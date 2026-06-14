Według prognoz IMGW i modeli meteorologicznych druga połowa przyszłego tygodnia może przynieść pierwszą w tym roku falę upałów. W wielu miejscach kraju temperatury mają przekroczyć 30 st. Celsjusza, a lokalnie zbliżyć się nawet do 35 st. C. Dla kierowców oznacza to nie tylko większe zużycie klimatyzacji. Wysoka temperatura może również uszkodzić przedmioty pozostawione w samochodzie, a w skrajnych przypadkach stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Temperatura rośnie szybciej, niż sądzi większość kierowców

Badanie opublikowane w czasopiśmie Pediatrics wykazało, że wnętrze zaparkowanego samochodu nagrzewa się znacznie szybciej, niż przypuszcza większość kierowców. Naukowcy ustalili, że około 80 proc. całkowitego wzrostu temperatury następuje w ciągu pierwszych 30 minut, a po godzinie temperatura we wnętrzu auta jest średnio o około 22 st. C wyższa niż temperatura otoczenia. Oznacza to, że samochód pozostawiony na parkingu podczas prognozowanych na koniec tygodnia upałów może zamienić się w saunę jeszcze przed zakończeniem zakupów czy wizyty w urzędzie.

Przy prognozowanych na koniec tygodnia 35 st. C oznacza to, że w wielu samochodach pozostawionych na pełnym słońcu temperatura może przekroczyć 55 st. C. Jeszcze wyższe wartości osiągają deska rozdzielcza, kierownica czy elementy znajdujące się bezpośrednio pod przednią szybą, których temperatura może być znacznie wyższa niż temperatura powietrza w kabinie.

Powerbank, telefon i laptop mogą tego nie wytrzymać

Wiele osób zostawia w samochodzie elektronikę, nie zastanawiając się nad wpływem wysokiej temperatury. Smartfony, tablety, laptopy czy powerbanki wykorzystują akumulatory litowo-jonowe, które nie lubią przegrzewania. Długotrwałe przebywanie w temperaturach przekraczających zalecenia producenta może prowadzić do szybszego zużycia ogniw, spadku pojemności, a nawet trwałego uszkodzenia urządzenia.

Najgorszym miejscem jest deska rozdzielcza lub przestrzeń tuż pod przednią szybą.

Wysoka temperatura może zaszkodzić lekom

Podczas upałów szczególną ostrożność powinny zachować osoby przewożące leki. W przypadku wielu preparatów producenci zalecają przechowywanie w temperaturze nieprzekraczającej 25 st. C. Dotyczy to między innymi części środków przeciwbólowych, leków hormonalnych czy preparatów stosowanych przez osoby cierpiące na choroby przewlekłe.

Pozostawienie ich na kilka godzin w rozgrzanym samochodzie może wpłynąć na ich właściwości.

Okulary i karty płatnicze również są zagrożone

Wysoka temperatura może powodować odkształcanie plastikowych oprawek okularów, uszkodzenia powłok ochronnych na szkłach oraz problemy z elementami wykonanymi z tworzyw sztucznych. Dotyczy to również kart płatniczych, identyfikatorów czy kart parkingowych pozostawianych za szybą.

Butelka z napojem to też nie zawsze dobry pomysł

W czasie upałów kierowcy często zostawiają w aucie zapas wody lub napojów. Wysoka temperatura przyspiesza również starzenie się napojów przechowywanych w plastikowych opakowaniach. Z tego powodu producenci zalecają unikanie długotrwałego przechowywania butelek w mocno nagrzanych miejscach.

W przypadku napojów gazowanych wzrost temperatury może prowadzić do wzrostu ciśnienia wewnątrz opakowania. Efekt bywa łatwy do przewidzenia - po powrocie do samochodu kierowcę może czekać niemiła niespodzianka i konieczność czyszczenia wnętrza.

Największe zagrożenie dotyczy ludzi i zwierząt

Eksperci od lat przypominają, że podczas upałów nie wolno pozostawiać w samochodzie dzieci ani zwierząt, nawet na krótki czas.

Temperatura we wnętrzu auta rośnie znacznie szybciej niż wielu osobom się wydaje. W przypadku prognozowanych na przyszły tydzień upałów może to prowadzić do sytuacji zagrażających zdrowiu, a nawet życiu.

Prognozowane na koniec tygodnia upały będą pierwszym poważnym testem tego lata. Wystarczy kilkadziesiąt minut postoju na słońcu, aby temperatura we wnętrzu samochodu osiągnęła poziom, który może uszkodzić elektronikę, leki czy inne przedmioty pozostawione w kabinie.





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