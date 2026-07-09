Historyczny zwrot. Elektryki zostawiły konkurencję w tyle

W skrócie W czerwcu 2026 roku na niemieckim rynku motoryzacyjnym po raz pierwszy najczęściej rejestrowanymi nowymi samochodami osobowymi były auta elektryczne, których liczba wyniosła 84 057 sztuk.

Na drugim miejscu pod względem liczby rejestracji uplasowały się samochody hybrydowe, wyprzedzając auta benzynowe, modele z silnikami wysokoprężnymi oraz hybrydy typu plug-in.

Volkswagen utrzymał pozycję lidera wśród producentów, a jego modele Golf i T-Roc zajęły dwa pierwsze miejsca w rankingu najchętniej wybieranych aut.

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Niemiecki rynek motoryzacyjny zakończył czerwiec 2026 roku z wynikiem 296 378 nowych rejestracji samochodów osobowych. To o 15,7 proc. więcej niż w czerwcu ubiegłego roku. W porównaniu z majem wzrost był jeszcze bardziej widoczny - miesiąc wcześniej zarejestrowano 239 448 nowych aut. Dane KBA wskazują, że za poprawą wyników stoi przede wszystkim rosnące zainteresowanie samochodami elektrycznymi.

Elektryki po raz pierwszy na szczycie sprzedaży

Najważniejszą zmianą w czerwcowym zestawieniu jest pozycja samochodów elektrycznych. Po raz pierwszy to właśnie one okazały się najliczniejszą grupą wśród nowo rejestrowanych aut osobowych w Niemczech. W czerwcu przybyło 84 057 takich samochodów, co oznacza wzrost aż o 78,2 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem 2025 roku. Ich udział w całym rynku nowych rejestracji osiągnął 28,4 proc.

Trend nie ogranicza się wyłącznie do jednego miesiąca. W pierwszym półroczu 2026 roku liczba rejestracji aut elektrycznych była o 48 proc. wyższa niż rok wcześniej. Jednocześnie spadły średnie emisje dwutlenku węgla nowych samochodów. W czerwcu wyniosły 92,6 g/km, czyli o 13,6 proc. mniej niż przed rokiem. Po sześciu miesiącach średnia osiągnęła poziom 98,4 g/km, co oznacza spadek o 10,3 proc. względem pierwszej połowy 2025 roku.

Top 10: Nowe rejestracje samochodów elektrycznych. Fot. ADAC materiał zewnętrzny

Hybrydy ustąpiły miejsca, ale wciąż trzymają się mocno

Jeszcze w kwietniu i maju najwięcej nowych rejestracji przypadało na samochody hybrydowe. W czerwcu sytuacja się zmieniła i hybrydy musiały uznać wyższość aut elektrycznych. Zarejestrowano ich 83 315, co dało drugie miejsce w zestawieniu.

Za nimi znalazły się samochody benzynowe z wynikiem 60 796 rejestracji oraz modele z silnikami wysokoprężnymi, których przybyło 33 862. Na końcu zestawienia ponownie uplasowały się hybrydy typu plug-in - w czerwcu zarejestrowano ich 32 212.

Co jednak istotne, mimo rosnącego zainteresowania samochodami elektrycznymi i hybrydami plug-in, ich łączny udział w całym parku samochodów osobowych w Niemczech nadal pozostaje stosunkowo niewielki. W 2025 roku auta elektryczne stanowiły 4,1 proc. wszystkich zarejestrowanych samochodów, a hybrydy plug-in 2,3 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio 3,3 i 2,0 proc. W tym samym czasie udział pozostałych hybryd wzrósł do 6,5 proc.

Volkswagen liderem rynku. Golf i T-Roc na prowadzeniu

Wśród producentów pozycję lidera utrzymał Volkswagen. Marka zakończyła czerwiec z udziałem w rynku wynoszącym 17,2 proc. Drugie miejsce przypadło BMW z wynikiem 8,8 proc., natomiast najwyżej sklasyfikowaną marką importowaną ponownie została Skoda, która osiągnęła 8,4 proc. udziału. Mercedes znalazł się tuż za nią z wynikiem 8,0 proc.

Dominacja Volkswagena widoczna była również w rankingu najchętniej wybieranych modeli. Pierwsze miejsce ponownie zajął Volkswagen Golf, a drugie Volkswagen T-Roc. Na trzeciej pozycji znalazła się Tesla Model Y, która wyprzedziła Volkswagena Tiguana. W zestawieniu obejmującym wyłącznie samochody elektryczne to właśnie Model Y okazał się najpopularniejszy. Tesla odebrała prowadzenie Skodzie Elroq, która spadła z pierwszego na czwarte miejsce. Drugą lokatę zajął Volkswagen ID.3, a trzecią Skoda Enyaq.

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