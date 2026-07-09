Historyczny zwrot. Elektryki zostawiły konkurencję w tyle
Niemiecki rynek motoryzacyjny zanotował historyczną zmianę. W czerwcu 2026 roku samochody elektryczne po raz pierwszy okazały się najczęściej rejestrowanym rodzajem nowych aut. Dane Federalnego Urzędu Transportu Samochodowego pokazują, że zainteresowanie pojazdami na prąd rośnie w bardzo szybkim tempie.
W skrócie
- W czerwcu 2026 roku na niemieckim rynku motoryzacyjnym po raz pierwszy najczęściej rejestrowanymi nowymi samochodami osobowymi były auta elektryczne, których liczba wyniosła 84 057 sztuk.
- Na drugim miejscu pod względem liczby rejestracji uplasowały się samochody hybrydowe, wyprzedzając auta benzynowe, modele z silnikami wysokoprężnymi oraz hybrydy typu plug-in.
- Volkswagen utrzymał pozycję lidera wśród producentów, a jego modele Golf i T-Roc zajęły dwa pierwsze miejsca w rankingu najchętniej wybieranych aut.
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Niemiecki rynek motoryzacyjny zakończył czerwiec 2026 roku z wynikiem 296 378 nowych rejestracji samochodów osobowych. To o 15,7 proc. więcej niż w czerwcu ubiegłego roku. W porównaniu z majem wzrost był jeszcze bardziej widoczny - miesiąc wcześniej zarejestrowano 239 448 nowych aut. Dane KBA wskazują, że za poprawą wyników stoi przede wszystkim rosnące zainteresowanie samochodami elektrycznymi.
Elektryki po raz pierwszy na szczycie sprzedaży
Najważniejszą zmianą w czerwcowym zestawieniu jest pozycja samochodów elektrycznych. Po raz pierwszy to właśnie one okazały się najliczniejszą grupą wśród nowo rejestrowanych aut osobowych w Niemczech. W czerwcu przybyło 84 057 takich samochodów, co oznacza wzrost aż o 78,2 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem 2025 roku. Ich udział w całym rynku nowych rejestracji osiągnął 28,4 proc.
Trend nie ogranicza się wyłącznie do jednego miesiąca. W pierwszym półroczu 2026 roku liczba rejestracji aut elektrycznych była o 48 proc. wyższa niż rok wcześniej. Jednocześnie spadły średnie emisje dwutlenku węgla nowych samochodów. W czerwcu wyniosły 92,6 g/km, czyli o 13,6 proc. mniej niż przed rokiem. Po sześciu miesiącach średnia osiągnęła poziom 98,4 g/km, co oznacza spadek o 10,3 proc. względem pierwszej połowy 2025 roku.
Hybrydy ustąpiły miejsca, ale wciąż trzymają się mocno
Jeszcze w kwietniu i maju najwięcej nowych rejestracji przypadało na samochody hybrydowe. W czerwcu sytuacja się zmieniła i hybrydy musiały uznać wyższość aut elektrycznych. Zarejestrowano ich 83 315, co dało drugie miejsce w zestawieniu.
Za nimi znalazły się samochody benzynowe z wynikiem 60 796 rejestracji oraz modele z silnikami wysokoprężnymi, których przybyło 33 862. Na końcu zestawienia ponownie uplasowały się hybrydy typu plug-in - w czerwcu zarejestrowano ich 32 212.
Co jednak istotne, mimo rosnącego zainteresowania samochodami elektrycznymi i hybrydami plug-in, ich łączny udział w całym parku samochodów osobowych w Niemczech nadal pozostaje stosunkowo niewielki. W 2025 roku auta elektryczne stanowiły 4,1 proc. wszystkich zarejestrowanych samochodów, a hybrydy plug-in 2,3 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio 3,3 i 2,0 proc. W tym samym czasie udział pozostałych hybryd wzrósł do 6,5 proc.
Volkswagen liderem rynku. Golf i T-Roc na prowadzeniu
Wśród producentów pozycję lidera utrzymał Volkswagen. Marka zakończyła czerwiec z udziałem w rynku wynoszącym 17,2 proc. Drugie miejsce przypadło BMW z wynikiem 8,8 proc., natomiast najwyżej sklasyfikowaną marką importowaną ponownie została Skoda, która osiągnęła 8,4 proc. udziału. Mercedes znalazł się tuż za nią z wynikiem 8,0 proc.
Dominacja Volkswagena widoczna była również w rankingu najchętniej wybieranych modeli. Pierwsze miejsce ponownie zajął Volkswagen Golf, a drugie Volkswagen T-Roc. Na trzeciej pozycji znalazła się Tesla Model Y, która wyprzedziła Volkswagena Tiguana. W zestawieniu obejmującym wyłącznie samochody elektryczne to właśnie Model Y okazał się najpopularniejszy. Tesla odebrała prowadzenie Skodzie Elroq, która spadła z pierwszego na czwarte miejsce. Drugą lokatę zajął Volkswagen ID.3, a trzecią Skoda Enyaq.