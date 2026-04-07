Spis treści: Ceny paliw od 8 kwietnia - maksymalne stawki Jak ustalana jest cena maksymalna? Ceny paliw a kary - nawet 1 mln zł za przekroczenie limitu Ile zapłacą kierowcy? Realny koszt tankowania

Ceny paliw od 8 kwietnia - maksymalne stawki

Z wtorkowego obwieszczenia resortu energii, opublikowanego w Monitorze Polskim, wynika, że maksymalne ceny paliw wynoszą:

benzyna 95 - 6,21 zł za litr,

benzyna 98 - 6,82 zł za litr,

olej napędowy - 7,87 zł za litr.

Podane wartości uwzględniają podatek VAT i stanowią górny limit, którego stacje paliw nie mogą przekroczyć. W praktyce oznacza to, że ceny na dystrybutorach mogą być niższe, ale nie wyższe.

W porównaniu do wcześniejszych dni nie doszło do zmian. Stawki pozostają na tym samym poziomie, który obowiązuje od poprzedniego weekendu.

Jak ustalana jest cena maksymalna?

Cena maksymalna paliw nie jest ustalana dowolnie. Obowiązuje określona formuła, która obejmuje średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, akcyzę oraz opłatę paliwową oraz marżę sprzedażową na poziomie 0,30 zł za litr i podatek VAT.

Na tej podstawie publikowane są codziennie w dni robocze obwieszczenie z maksymalnymi stawkami. Nowa cena obowiązuje od dnia następnego po publikacji. Jeżeli obwieszczenie zostanie wydane przed dniami wolnymi od pracy, stawki obowiązują do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Ceny paliw a kary - nawet 1 mln zł za przekroczenie limitu

Przekroczenie ceny maksymalnej wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonego limitu może skutkować karą finansową sięgającą nawet 1 mln zł.

Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Dla kierowców oznacza to, że ceny na stacjach są ograniczone odgórnie i nie mogą wzrosnąć powyżej wyznaczonego poziomu.

Ile zapłacą kierowcy? Realny koszt tankowania

Przy obecnych stawkach koszt tankowania pozostaje wysoki, szczególnie w przypadku oleju napędowego.

Przykładowo:

50 litrów benzyny 95 to maksymalnie 310,50 zł,

50 litrów benzyny 98 - 341 zł,

50 litrów diesla - 393,50 zł.

W pierwszym dniu obowiązywania limitów ceny były nieco niższe - benzyna 95 kosztowała maksymalnie 6,16 zł, a olej napędowy 7,60 zł. Obecne stawki oznaczają więc niewielką korektę w górę.

