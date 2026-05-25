W skrócie Volvo i Google opracowały trzecią generację inteligentnych rozwiązań opartych na technologii Google Gemini, aby samochód mógł bardziej skutecznie reagować na otoczenie.

System sztucznej inteligencji w Volvo EX60 analizuje obraz, głos i kontekst sytuacyjny, co pozwala na interpretowanie znaków, informacji o miejscach oraz wsparcie parkowania.

W samochodach Volvo pojawi się Immersive Navigation od Google Maps z trójwymiarową wizualizacją otoczenia, działającą dzięki procesorowi neuronowemu NPU.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Podczas konferencji Google I/O firmy zaprezentowały integrację sztucznej inteligencji Google Gemini z nowym Volvo EX60. System wykorzystuje kamery samochodu oraz model AI do analizowania otoczenia w czasie rzeczywistym. Auto będzie mogło rozpoznawać znaki drogowe, interpretować oznaczenia pasów ruchu, a nawet przekazywać kierowcy dodatkowe informacje o mijanych miejscach.

Volvo chce, żeby samochód "rozumiał" drogę. Gemini ma analizować otoczenie

Największa zmiana polega jednak na tym, że system nie będzie działał wyłącznie na zasadzie prostego odczytywania znaków. Dzięki wykorzystaniu modelu Gemini samochód ma analizować jednocześnie obraz, głos i kontekst sytuacyjny. To tzw. multimodalne działanie sztucznej inteligencji.

Jeżeli kierowca wyrazi zgodę to samochód będzie mógł np. rozpoznać restaurację przy drodze, przekazać informacje o zabytkach albo wyjaśnić nietypowe oznaczenia drogowe. Volvo podkreśla jednak, że najważniejsze mają być funkcje praktyczne, a nie efektowne dodatki.

Volvo EX60 pomoże z parkowaniem. Auto samo odczyta znaki

Jednym z najbardziej użytecznych rozwiązań ma być nowy system wspierający parkowanie. Kierowcy doskonale wiedzą, że oznakowanie parkingowe w wielu miastach potrafi być wyjątkowo chaotyczne i nieczytelne, dlatego Volvo chce to uprościć.

System będzie analizował znaki parkingowe i natychmiast informował kierowcę o obowiązujących zasadach. Auto ma rozpoznawać limity postoju, wymagane pozwolenia czy dostępność ładowarek dla samochodów elektrycznych. Zamiast samodzielnie interpretować kilka tablic ustawionych obok siebie kierowca dostanie gotową odpowiedź bezpośrednio w systemie samochodu.

EX60 świetnie pokazuje, jak samochód może korzystać z informacji o otoczeniu w praktyczny sposób. Dzięki współpracy z Google możemy szybciej niż kiedykolwiek wcześniej przenosić możliwości sztucznej inteligencji do świata motoryzacji

Nowe Google Maps w Volvo. Nawigacja zaczyna przypominać grę komputerową

Volvo będzie też jednym z pierwszych producentów, który otrzymają funkcję Immersive Navigation od Google Maps. To nowy typ nawigacji wykorzystujący trójwymiarowy widok otoczenia. Na ekranie pojawią się realistycznie odwzorowane budynki, wiadukty, tunele i skrzyżowania, dzięki czemu kierowca ma łatwiej orientować się na trasie. Zmieni się również sposób wydawania komunikatów głosowych.

Tak wyglądać będzie Google Maps z trójwymiarowym widokiem. Volvo materiały prasowe

Zamiast klasycznego komunikatu "za 200 metrów skręć w lewo", system może powiedzieć np. "proszę minąć światła i skręcić za biblioteką". Google uważa, że właśnie w taki sposób człowiek naturalnie porusza się po mieście i łatwiej zapamiętuje trasę.

Razem z Volvo Cars tworzymy rozwiązania, które mają realnie poprawiać komfort podróżowania. W przyszłości Gemini pomoże kierowcom jeszcze lepiej rozumieć otoczenie i sprawi, że jazda stanie się bardziej intuicyjna. Immersive Navigation to największa zmiana w Google Maps od ponad dekady

Volvo EX60 ma specjalny procesor AI. Samochody będą coraz bardziej samodzielne

Nowe funkcje mają działać dzięki specjalnemu procesorowi neuronowemu NPU oraz nowej architekturze oprogramowania samochodu. To właśnie taki układ odpowiada za szybkie przetwarzanie zadań związanych ze sztuczną inteligencją bez konieczności wysyłania wszystkiego do chmury.

Immersive Navigation początkowo trafi do modeli Volvo EX60, EX90 oraz ES90. I wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek znacznie większych zmian, bo producenci samochodów coraz mocniej zaczynają rywalizować już nie tylko technologią motoryzacyjną, ale również wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

V8 w elektryku? Mercedes łączy dwa światy INTERIA.PL