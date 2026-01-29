W skrócie Nowa funkcja w aplikacji InPost została początkowo udostępniona wyłącznie użytkownikom Apple CarPlay, a następnie rozszerzona na Android Auto.

Nowa opcja pozwala na nawigowanie do paczkomatu i zdalne otwieranie skrytki bezpośrednio z ekranu pojazdu, co ułatwia odbiór paczek kierowcom.

W pierwszym miesiącu z funkcji skorzystało ponad 71 tys. kierowców, a system monitoringu kamer zapewnia bezpieczeństwo paczek przy zdalnym otwieraniu skrytki.

InPost systematycznie wprowadza nowe funkcje do swojej aplikacji, a w sierpniu ubiegłego roku Rafał Brzoska poinformował o funkcjonalności dedykowanej kierowcom. Dzięki aktualizacji ułatwiony został proces odbierania przesyłek w trakcie codziennego przemieszczania się samochodem, jednak z nowej opcji nie mogli skorzystać wszyscy. Zmiany jako pierwsze pojawiły się na telefonach marki Apple.

Wprowadzamy aplikację InPost Mobile na Apple CarPlay, która umożliwi korzystanie z usług oferowanych przez InPost Mobile bez konieczności sięgania po telefon. Obecnie większość aplikacji dostępnych na CarPlay na polskim rynku to rozwiązania z kategorii nawigacji, muzyki czy komunikatorów, dlatego możliwość obsługi InPost Mobile jest czymś przełomowym

Nowa funkcja dla kierowców w aplikacji InPost. Teraz również działa w Android Auto

Po niespełna pół roku Grupa InPost ogłosiła pełną integrację nowej funkcji z systemem Android Auto. Dzięki temu skorzystać z niej będą mogli posiadacze niemal wszystkich smartfonów, jednak kluczowym warunkiem pozostaje także posiadanie samochodu wyposażonego w Apple CarPlay lub Android Auto.

Zmotoryzowani - za pomocą aplikacji - mogą w prosty sposób ustawić nawigację do wybranego paczkomatu bez konieczności wpisywania adresu, a następnie otworzyć skrytkę bez wysiadania z pojazdu. Takie rozwiązanie ma znacząco zwiększyć komfort użytkowania i przede wszystkim ułatwić oraz przyspieszyć odbieranie paczek podczas codziennego przemieszczania się autem.

Jak otworzyć paczkomat InPost z CarPlay lub Android Auto?

Jak już wcześniej wspomniałem, należy posiadać samochód wyposażony w technologię CarPlay lub Android Auto, a także zainstalowaną aplikację InPost (w wersji 4.5.1 lub nowszej). Kluczowe jest również wyrażenie zgody na udostępnianie lokalizacji, dzięki której funkcja będzie mogła precyzyjnie wskazywać położenie pojazdu, nawigować do paczkomatu i - co najważniejsze - umożliwi otwarcie skrytki.

Po uruchomieniu aplikacji na ekranie pojawi się lista paczek gotowych do odbioru. Co ciekawe, system rozróżnia pojedyncze przesyłki od multiskrytek, a po wyborze konkretnej paczki dostępne są dwie opcje: "Nawiguj" lub "Otwórz skrytkę". Wybranie pierwszej funkcji wyznaczy trasę do paczkomatu, natomiast po dotarciu na miejsce i użyciu drugiej opcji pojawi się potwierdzenie otwarcia skrytki.

Z nowej funkcji w aplikacji InPost w pierwszym miesiącu skorzystało ponad 71 tys. kierowców

Zaraz po opublikowaniu informacji o nowej funkcji w aplikacji InPost pojawiło się sporo obaw dotyczących zdalnego otwierania paczkomatu z poziomu ekranu pojazdu. Dotyczyły one głównie konieczności podejścia do skrytki oraz potencjalnego ryzyka kradzieży.

Obawy o kradzież są nieuzasadnione, ponieważ wszystkie paczkomaty monitorowane są przez system kamer 24 godziny na dobę. Nowa funkcja ma przede wszystkim być wsparciem dla kierowców w miejscach, w których występuje problem z zaparkowaniem. Wówczas jednym kliknięciem możemy otworzyć skrytkę, a paczkę odbierze pasażer

Nowa funkcjonalność okazała się strzałem w dziesiątkę - tylko w pierwszym miesiącu od jej uruchomienia skorzystało z niej ponad 71 tys. kierowców, którzy w zdecydowanej większości otwierali skrytki zdalnie bezpośrednio z ekranu pojazdu. Statystyki te mogą jednak ulec znaczącej zmianie. Choć smartfony z logo nadgryzionego jabłka zyskują w Polsce na popularności, to nad Wisłą dominuje Android. Zgodnie z danymi serwisu StatCounter, w czerwcu ubiegłego roku 69 proc. Polaków korzystało z urządzeń z systemem Android, a 30 proc. z iOS. Globalny rozkład sił wygląda bardzo podobnie.

