W skrócie Great Wall Motor oficjalnie wchodzi na polski rynek, podpisując umowę dystrybucyjną z Astana Motors.

Na początku działalności w Polsce przewidziano uruchomienie 10 salonów dealerskich, a do końca 2026 roku planowane jest zwiększenie ich liczby do 20.

Pierwszym modelem marki w Polsce będzie kompaktowy crossover Ora 5, a do oferty dołączą także SUV Haval V7, Haval Jolion Max oraz inne pojazdy z segmentów SUV, crossover i pickup.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Great Wall Motor - jeden z największych producentów samochodów w Chinach - chce zwiększyć swoją obecność na Starym Kontynencie. Chociaż dotychczas Polska nie znajdowała się na jego europejskiej mapie, już wkrótce się to zmieni. Informacja o planach pojawiła się podczas targów motoryzacyjnych w Pekinie.

Pierwszym samochodem oferowanym w Polsce będzie kompaktowy crossover Ora 5.

Great Wall Motor w Polsce. Porozumienie zawarto w marcu

Za dystrybucję Great Wall Motor odpowiadać będzie kazachska spółka Astana Motors, która od kilku lat współpracuje z chińskim producentem. To także ona przejmie pełną odpowiedzialność za sprzedaż oraz reprezentację marki w naszym kraju. Polska - jako największa gospodarka Europy Środkowej - została wskazana jako jeden z kluczowych kierunków rozwoju chińskiego koncernu.

Wnętrze modelu Ora 5. Na początku dostępne będą wersje benzynowa i hybrydowa.

10 salonów dealerskich, sieć serwisowa i zaplecze logistyczne

Na początek działalności przewidziano uruchomienie 10 salonów dealerskich. Do końca 2026 roku ich liczba ma wzrosnąć do 20. Równolegle rozwijana będzie sieć serwisowa oraz zaplecze logistyczne, które mają zapewnić sprawną obsługę klientów i dostawy pojazdów sprowadzanych bezpośrednio z Chin.

Chińczycy zapowiadają, że ich plan opiera się na zróżnicowanej linii produktów (zarówno pod kątem segmentów, jak i napędów), ale także zorientowanej na klienta obsłudze posprzedażowej.

Jakie samochody Great Wall Motor trafią do Polski?

Pierwszym samochodem oferowanym w Polsce będzie kompaktowy crossover Ora 5. Auto mierzy 4,47 m długości, 1,83 m szerokości i 1,64 m wysokości. Na początku dostępne będą wersje benzynowa i hybrydowa. Wariant spalinowy otrzyma silnik 1.5 o mocy 160 KM i 270 Nm momentu obrotowego, współpracujący z siedmiobiegową przekładnią dwusprzęgłową. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 9,3 sekundy.

Odmiana hybrydowa, również oparta na jednostce 1.5, osiąga 223 KM i 476 Nm. W tej konfiguracji sprint do "setki" skraca się do 8,5 sekundy. W pierwszym kwartale 2027 roku planowane jest wprowadzenie wersji elektrycznej.

Jeszcze w tym roku gama modelowa zostanie poszerzona. We wrześniu do sprzedaży ma trafić SUV Haval V7, a miesiąc później Haval Jolion Max. W ofercie znajdą się także inne modele z segmentu SUV i crossoverów, a także pickupy. Pojazdy będą dostarczane bezpośrednio z Chin

