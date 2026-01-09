Hot-dogi pójdą w odstawkę? Orlen testuje nową propozycję na stacjach
Stacje paliw od lat kojarzą się z szybkim tankowaniem, kawą i hot-dogiem "na drogę". Teraz Orlen sprawdza, czy kierowcy są gotowi na coś więcej. Na jednej z kluczowych stacji w Europie Środkowej ruszył pilotaż nowych usług i menu.
W skrócie
- Orlen testuje nowe rozwiązania na swoich stacjach, w tym automat z pizzą działający całą dobę i samoobsługową pralnię.
- Usługi mają być odpowiedzią na potrzeby kierowców, zwłaszcza tych podróżujących nocą oraz rodzin i zawodowych kierowców na długich trasach.
- Firma rozwija ofertę pozapaliwową, inwestując w infrastrukturę dla aut elektrycznych i użytkowe usługi dla podróżnych.
Orlen testuje nowe jedzenie na stacji paliw
Pilotaż nowych rozwiązań wystartował na stacji Orlenu w miejscowości Pruhonice, przy autostradzie D1 łączącej Pragę z Brnem. To jedna z najbardziej obciążonych stacji w czeskiej sieci z dużym ruchem tranzytowym, parkingiem dla ciężarówek i zapleczem przystosowanym do dłuższych postojów.
Właśnie tam Orlen uruchomił automat sprzedający pizzę, dostępny przez całą dobę. To rozwiązanie w pełni samoobsługowe, niewymagające udziału personelu. Kierowca wybiera produkt, płaci i po kilku minutach odbiera gotowy posiłek.
Jak działa nowa usługa?
Pizza oferowana w automacie jest wcześniej przygotowywana w profesjonalnej pizzerii, następnie schładzana i umieszczana w maszynie. Po złożeniu zamówienia automat podgrzewa ją do temperatury serwowania. Cały proces trwa kilka minut i działa 24 godziny na dobę.
Rozwiązanie ma odpowiadać na potrzeby kierowców podróżujących nocą lub tych, którzy nie chcą tracić czasu w kolejce do punktu gastronomicznego. Orlen zwraca uwagę także na rosnącą liczbę samochodów elektrycznych. Dłuższy postój związany z ładowaniem auta można w tym czasie wykorzystać na posiłek, bez opuszczania terenu stacji.
Pranie na stacji paliw. Orlen sprawdza kolejny pomysł
Drugim elementem pilotażu jest samoobsługowa pralnia. Na stacji zainstalowano pralki o pojemności 8 i 18 kg oraz suszarkę o pojemności 18 kg. Cykl prania trwa od 30 do 40 minut, a suszenie kolejne 15-30 minut. Całość można zamknąć w około godzinie.
Usługa jest kierowana głównie do kierowców zawodowych oraz rodzin podróżujących na długich dystansach. Założenie jest proste: jeden postój, kilka spraw załatwionych jednocześnie. Orlen testuje, czy takie podejście zwiększy atrakcyjność stacji jako miejsca realnego odpoczynku w trasie.
Strategia Orlenu - więcej niż paliwo
Nowe usługi nie są przypadkowe. Orlen od kilku lat systematycznie rozwija ofertę niezwiązaną bezpośrednio ze sprzedażą paliw. W 2025 roku sieć uruchomiła szybkie ładowarki do aut elektrycznych oraz wprowadziła paliwo HVO100 Diesel na wybranych stacjach. Równolegle rozwijany jest koncept sklepów samoobsługowych i usług dostępnych poza klasyczną gastronomią.