Hongqi (czytamy Hon-szi) to najstarsza marka motoryzacyjna z Chin. Powstała w 1958 r. i stanowi istotny element koncernu FAW - jednego z największych producentów samochodów w Państwie Środka. Przez lata Hongqi produkowało głównie małe serie samochodów dla chińskich przywódców i prominentów. Nadało jej to wyjątkowy prestiż i sprawiło, że do dziś dla Chińczyków Hongqi to synonim luksusu.

Hongqi H9 to flagowa limuzyna

Flagowym modelem jest Hongqi H9. To przeszło pięciometrowa limuzyna z nadwoziem w klasycznej formie. Ma 514 cm długości, a obie osie dzieli 306 cm. Samochód jest napędzany benzynowym silnikiem o pojemności 2 litrów i mocy 245 KM, a kosztuje od 285 tys. zł.

Honqi H5 i H6 to sedan i liftback

Oprócz H9 w polskich salonach można kupić modele H5, H6, HS5 i HS3. Pierwsze dwa to reprezentacyjny sedan i liftback o długości niemal 5 metrów. Gabarytami celują w segment Audi A6 i Mercedesa Klasy E, chociaż kosztują znacznie mniej, H5 - od 160 tys. zł, a H6 - 185 tys. zł.

H5 i H6 napędzane są silnikiem 2.0 o mocy 218 KM.

Honqi HS5 i HS3 to duże SUV-y

HS5 i HS3 natomiast to samochody typu SUV. Pierwszy ma 476 cm długości, co plasuje go w segmencie BMW X3 i Audi Q5. Jest sprzedawany wyłącznie w wariancie z napędem na cztery koła, silnikiem 2.0 o mocy 245 KM i przekładnią automatyczną, kosztuje od 168 tys. zł.

HS3 to najmniejszy i najtańszy model w gamie. Nie oznacza to jednak, że jest małym samochodem - według specyfikacji ma aż 465 cm długości. Samochód jest oferowany silnikiem 1.5 o mocy 156 KM i napędem na przód lub 2.0 o mocy 245 KM z napędem na cztery koła. Ceny zaczynają się od 140 tys. zł.

