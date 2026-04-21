Spis treści: Co to za firma Great Wall Motor? Kiedy Great Wall Motor pojawi się w Polsce? Jakie marki Great Wall Motor dostępne będą w Europie? Jakie samochody Great Wall Motor trafią do sprzedaży w Polsce?

Co to za firma Great Wall Motor?

Great Wall Motor (lub też w skrócie GWM) to producent, który ma już spore doświadczenie, jeśli chodzi o produkcję aut. Założona w 1984 roku i początkowo zajmująca się naprawami maszyn rolniczych firma od 1990 r. rozpoczęła swoją historię z samochodami osobowymi, a dziś, po 36 latach od tego momentu, jest to jeden z sześciu największych producentów samochodów w Państwie Śródka. Działalność GWM wykracza jednak daleko poza Chiny - firma obecna jest na 170 rynkach świata.

Mimo wszystko grupa nie jest w Europie już tak dobrze znana jak choćby BYD czy Chery. Jest co prawda obecna już na Starym Kontynencie (w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji, Bułgarii, krajach bałtyckich oraz na Islandii), jednak nie radziła sobie równie dobrze co inne marki z Chin. Sytuacja była trudna do tego stopnia, że w połowie 2024 r. GWM ogłosiło zamknięcie swojej głównej europejskiej siedziby znajdującej się w Monachium (chociaż sprzedaż na europejskich rynkach utrzymano).

Powodem tej decyzji miały być coraz gorsze warunki rynkowe dla samochodów elektrycznych (choć na wybranych GWM sprzedaje również auta spalinowe). Chodziło między innymi o trudności z dotrzymaniem tempa konkurencji oraz unijne postępowanie dotyczące ceł, które jak wiemy ostatecznie zakończyło się wprowadzeniem karnych opłat na elektryki z Państwa Środka.

Kiedy Great Wall Motor pojawi się w Polsce?

Great Wall Motor nie zamierza jednak tak łatwo rezygnować ze Starego Kontynentu i chce zintensyfikować swoją obecność w tej części świata. Plan ekspansji na Europę zakłada, że działalność na dotychczasowych rynkach zostanie utrzymana. Dodatkowo, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, rozszerzy się na Hiszpanię i Włochy. Planowo GWM zacznie funkcjonować w tych dwóch krajach w czerwcu 2026 roku.

Great Wall Motor oficjalnie wejdzie do Polski w lipcu tego roku

Znacznie ważniejsze dla Polaków jest jednak to, że wkrótce również nasz kraj znajdzie się na mapie europejskiej aktywności Great Wall Motor. Podczas odbywającej się w mateczniku grupy chińskim mieście Baoding konferencji, w której brałem udział, ze strony przedstawicieli GWM padły deklaracje, że koncern rozpocznie sprzedaż nad Wisłą w lipcu 2026 roku. Za dystrybucję samochodów odpowiadać będzie kazachstańska firma Astana Group.

Jakie marki Great Wall Motor dostępne będą w Europie?

Producent podkreśla, że ma świadomość, iż Europa nie jest jednym, jednorodnym rynkiem, a klienci mają różne preferencje dotyczące choćby źródła napędu. "Stany Zjednoczone Europy" nie istnieją - podkreślono w czasie prezentacji europejskiej strategii.

Chińczycy zapowiadają, że ich plan opiera się na zróżnicowanej linii produktów (zarówno pod kątem segmentów, jak i napędów), ale także zorientowanej na klienta obsłudze posprzedażowej czy na lokalnych inwestycjach i partnerstwach. W sumie na Starym Kontynencie Great Wall Motor chce zaoferować ponad 10 samochodów w rożnych typach nadwozia pod trzema różnymi markami. Będą to:

GWM : określana jako mainstreamowa, w jej palecie mają znajdować się np. SUV-y, ale także pick-upy

WEY : miejskie SUV-y i minivany premium

TANK: samochody terenowe z napędem na cztery kota.

Oferowane przez te trzy marki samochody mają być wyposażone w silniki spalinowe, układy hybrydowe, hybrydy plug-in oraz napędy elektryczne. GWM zwraca również uwagę na zobowiązania dotyczące obsługi posprzedażowej i serwisu. Chińczycy chcą, by dla europejskich klientów dostępne były trzy centra części zamiennych w Holandii, Włoszech i Hiszpanii, a dostawa niezbędnego elementu do dealerów trwała 24-48 godzin. Dodatkowo wszystkie nowe samochody oferowane na Starym Kontynencie mają być objęte gwarancją na 7 lat lub do 150 tys. km.

Chińczycy zdają sobie sprawę, że nie zawojują europejskiego rynku z marszu i deklarują, że podchodzą do tego jak do maratonu, więc już teraz stawiają sobie cele na kolejne 12 miesięcy. Chcą, by w przyszłym roku samochody GWM zadebiutowały w kolejnych 10 europejskich krajach.

Jakie samochody Great Wall Motor trafią do sprzedaży w Polsce?

Pierwszym modelem, który pojawi się w Polsce, będzie kompaktowy crossover Ora 5 (Ora to submarka, w Europie samochód będzie sprzedawany jako GWM Ora 5). Samochód ma 4,47 m długości, 1,83 m szerokości i 1,64 m wysokości. Początkowo dostępny będzie w wariancie z silnikiem benzynowym oraz napędem hybrydowym. W pierwszej wersji znajdziemy 1,5-litrowy silnik generujący 160 KM oraz 270 Nm momentu obrotowego. Sparowany z siedmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową układ pozwala na rozpędzenie się do 100 km/h w 9,3 s.

GWM Ora 5 występować będzie z silnikiem benzynowym oraz napędem hybrydowym

Odmiana hybrydowa z kolei, również bazująca na 1,5-litrowej jednostce benzynowej, zapewniać będzie 223 KM i 476 Nm. W tej specyfikacji samochód osiągnie setkę w 8,5 s. W pierwszym kwartale 2027 r. do oferty dołączy również odmiana elektryczna.

Natomiast jeszcze we wrześniu tego roku w ofercie GWM w Polsce znajdzie się SUV Haval V7, a w październiku kolejny SUV - Haval Jolion Max.

