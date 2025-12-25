W skrócie Firma Hennessey po raz kolejny ustanowiła rekord prędkości z choinką zamontowaną na dachu samochodu.

Do tegorocznej próby wykorzystano Chevroleta Corvette ZR1, którym osiągnięto 315 km/h.

To już siódma z rzędu próba bicia świątecznego rekordu z udziałem różnych mocnych aut.

Próby bicia rekordów nie zawsze mają sens, ale przecież w życiu nie chodzi o to, by wszystko go miało. Szczególnie, gdy mowa o tunerze, który znany jest z podkręcania supersamochodów do absurdalnych mocy oraz modyfikacji nadwozi oraz wnętrz, aby auta już o agresywnym charakterze miały go jeszcze więcej.

Chevrolet Corvette ZR1 ZTK Package i rekord prędkości z choinką

Do próby bicia kolejnego rekordu z choinką na dachu w tym roku zaangażowano Chevroleta Corvette ZR1 z dodatkowym pakietem ZTK (skrzydło z tyłu, większe wloty w nadwoziu, mnóstwo dodatków z włókna węglowego). To zawodnik o potwornej mocy - osiąga 1064 KM, a do setki przyspiesza w około 2,3 s. Jak stwierdził prezes Hennessy, który wcześniej własnoręcznie odebrał auto od dealera na Florydzie i na kołach przywiózł do siedziby firmy w Teksasie, "co roku przyczepiamy choinkę do czegoś bardziej dzikiego i szybszego. To wydarzenie przypomina, dlaczego to wszystko się zaczęło… bo samochody mają być głośne, zabawne i odrobinę szalone."

W tym roku na dachu Corvette zamontowano choinkę o wysokości 1,7 m wraz z dwustoma działającymi lampkami. Miejsce akcji: pas startowy lotniska Chase Air Field w Beeville w Teksasie. Zadanie przewiezienia choinki z prędkością ponad 300 km/h powierzono Spencerowi Gesweinowi, który zrealizował już kilka innych szybkich "transportów" dla Hennessey.

Ostatecznie kierowcy udało się rozpędzić auto do 315 km/h. Co ciekawe, bez choinki auto na tym samym odcinku toru osiągnęło 331 km/h. Prawda, że to przydatna wiedza? Po udanej próbie kierowca zdążył jeszcze usmażyć opony Corvette w kilku widowiskowych "bączkach".

Rekordy Hennessey w poprzednich latach

To już siódma próba bicia rekordu przez Hennessey. Pierwszy tego typu "bieg" odbył się w 2017 r., gdy choinkę przymocowano do Dodge'a Challengera SRT Hellcata Widebody - ten rozpędził się "jedynie" do 280 km/h. Następnym w kolejnym roku był Jeep Grand Cherokee Trackhawk (HPE1000), którym rekord pobito o 11 km/h. W 2020 r. na prostej startowej stanął Ford Shelby GT500 Mustang (293 km/h). Co ciekawe, w dwóch kolejnych próbach kierowcy przesiedli się do aut niemieckich - najpierw Audi RS6 Avant (dostrojonego przez Hennessey do mocy 800 KM, wynik to 294,5 km/h), a następnie do Porsche 911 Turbo S, które osiągnęły 281,6 km/h. Szybko jednak wykorzystano Venoma 1000 Mustang i po raz pierwszy przekroczono barierę 300 km/h - dokładnie o 9 km/h.

