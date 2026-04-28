Japoński koncern zamknął rok fiskalny sprzedażą 11,28 mln aut, co jest najlepszym wynikiem w jego historii. To jednak tylko punkt wyjścia, bo znacznie ciekawsze od samego rekordu jest to, jak ta sprzedaż się rozkłada. Hybrydy odpowiadają już za blisko 40 proc. globalnych dostaw, a samochody elektryczne zatrzymały się na poziomie 1,7 proc., mimo wyraźnego wzrostu rok do roku.

Hybrydy dominują sprzedaż. Elektryki nadal na marginesie rynku

Jak podaje Automotive News, Toyota sprzedała 4,34 mln hybryd i to właśnie te auta stanowią dziś fundament jej globalnego wyniku, niezależnie od regionu. W tym samym czasie sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła o 31 proc., ale przełożyło się to na 188 785 egzemplarzy, czyli poziom, który przy skali działalności koncernu pozostaje marginalny.

Różnica jest na tyle duża, że nawet dynamiczny wzrost elektryków nie zmienia ogólnego obrazu rynku. Na razie nie widać momentu, w którym auta na prąd zaczynają realnie wypierać inne napędy - raczej powoli budują swoją obecność obok nich.

Sprzedaż Toyoty rośnie mimo ceł i drożyzny. Klienci wybierają sprawdzone rozwiązania

Jeszcze ciekawiej robi się wtedy, gdy te dane zestawi się z warunkami rynkowymi. W Stanach Zjednoczonych sprzedaż Toyoty wzrosła o 7,7 proc. do rekordowych 2,52 mln aut, mimo wprowadzenia 15-proc. ceł na import z Japonii i rosnących cen samochodów. Dużą część tego wyniku budowały hybrydowe wersje modeli takich jak Corolla czy Camry, czyli auta, które dla wielu klientów pozostają najbardziej racjonalnym wyborem.

Widać wyraźnie, że decyzje zakupowe wciąż opierają się przede wszystkim na przewidywalności kosztów i wygodzie użytkowania. Jeżeli technologia wymaga zmiany nawyków albo wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami, to nawet rosnące zainteresowanie nie przekłada się automatycznie na sprzedaż.

Strategia Toyoty się obroniła. Hybrydy zamiast szybkiej elektryfikacji

Jeszcze kilka lat temu podejście Toyoty, polegające na rozwijaniu równolegle silników spalinowych, hybryd i napędów elektrycznych, było powszechnie krytykowane i uważane za zbędną zachowawczość. Część producentów postawiła wszystko na elektromobilność i zaczęła wygaszać inwestycje w inne technologie, zakładając szybkie przejście rynku na auta elektryczne.

Dziś widać, że taka strategia była obarczona ryzykiem, bo rynek nie rozwija się w jednym tempie we wszystkich regionach. Toyota utrzymała szeroką ofertę i dzięki temu może dopasowywać się do realnego popytu, a nie tylko do kierunku wyznaczanego przez regulacje. Rekordowa sprzedaż w trudniejszych warunkach rynkowych pokazuje, że to podejście działa.

Elektryki rosną globalnie, ale ich udział w sprzedaży pozostaje niski

W danych Toyoty widać wyraźne wzrosty sprzedaży aut elektrycznych praktycznie na wszystkich kluczowych rynkach. W Chinach sprzedaż się podwoiła do 119 tys. egzemplarzy, a w Europie wzrosła o 65 proc., osiągając poziom 70 tys. sztuk.

To jednak wciąż za mało, żeby zmienić proporcje całego rynku. Udział na poziomie 1,7 proc. oznacza, że elektromobilność nadal jest w fazie budowania skali i nie stała się jeszcze dominującym wyborem dla klientów.

Unia Europejska przyspiesza zmiany, ale rynek idzie wolniej

Na tym tle szczególnie ciekawie wygląda sytuacja w Europie, gdzie regulacje próbują przyspieszyć przejście na auta elektryczne. Problem polega na tym, że tempo zmian narzucane odgórnie nie zawsze pokrywa się z tempem, w jakim klienci są gotowi zmieniać swoje przyzwyczajenia.

Dane Toyoty pokazują, że nawet przy rosnącej dostępności aut elektrycznych i coraz większej presji regulacyjnej kierowcy nadal wybierają rozwiązania pośrednie, które nie wymagają rezygnacji z dotychczasowego sposobu korzystania z samochodu.

Samochód ma być tani w utrzymaniu, możliwie uniwersalny i nie powinien komplikować codziennego użytkowania. W obecnych realiach to właśnie hybryda najczęściej spełnia te warunki, dlatego dla wielu osób pozostaje najbardziej naturalnym wyborem.

