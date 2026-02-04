W skrócie Poznański oddział Agencji Mienia Wojskowego ogłosił przetarg na wycofane z eksploatacji pojazdy i sprzęt wojskowy.

Oferta obejmuje m.in. honkery, autobusy, samochody dostawcze, przyczepy, maszyny rolnicze i żuraw samojezdny.

Lista przedmiotów i warunki uczestnictwa w przetargu są dostępne na stronie internetowej Agencji, gdzie wymagane jest wpłacenie wadium i złożenie oferty.

Przetargi organizowane przez Agencję Mienia Wojskowego stanowią wyjątkową okazję do nabycia nietypowego sprzętu w atrakcyjnej cenie. Co istotne, sprzedaż mienia ruchomego nie tylko pozwala odciążyć magazyny, lecz także generuje środki na stopniową wymianę i modernizację wyposażenia wojskowego, co jest kluczowym elementem unowocześniania armii.

Jak informuje Polska Agencja Prasowa - w 2025 roku poznański oddział AMW przekazał na Fundusz ponad milion złotych, utrzymując wpływy na poziomie zbliżonym do poprzednich lat. W ciągu roku odbyło się osiem przetargów, obejmujących zarówno sprzęt wojskowy, jak i motory policyjne. Dochody z ich sprzedaży wspierały Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Ludności.

Honkery, autobusy pasażerskie i przyczepy w przetargu

Teraz Agencja Mienia Wojskowego w Poznaniu ogłosiła kolejny publiczny przetarg na sprzedaż mienia ruchomego. W ofercie znajduje się 100 pozycji, w tym pojazdy wojskowe typu Honker z cenami wywoławczymi zaczynającymi się od 10 tys. zł netto, a także różnego rodzaju autobusy pasażerskie, samochody dostawcze i przyczepy. Oferta obejmuje ponadto części zamienne do samochodów osobowych, sprzęt warsztatowy i komputerowy. Dla miłośników motoryzacji powojskowej przygotowano także maszyny rolnicze oraz żuraw samojezdny - dźwig z ceną wywoławczą 90 tys. zł netto.

To jednak nie wszystko. W przetargu znaleźć można również sprzęt gastronomiczny i medyczny oraz wyposażenie sportowe, w tym stół do tenisa stołowego. Agencja Mienia Wojskowego wystawia także maszyny rolnicze oraz pakiet menażek aluminiowych. Największe zainteresowanie budzą jednak pojazdy i przedmioty mechaniczne, które przyciągną zarówno kolekcjonerów, jak i osoby szukające praktycznego wyposażenia.

Jak wziąć udział w przetargu Agencji Mienia Wojskowego?

Szczegółowa lista przedmiotów objętych przetargiem dostępna jest na stronie Agencji Mienia Wojskowego. Przetarg publiczny pisemny na sprzedaż odbywa się w formie zbierania ofert. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych i złożenie podpisanej ofertę na formularzu ofertowym. Poznański oddział prowadzi też sklep internetowy z produktami powojskowymi, a przy siedzibie agencji działa sklep stacjonarny oferujący wojskową odzież i sprzęt.

