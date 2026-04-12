Spis treści: Hyundai zmienia trasy. Problemy z dostawami części Transport aut bez zmian. Trasa przez Afrykę od lat Wojna zmienia logistykę. Firmy reagują szybciej niż wcześniej Hyundai zmienia strategię. Produkcja bliżej rynku Rynek motoryzacyjny pod presją globalnych napięć

Hyundai zmienia trasy. Problemy z dostawami części

Koncern Hyundai Motor Company zdecydował się zmienić trasy transportu części i komponentów. Powodem jest sytuacja w rejonie Cieśniny Ormuz, jednego z najważniejszych szlaków handlowych na świecie.

Jak wynika z wypowiedzi prezesa firmy w wywiadzie dla Bloomberga, transporty omijają ten obszar i są kierowane alternatywnymi trasami. Oznacza to wydłużenie czasu dostaw oraz większe obciążenie globalnego łańcucha logistycznego.

Zmiany mogą wpłynąć na tempo produkcji, ponieważ dostępność części jest kluczowa dla utrzymania ciągłości montażu samochodów.

Transport aut bez zmian. Trasa przez Afrykę od lat

Zmiana tras nie dotyczy jednak gotowych samochodów transportowanych z Korei Południowej do Europy. Jak wynika z informacji koncernu, statki z autami od około trzech lat omijają rejon Morza Czerwonego i Zatoki Adeńskiej.

Powodem są nasilone ataki pirackie, które wcześniej wymusiły zmianę logistyki. Obecnie standardową trasą dla transportu aut jest opływanie Afryki przez Przylądek Dobrej Nadziei.

Oznacza to, że obecne napięcia w rejonie Cieśniny Ormuz wpływają przede wszystkim na transport komponentów, a nie gotowych pojazdów.

Wojna zmienia logistykę. Firmy reagują szybciej niż wcześniej

Cieśnina Ormuz odpowiada za znaczną część globalnego transportu ropy i towarów między Azją a Europą. Każde zakłócenie w tym regionie ma bezpośredni wpływ na wiele branż, w tym motoryzację.

Mimo informacji o możliwym złagodzeniu napięć między USA a Iranem, sytuacja pozostaje niepewna. Producenci samochodów zakładają, że problemy w żegludze mogą się utrzymywać.

Hyundai podkreśla, że jego celem jest utrzymanie ciągłości produkcji. Firma zwiększyła zapasy po pandemii, aby ograniczyć ryzyko przestojów. Decyzje dotyczące łańcucha dostaw, które wcześniej zapadały raz w roku, dziś podejmowane są znacznie częściej, nawet co tydzień.

Hyundai zmienia strategię. Produkcja bliżej rynku

W odpowiedzi na rosnące ryzyko koncern planuje ograniczyć zależność od transportu międzykontynentalnego. Jednym z kierunków jest zwiększenie udziału lokalnych dostawców w Europie.

Część komponentów, które dotychczas trafiały z Korei Południowej, ma być produkowana bliżej fabryk na Starym Kontynencie. To pozwoli skrócić czas dostaw i zmniejszyć ryzyko opóźnień.

Równolegle Hyundai rozwija działalność w Stanach Zjednoczonych. Do 2030 roku planuje zwiększyć zdolności produkcyjne o około 300 tys. samochodów rocznie, do poziomu 1,2 mln pojazdów.

Zakład w stanie Georgia, który początkowo miał produkować wyłącznie auta elektryczne, zostanie dostosowany także do produkcji hybryd od 2026 roku oraz modeli o zwiększonym zasięgu od 2027 roku.

Rynek motoryzacyjny pod presją globalnych napięć

Zmiany w logistyce to efekt szerszych problemów, z którymi mierzy się branża motoryzacyjna. Oprócz napięć geopolitycznych producenci muszą brać pod uwagę rosnące koszty transportu i energii.

W takich warunkach rośnie znaczenie lokalnych łańcuchów dostaw oraz elastycznego zarządzania produkcją. Dla klientów może to oznaczać dłuższy czas oczekiwania na nowe auta oraz części zamienne.

Nowa Toyota RAV4 - jak wygląda, jak jeździ? Sprawdziliśmy INTERIA.PL