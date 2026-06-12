W skrócie Szczątki humbaka Timmy'ego po jego śmierci przetworzono w duńskim zakładzie utylizacyjnym, gdzie tłuszcz posłuży jako surowiec do produkcji biodiesla, a wybrane kości trafią do muzeum w Kopenhadze.

Z rozdzielonych składników ciała wieloryba największą wartość miał tłuszcz, z którego powstanie od 4,5 do 5 tys. litrów biodiesla, a pozostałe części zostaną wykorzystane jako biomasa do produkcji energii.

Biodiesel uzyskany z tłuszczu Timmy'ego zostanie wymieszany z innymi paliwami, przez co nie da się ustalić, na których stacjach pojawi się ta konkretna partia paliwa.

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Wieloryb po raz pierwszy został zauważony na początku marca w okolicach niemieckiego Wismaru. W kolejnych tygodniach kilkakrotnie utknął na płyciznach niemieckiego wybrzeża. Pod koniec kwietnia prywatna inicjatywa ratownicza przetransportowała wycieńczone zwierzę specjalnym statkiem w stronę Morza Północnego, gdzie wypuszczono je na wolność. Niespełna dwa tygodnie później humbak został znaleziony martwy. Przyczyna jego śmierci do tej pory nie została oficjalnie ustalona.

Co stanie się z ciałem humbaka?

Po przeprowadzeniu sekcji zwłok szczątki wieloryba trafiły do zakładu utylizacyjnego w duńskim Randers, należącego do firmy Daka Denmark. Tam ciało zostało rozdzielone na poszczególne komponenty, a każdy z nich znajdzie inne zastosowanie.

Najcenniejszą frakcją okazał się tłuszcz pochodzący z warstwy podskórnej. To właśnie z niego powstanie biodiesel. Woda po oczyszczeniu wróci do naturalnego obiegu, natomiast kości, skóra oraz pozostałe tkanki zostaną przetworzone na biomasę, którą wykorzysta się jako paliwo energetyczne w cementowni. Część szkieletu zachowa się jednak w nienaruszonym stanie - wybrane kości przekazane zostaną Muzeum Historii Naturalnej w Kopenhadze.

Ile biodiesla powstanie z jednego humbaka?

Wymiary humbaka robią wrażenie - dorosły osobnik może ważyć nawet kilkadziesiąt ton, a tłuszcz stanowi mniej więcej jedną czwartą masy ciała. W przypadku osłabionego Timmy'ego, którego waga szacowana jest na około 20 t, w organizmie znajdowało się zatem mniej więcej 5 t tłuszczu.

Z każdego kilograma takiego surowca można uzyskać około litra biodiesla. Wychodzi więc na to, że szczątki tylko jednego wieloryba pozwolą wyprodukować od 4,5 do 5 tys. litrów paliwa. To ilość, która średniej wielkości samochodem pozwoliłaby pokonać kilkanaście razy objechać Polskę.

Czy kierowcy będą tankować paliwo z humbaka?

Z pewnością do tego dojdzie, choć nie wiadomo oczywiście, na których stacjach pojawi się ta konkretna parta paliwa. Biodiesel produkuje się z tłuszczów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, a następnie miesza ze standardowym olejem napędowym.

Czy konkretne cząsteczki pochodzące z Timmy'ego rzeczywiście trafią do baków naszych aut? Tego nie da się jednoznacznie ustalić. Biodiesel uzyskany ze szczątków wieloryba nie zostanie wprowadzony do obrotu jako oddzielny produkt. Można jedynie powiedzieć, że gdzieś w europejskiej sieci dystrybucji prędzej czy później pojawi się paliwo z domieszką pochodzącą od humbaka. Z technologicznego punktu widzenia nie jest to nic nadzwyczajnego - tłuszcze zwierzęce trafiające do produkcji biodiesla pochodzą najczęściej z odpadów rzeźniczych oraz tzw. zużytych olejów posmażalniczych.





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