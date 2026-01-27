W skrócie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed marznącymi opadami, gołoledzią, gęstą mgłą oraz oblodzeniem dla kilku regionów kraju.

Widoczność w niektórych województwach spada lokalnie poniżej 200 metrów, a warunki na drogach szybko się pogarszają.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o unikanie podróży, informując o utrudnieniach i zalecając pozostanie w domu.

Gołoledź i mgła na drogach. Najtrudniejsza sytuacja na północnym wschodzie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed marznącymi opadami, gołoledzią, gęstą mgłą oraz oblodzeniem. Alerty II stopnia obowiązują w woj. podlaskim, we wschodniej części woj. warmińsko-mazurskiego oraz w północno-wschodniej części woj. mazowieckiego. Ostrzeżenia I stopnia obejmują m.in. woj. lubelskie oraz wschodnią część Mazowsza.

Synoptycy prognozują słabe, a miejscami umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki. W takich warunkach cienka warstwa lodu pojawia się na nawierzchni niemal natychmiast, często bez wyraźnych oznak dla kierowcy.

Ostrzeżenia IMGW. Widoczność spada nawet do 200 m

Równolegle IMGW utrzymuje alerty przed gęstą mgłą. W wielu regionach kraju widoczność lokalnie spada poniżej 200 m. Dotyczy to m.in. woj. kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Mgła, temperatura oscylująca wokół 0 st. C oraz wysoka wilgotność sprzyjają osadzaniu się szadzi i dodatkowo pogarszają przyczepność. W praktyce oznacza to dłuższą drogę hamowania i ograniczone pole widzenia, szczególnie na drogach lokalnych i nieoświetlonych.

RCB ostrzega kierowców: ogranicz podróże

W związku z dynamicznie pogarszającą się sytuacją pogodową RCB wydało alert dla dziewięciu województw. W komunikacie znalazł się jednoznaczny apel: "Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach".

Służby informują o utrudnieniach w ruchu drogowym na trasach krajowych i wojewódzkich. Lokalnie dochodzi do zatorów spowodowanych pojazdami, które utraciły przyczepność. Marznący deszcz sprawia, że nawet intensywna praca pługosolarek nie zawsze przynosi natychmiastowy efekt.

Gołoledź to jedno z największych zagrożeń zimą

Gołoledź jest szczególnie niebezpieczna, bo często pozostaje niewidoczna. Nawet przy prędkości 50 km na godz. droga hamowania na oblodzonej nawierzchni może wydłużyć się kilkukrotnie w porównaniu do suchego asfaltu. Systemy ABS i ESP pomagają, ale nie są w stanie pokonać praw fizyki, gdy opony tracą przyczepność.

Służby zalecają znaczne zmniejszenie prędkości, zwiększenie odstępów między pojazdami oraz unikanie gwałtownych manewrów. W wielu przypadkach najbezpieczniejszą decyzją pozostaje rezygnacja z wyjazdu.

