Spis treści: Gdzie jest ślisko? Co to jest gołoledź? Jak jechać, gdy jest gołoledź?

Gdzie jest ślisko?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat dotyczący sytuacji pogodowej w najbliższych godzinach i dniach. Na terenie niemal całego kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniami. Alertami objęte są następujące województwa:

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubuskie

łódzkie

mazowieckie

opolskie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

Alertami objęte są również części województw:

lubelskiego

pomorskiego

zachodniopomorskiego

W zależności od regionu alerty będą obowiązywać w różnych godzinach. We wschodniej części Polski (województwo podlaskie, lubelskie, część mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego) pojawią się one 29 grudnia o godzinie 15:00 i będą ważne do północy. W części województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego obowiązywać one będą od 17:00 29 grudnia do północy. W pozostałych częściach Polski objętych alertem obwiązywać on będzie od 19:00 29 grudnia do 7:00 30 grudnia.

Dodatkowo w zachodniej części kraju obowiązują również alerty pierwszego stopnia związane z marznącymi opadami. IMGW wydało ostrzeżenia dla regionów w następujących województwach:

dolnośląskim

kujawsko-pomorskim

lubuskim

łódzkim

małopolskim

opolskim

śląskim

świętokrzyskim

wielkopolskim

Te alerty w zależności od regionu będą obowiązywać od 1:00 29 grudnia do 10:00 tego samego dnia (część lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego). W pozostałych regionach województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego objętych alertem, ostrzeżenia utrzymają się od godziny 6:00 29 grudnia do 15:00 również 29 grudnia. We wszystkich częściach województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego ostrzeżenia będą obowiązywać od 9:00 do 18:00 29 grudnia.

Co to jest gołoledź?

Gołoledź na drogach (określana również mianem "czarnego lodu") pojawia się, kiedy zamarza woda znajdująca się na jezdni (sprzyjają temu właśnie marznące opady). Wtedy też tworzy się warstwa lodu niewidoczna z wnętrza samochodu. Oczywiście do wystąpienia tego zjawiska silne opady wcale nie są obowiązkowe. Wystarczy, że na drodze np. skropli się mgła. Oblodzenie najdłużej utrzymuje się oczywiście w miejscach zacienionych, a także na mostach, wiaduktach lub na drogach ulokowanych w pobliżu zbiornika wodnego.

"Szklankę na drodze" można poznać również m.in. po lśniącej nawierzchni. Droga wygląda wówczas jakby była pokryta mokrym asfaltem. Wskazówką, co do tego, czy jedziemy po oblodzonej drodze, jest również sytuacja, kiedy nie słyszymy dźwięku opon na asfalcie, a także gdy kręcenie kierownicą przychodzi nam z większą łatwością niż zwykle.

Jak jechać, gdy jest gołoledź?

Kiedy dostrzeżemy, że jezdnia jest pokryta lodem, powinniśmy przede wszystkim zmniejszyć prędkość. Im szybciej jedziemy, tym trudniej będzie nam utrzymać panowanie nad samochodem w przypadku poślizgu. Ponadto należy unikać gwałtownych manewrów. Z tego też powodu w miarę możliwości powinniśmy starać się hamować silnikiem, by używając hamulca nie wprowadzić samochodu w poślizg. Trzeba też pamiętać o zwiększeniu dystansu od poprzedzających samochodów.

Jeżeli jednak auto wpadnie w poślizg, przede wszystkim nie powinniśmy panikować. Kierowcy muszą trzymać kierownicę prosto i delikatnie hamować. Warto również poszukać na drodze miejsca, które jest choćby lekko zaśnieżone. Istnieje szansa, że koła mogą wówczas odzyskać przyczepność.

