Spis treści: 01 Nowy Hyundai Santa Fe robi na żywo świetne wrażenie

02 Nowy Hyundai Santa Fe to jeżdżąca kawalerka

03 Nowy Hyundai Santa Fe zawodzi silnikami

Nowy Hyundai Santa Fe niebawem zadebiutuje w polskich cennikach. Zanim jednak auto trafi do oferty, miałem okazję zobaczyć je podczas przedpremierowego pokazu. Piąta odsłona koreańskiego flagowca jest nowocześniejsza, większa, bardziej przestronna i zdecydowanie bardziej pakowna od swojego poprzednika. I choć pierwsze wrażenie jest naprawdę dobre, już teraz wiem, że nie wszyscy klienci będą zachwyceni. Wszystko rozchodzi się o silniki, jakie trafią do europejskich egzemplarzy.

Reklama

Nowy Hyundai Santa Fe robi na żywo świetne wrażenie

Piąta generacja europejskiego flagowca (w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze większy Palisade), wygląda jak prototyp, jednak to naprawdę gotowy produkt - wielki, kanciasty i bardzo futurystyczny. Obecna generacja ma 4830 mm długości (+46 mm, 1900 mm szerokości i 1720 mm wysokości (+10 mm). Rozstaw osi mierzy natomiast 2815 mm (48 mm więcej, niż w poprzedniku).

Nowy Hyundai Santa Fe 1 / 21 Nowy Hyundai Santa Fe Źródło: INTERIA.PL Autor: Jan Guss-Gasiński

Na drodze ciężko będzie pomylić to gigantyczne pudełko z innym samochodem. To za sprawą charakterystycznych świateł LED w kształcie litery “H" czy bardzo nisko zamontowanych świateł na ogromnej klapie bagażnika. Do tego wszystkiego mamy mocno podkreślone nadkola i progi, wysoko poprowadzoną linię szyb i niemałe felgi. Moim zdaniem nowy Hyundai Santa Fe przypomina trochę księżycowy łazik, który mógłby przyjąć ostrzał ciężką amunicją. Kubatura i ilość blachy robi na żywo świetne wrażenie. Do wyboru będzie 10 kolorów nadwozia tj. Abyss Black Pearl, Creamy White Pearl, Creamy White Matte, Typhoon Silver Metallic, Magnetic Grey Metallic, Ocado Green Pearl, Terracotta Orange, Cyber Sage Pearl, Earthy Brass Metallic Matte i Pebble Blue Pearl.

Zdjęcie Nowy Hyundai Santa Fe / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowy Hyundai Santa Fe to jeżdżąca kawalerka

W środku - jak można się spodziewać - również jest naprawdę sporo przestrzeni. Fotele są obszerne i bardzo wygodne, a pasażerów przedniego rzędu oddziela szeroki podłokietnik (otwiera się w dwie strony) i wysepka z miejscami na szpargały, napoje i naładujemy urządzenia. Na wyciągnięcie ręki jest fizyczny panel klimatyzacji, przyciski do obsługi trybów i funkcji jazdy, a także multimediów. Przed kierowcą znajdują się dwa duże ekrany o przekątnej 12,3-cala, które zostały odrobinę zagięte, by ułatwić kierowcy obsługę.

W drugim rzędzie wrażenie jest równie dobre. Miejsca na nogi, stopy, barki i głowę jest naprawdę mnóstwo. Na kanapie spokojnie zmieszczą się trzy dorosłe osoby, a kanciasty bagażnik, wyposażony w porty i gniazda ładowania, spokojnie zmieści wiele walizek. Samochód będzie można spersonalizować do swoich potrzeb, bowiem nowy Hyundai Santa Fe występuje w wersji 5-, 6- 7-miejscowej. Wariant 6-miejscowy z kapitańskimi fotelami w drugim rzędzie będzie dostępny wyłącznie w topowej wersji wyposażenia “Calligraphy". Do wyboru będzie pięć opcji kolorystycznych: Obsidian Black, Supersonic Grey, Pecan Brown, Forest Green i Black Ink.

Zdjęcie Nowy Hyundai Santa Fe / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowy Hyundai Santa Fe zawodzi silnikami

Hyundai Santa Fe będzie oferowany w Europie w dwóch wersjach hybrydowych. W polskim cenniku zobaczymy klasyczną hybrydę 1.6 T-GDI HEV z 6-biegowym automatem oraz hybrydę typu plug-in 1.6 T-GDI PHEV z 6-stopniową przekładnią automatyczną. Z tego, co komunikuje producent, moc hybrydowych wariantów w Europie nie będzie przekraczać 160 KM.

Klienci na Starym Kontynencie mogą czuć rozczarowanie, bowiem na pozostałych rynkach tj. Ameryka Północna i Korea, nowy Hyundai Santa Fe będzie oferowany z 2,5-litrowym “benzyniakiem" (2.5 T-GDI 8DCT) o mocy 281 KM, a także klasyczną hybrydą o mocy 180 KM (1.6 T-GDI HEV 6AT). Ceny poznamy niebawem, a pierwsze egzemplarze wyjadą na drogi w połowie bieżącego roku.