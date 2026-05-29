W skrócie Agencja Mienia Wojskowego organizuje przetarg na sprzedaż wycofanego sprzętu wojskowego i transportowego, a dochód zasila Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

W ofercie uwzględniono pojazdy takie jak Honkery, autobusy, busy, samochody dostawcze, przyczepy, sprzęt warsztatowy i urządzenia spawalnicze.

Na liście przetargowej znajdują się także mniej typowe przedmioty, w tym menażki, sprzęt sportowy oraz paczki wojskowej bielizny liczące 600 par slipów.

Przetargi organizowane przez Agencję Mienia Wojskowego od lat budzą zainteresowanie nie tylko wśród kolekcjonerów militariów, ale też osób szukających używanego sprzętu w atrakcyjnych cenach. Dla armii to z kolei sposób na stopniowe opróżnianie magazynów z wyposażenia wycofanego z eksploatacji. Sprzedane pojazdy, urządzenia i elementy wyposażenia trafiają na rynek cywilny, a wpływy z ich sprzedaży zasilają fundusze przeznaczone na modernizację wojska.

Skala tych działań jest coraz większa. W całym 2025 roku do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przekazano z tego tytułu ponad 16 mln zł. Z danych publikowanych przez AMW wynika również, że tylko w pierwszych miesiącach roku na oficjalnych stronach agencji pojawiło się łącznie 445 przetargów. Większość z nich została już przeprowadzona albo ma zostać rozstrzygnięta w najbliższych tygodniach.

Na liście znalazły się m.in. popularne Honkery. | Fot. AMW w Bydgoszczy materiał zewnętrzny

Honkery, busy, ciężarówki i przyczepy w przetargu

Najbliższy przetarg organizowany przez regionalny oddział AMW w Bydgoszczy rozpocznie się 9 czerwca. Na liście znalazło się blisko 200 pozycji, a największe zainteresowanie tradycyjnie budzą pojazdy. Wśród nich są wojskowe Honkery z cenami wywoławczymi zaczynającymi się od 6 tys. zł netto. Oprócz terenówek oferowane są także autobusy pasażerskie, busy, samochody dostawcze i pojazdy sanitarne.

AMW wyprzedaje także stosunkowo zadbane busy | Fot. AMW w Bydgoszczy materiał zewnętrzny

Oferta obejmuje również przyczepy, ciągniki siodłowe oraz łodzie. Nie zabrakło części zamiennych do samochodów osobowych, sprzętu warsztatowego i urządzeń spawalniczych. Jak zwykle w przypadku przetargów wojskowego mienia, obok pojazdów pojawiają się też przedmioty znacznie mniej oczywiste, które często przyciągają uwagę bardziej niż sam sprzęt transportowy.

Od menażek przez sprzęt sportowy, aż po wojskową bieliznę

Wśród wystawionych rzeczy znalazły się m.in. artykuły mundurowe, wyposażenie gastronomiczne i medyczne, a także sprzęt sportowy. Na liście można znaleźć m.in. bieżnię, materac gimnastyczny czy kulę do rzutów. Agencja sprzedaje także maszyny rolnicze oraz pakiet aluminiowych menażek. Jedną z najbardziej nietypowych pozycji są zestawy slipów wojskowych sprzedawane w partiach po 600 sztuk i w różnych rozmiarach.

Jak wziąć udział w przetargu Agencji Mienia Wojskowego?

Szczegółowa lista przedmiotów objętych przetargiem dostępna jest na stronie Agencji Mienia Wojskowego. Przetarg publiczny pisemny na sprzedaż odbywa się w formie zbierania ofert. Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych i złożenie podpisanej ofertę na formularzu ofertowym.

