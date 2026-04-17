W skrócie Geely opracowało napęd hybrydowy i-HEV, który według producenta ma spalać w mieście 2,2 l benzyny na 100 km.

Spalinowy silnik w układzie i-HEV ma sprawność cieplną na poziomie 48,41 proc., a w trybie elektrycznym samochód ma pokonywać do 80 proc. czasu jazdy po mieście.

Napęd i-HEV ma trafić do produkcji i pojawić się jeszcze w tym roku w kilku modelach, w tym w Geely Starray dostępnej w Polsce.

Dziś najlepsze klasyczne hybrydy (bez możliwości ładowania) produkuje Toyota. Japoński koncern rozwija ten typ napędu już od długich lat, co daje efekty - hybrydy Toyoty podczas miejskiej jazdy spalają naprawdę niedużo paliwa, często nawet mniej niż 5 l/100 km. I to są faktyczne wartości, a nie uzyskiwane w cyklach pomiarowych.

Napęd hybrydowy i-HEV od Geely

Wyzwanie Toyocie chce teraz rzucić Geely. Koncern pochwalił się opracowaniem napędu hybrydowego o nazwie i-HEV, który ma spalać w mieście tylko 2,2 l benzyny na 100 km. Ten efekt Chińczycy osiągnęli dzięki doskonałej sprawności cieplnej silnika spalinowego oraz zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji.

Przede wszystkim spalinowy silnik w układzie i-HEV ma mieć sprawną cieplną na poziomie 48,41 proc. Parametr ten określa, jaka część energii wytwarzana ze spalania paliwa faktycznie może być wykorzystana do napędzania samochodu, a jak jest tracona w formie generowanego przez silnik ciepła.

Spalinowy silnik z rekordową sprawnością cieplną

Silniki spalinowe nie są wzorem efektywności. W procesie spalania mieszanki powstają ogromne ilości ciepła, odbierane m.in. przez olej silnikowy i układ chłodzenia. W efekcie średnia sprawność silnika benzynowego to 35 proc., a wysokoprężnego - 40-45 proc. (stąd mniejsze zużycie paliwa w silnikach Diesla). Tak, większość energii powstająca w silniku spalinowym jest marnowana.

80 proc. czasu jazdy w trybie elektrycznym

Geely nie zdradziło jeszcze dokładnych danych technicznych swojego napędu. Wiadomo jednak, że moc silnika elektrycznego ma wynosić do 230 kW (313 KM). Akumulator będzie nieduży, przez co prędkość maksymalna w trybie elektrycznym ma sięgać 66 km/h, natomiast czas rozpędzania do 30 km/h to 1,84 s.

Chińczycy podkreślają, że w ich napędzie to właśnie silnik elektryczny będzie grał pierwsze skrzypce, a silnik spalinowy ma być tylko jego uzupełnieniem.

Samochód z napędem i-HEV w mieście ma nawet 80 proc. czasu jazdy poruszać się w trybie elektrycznym. Od odpowiednie zarządzanie energią i włączanie silnika spalinowego zadba sztuczna inteligencja. W napędzie i-HEV debiutuje tzw. AI Cloud Power, czyli model sztucznej inteligencji, który w czasie rzeczywistym będzie zarządzał układem, wykorzystując m.in. informacje o temperaturze i wilgotności powietrza, a nawet wysokości nad poziomem morza.

Nowy napęd ma niemal natychmiast wejść do produkcji i jeszcze w tym roku pojawi się w kilku popularnych modelach, w tym Preface (Xingrui), Monjaro (Xingyue L), Starray (Boyue L) i Emgrand piątej generacji (Dihao).

Z tych pojazdów w Polsce oferowany jest tylko Starray, który póki co ma wyłącznie napęd hybrydowy typu plug-in i obecnie kosztuje od 120 tys. zł.

