W skrócie Hyundai zmienia trasy transportu samochodów i komponentów, omijając cieśninę Ormuz i kierując statki wokół Afryki przez Przylądek Dobrej Nadziei.

Firma planuje ograniczyć zależność od transportu międzykontynentalnego, zwiększając udział lokalnych dostawców w Europie oraz rozwijając moce produkcyjne w Stanach Zjednoczonych.

Zmiany w logistyce prowadzą do wydłużenia czasu dostaw aut i części, a producenci starają się unikać przestojów i wykorzystywać lokalne łańcuchy dostaw.

Hyundai omija Cieśninę Ormuz. Problemy z dostawami aut

Hyundai zdecydował się zmienić trasy transportu swoich samochodów i komponentów. Powodem jest sytuacja w rejonie Cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku dla globalnego handlu.

Zamiast standardowej trasy przez Bliski Wschód, statki koreańskiego producenta są kierowane wokół Afryki, przez Przylądek Dobrej Nadziei. Oznacza to wyraźne wydłużenie czasu transportu.

Jak przyznaje prezes firmy, dodatkowy czas dostaw jest znaczący. W praktyce przekłada się to na wolniejszy przepływ aut i części w globalnym łańcuchu dostaw.

Dostawy aut pod presją. Wojna zmienia logistykę

Cieśnina Ormuz to jeden z najważniejszych szlaków transportowych dla ropy i towarów między Azją a Europą. Zakłócenia w tym regionie wpływają nie tylko na rynek paliw, ale również na branżę motoryzacyjną.

Mimo informacji o rozejmie między USA a Iranem, inwestorzy nadal zakładają utrzymanie problemów w żegludze. W efekcie producenci samochodów są zmuszeni do szukania alternatywnych tras i reorganizacji logistyki.

Hyundai podkreśla, że jego celem jest utrzymanie ciągłości produkcji. Firma zwiększyła zapasy magazynowe jeszcze po pandemii, aby zabezpieczyć się przed podobnymi sytuacjami. Decyzje dotyczące łańcucha dostaw, które wcześniej zapadały raz w roku, dziś podejmowane są nawet co tydzień. To pokazuje skalę niepewności na rynku.

Hyundai zmienia strategię. Więcej produkcji bliżej rynku

W odpowiedzi na rosnące ryzyko, koncern planuje ograniczyć zależność od transportu międzykontynentalnego. Jednym z kierunków jest zwiększenie udziału lokalnych dostawców w Europie.

Część komponentów, które dotychczas trafiały z Korei Południowej, ma być produkowana bliżej fabryk na Starym Kontynencie. To ma skrócić czas dostaw i zmniejszyć ryzyko przestojów. Równolegle Hyundai rozwija moce produkcyjne w Stanach Zjednoczonych. Do 2030 r. planuje zwiększyć zdolności wytwórcze o ok. 300 tys. aut rocznie, do poziomu 1,2 mln pojazdów.

Zakład w stanie Georgia, który początkowo miał produkować wyłącznie auta elektryczne, zostanie dostosowany także do produkcji hybryd od 2026 r. oraz modeli o zwiększonym zasięgu od 2027 r. Według szefa koncernu obecna sytuacja pokazuje, że globalne łańcuchy dostaw przestają być stabilne i wymagają większej elastyczności.

Rynek motoryzacyjny w nowej rzeczywistości

Zmiany w logistyce to efekt szerszych problemów. Branża motoryzacyjna nadal odczuwa skutki pandemii, a dodatkowo mierzy się z rosnącymi kosztami paliw i napięciami geopolitycznymi.

W takich warunkach producenci starają się maksymalnie wykorzystać dostępne moce produkcyjne i unikać przestojów. Jednocześnie rośnie znaczenie lokalnych łańcuchów dostaw. W praktyce może to oznaczać dłuższy czas oczekiwania na nowe auta oraz części zamienne.

