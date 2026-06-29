Incydent przy przejeździe szefa MON. ŻW wydała komunikat

W skrócie W Poznaniu w pobliżu rządowej kolumny z ministrem obrony doszło do wypadku motocyklisty, który wywrócił się podczas nagłego hamowania na sygnały dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego.

Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że nie było kontaktu motocykla z pojazdami kolumny oraz nie istniało zagrożenie dla uczestników zdarzenia.

Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczył w Poznaniu w obchodach 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 i podkreślił znaczenie tych wydarzeń w mediach społecznościowych.

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Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 19:50 w rejonie ronda Starołęka w Poznaniu. Informację przekazała Żandarmeria Wojskowa, publikując komunikat po zakończeniu interwencji.

Z przedstawionych okoliczności wynika, że motocyklista usłyszał sygnały dźwiękowe pojazdu otwierającego przejazd kolumny rządowej i podjął próbę szybkiego wyhamowania. Gwałtowne użycie hamulca doprowadziło jednak do utraty przyczepności przedniego koła. W efekcie jednoślad przewrócił się na jezdnię. Służby zaznaczyły, że pomiędzy motocyklem a żadnym z pojazdów kolumny nie doszło do kontaktu.

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Żandarmeria uspokaja. Nie było zagrożenia dla uczestników

W oficjalnym stanowisku rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz podkreślił, że sytuacja nie stworzyła zagrożenia ani dla motocyklisty, ani dla osób podróżujących w kolumnie rządowej.

Według przekazanych informacji nie zaistniała również konieczność udzielenia pomocy medycznej przez ratowników zabezpieczających przejazd. Resort obrony przekazał jednocześnie, że stanem zdrowia kierującego motocyklem zainteresował się minister obrony narodowej. Po zakończeniu działań kolumna kontynuowała przejazd zgodnie z planem.

Wizyta ministra związana z rocznicowymi obchodami

Obecność Władysława Kosiniaka-Kamysza w Poznaniu była związana z udziałem w obchodach 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956. Wydarzenie to uznawane jest za pierwszy masowy strajk i protest robotniczy w okresie PRL przeciwko komunistycznym władzom. Demonstracje zostały wówczas stłumione przez wojsko.

Szef MON odniósł się do rocznicy również w mediach społecznościowych. W opublikowanym wpisie podkreślił znaczenie idei wolności dla polskiej tożsamości oraz przypomniał o mieszkańcach Poznania, którzy w czerwcu 1956 roku wyszli na ulice, domagając się godnych warunków życia i wolności. Wicepremier zadeklarował także kontynuowanie pamięci o uczestnikach wydarzeń i budowanie bezpiecznego państwa dla kolejnych pokoleń.

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