraz pick-up T8 Pro.

Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive: SUV bez hybrydy w świecie BEV i PHEV Interia pl INTERIA.PL