W skrócie Organizacja Transport & Environment wezwała Unię Europejską do zaostrzenia przepisów dotyczących flot firmowych, uznając propozycje Komisji Europejskiej za niewystarczające.

T&E domaga się, by do 2030 roku 69 proc. flot firmowych składało się z pojazdów zeroemisyjnych, wykluczając hybrydy plug-in, ze względu na rzeczywiste emisje wyższe niż deklarowane.

Organizacja postuluje likwidację subsydiów dla aut spalinowych w firmach i ograniczenie ulg podatkowych wyłącznie do produkowanych w Europie samochodów elektrycznych.

W grudniu Komisja Europejska zaproponowała, aby od 2030 r. państwa członkowskie wprowadziły nowe limity dla samochodów osobowych i dostawczych w flotach korporacyjnych. Rozwiązanie to pojawiło się po długich negocjacjach z branżą motoryzacyjną, które doprowadziły do złagodzenia wcześniejszego stanowiska w sprawie faktycznego zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych od 2035 r. Propozycja KE zakłada zwiększenie udziału pojazdów zero- i niskoemisyjnych, jednak - według T&E - nie jest wystarczająca.

Floty powinny kupować auta zeroemisyjne. Hybrydy plug-in są problemem

Organizacja ekologiczna przekonuje, że do 2030 r. pojazdy w pełni zeroemisyjne, czyli elektryczne oraz wodorowe, powinny stanowić 69 proc. flot firmowych. Dla porównania obecne prognozy mówią o poziomie około 45 proc. Co istotne, T&E chce całkowitego wyłączenia z systemu dopłat hybryd plug-in oraz innych pojazdów niskoemisyjnych.

Zdaniem ekspertów rzeczywiste emisje hybryd plug-in znacząco odbiegają od deklarowanych w testach homologacyjnych. Problem dotyczy szczególnie samochodów służbowych, których kierowcy korzystają z kart paliwowych i tym samym nie mają finansowej motywacji do regularnego ładowania akumulatorów. W efekcie pojazdy te częściej poruszają się z wykorzystaniem silnika spalinowego, generując wyższe emisje niż zakładano.

Hybrydy plug-in blokują pełną elektryfikację. Nowe przepisy pomocą dla osiągnięcia celu sprzedaży aut EV

Transport & Environment ostrzega, że przy zachowaniu obecnych zapisów sprzedaż samochodów z napędem hybrydowym typu plug-in do flot może wzrosnąć w ciągu czterech lat ponad dwukrotnie. Organizacja wskazuje jednak, że wbrew pozorom nie jest to dobra wiadomość, ponieważ tym samym umacniać będzie się model przejściowy, hamując tempo rozwoju elektryfikacji.

Eksperci podkreślają również, że zaostrzenie przepisów dotyczących zakupów dokonywanych przez duże przedsiębiorstwa mogłoby pomóc UE osiągnąć ponad połowę zakładanego celu sprzedaży aut elektrycznych do 2030 r. Floty korporacyjne mają bowiem ogromne znaczenie dla rynku - odpowiadają za około 60 proc. nowych samochodów osobowych i aż 90 proc. nowych dostawczych sprzedawanych w Unii.

Koniec dopłat do zakupu firmowych aut spalinowych. Subsydia wyłącznie dla pojazdów elektrycznych

Przedstawiciele organizacji wskazali także na konieczność likwidacji subsydiów dla firmowych aut z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi. Według wyliczeń T&E ich wartość przekracza 42 mld euro rocznie. Organizacja postuluje, aby ulgi podatkowe ograniczyć wyłącznie do pojazdów elektrycznych produkowanych w Europie, co miałoby dodatkowo wzmocnić rodzimych producentów.

W interesie europejskiego przemysłu motoryzacyjnego leży, aby te regulacje zostały właściwie wdrożone

Z wyliczeń T&E wynika, że obecna propozycja Komisji doprowadziłaby do dodatkowej sprzedaży około 1,2 mln elektryków wyprodukowanych w UE w 2030 r. Bardziej ambitne cele zwiększyłyby tę liczbę do 1,9 mln. Organizacja przekonuje, że właściwie skonstruowane regulacje leżą w interesie europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i mogą być kluczowe do odbudowy konkurencyjności całego sektora.

