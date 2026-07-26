W skrócie W pierwszej połowie 2026 roku system CANARD ujawnił ponad 825 tys. wykroczeń, co stanowi wzrost o 28 procent w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku.

Obecnie tylko co trzecie wykroczenie zarejestrowane przez odcinkowy pomiar prędkości kończy się mandatem, gdyż inspektorom brakuje rąk do pracy przy weryfikacji tysięcy zdjęć.

Resort infrastruktury chce stworzyć 55 nowych etatów w GITD, aby przyspieszyć procedowanie spraw i uniknąć sytuacji, w której tysiące wykroczeń drogowych ulegną przedawnieniu.

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Ostatnia rozbudowa systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, w ramach której na przestrzeni niespełna dwóch lat CANARD wzbogacił się o 43 nowe odcinkowe pomiary prędkości i 70 nowych fotoradarów, poskutkowała skokowym wzrostem liczby ujawnianych wykroczeń. W pierwszej połowie bieżącego roku system ujawnił już ponad 825 tys. wykroczeń. To absolutny rekord i wzrost o 28 proc. rok do roku.

Tysiące zdjęć do kosza. Inspektorzy nie nadążają wystawiać mandatów

W efekcie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym przeżywa właśnie klęskę urodzaju. Mówiąc wprost - w CANARD brakuje ludzi do weryfikacji zdjęć i nakładania mandatów. Sytuację poprawić ma trwająca właśnie rekrutacja. Prace w CANARD zacząć ma piętnaście nowych osób, których głównym zadaniem będzie właśnie procedowanie wykroczeń.

Obecnie trwa rekrutacja na piętnaście nowych stanowisk. Niewykluczone, że na przełomie roku będą ogłoszone kolejne

Król precyzuje, że chodzi o stanowiska w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, a nowi pracownicy zająć się mają "procedowaniem w sprawach o wykroczenia".

Dane dotyczące szczelności systemu fotoradarowego w Polsce nie pozostawiają złudzeń. Jak dowiedziałem się w GITD, w pierwszej połowie bieżącego roku same 111 odcinkowych pomiarów prędkości (bez fotoradarów) zarejestrowało już 384 tys. przekroczenia dozwolonej prędkości.

Z danych opublikowanych przez Ministerstwo Infrastruktury wynika, że w tym czasie, na podstawie zdjęć z OPP, wystawiono dokładnie 116 001. Mówiąc wprost - na trzy ujawnione w tym roku przez OPP wykroczenia przypada obecnie zaledwie jeden mandat.

55 nowych inspektorów GITD. Mają pomóc wypisywać mandaty

Problem potęguje fakt, że termin włączenia do systemu nowych urządzeń zbiegł się w czasie z początkiem wakacji i rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. W efekcie inspektorzy ITD muszą być czasowo przesuwani z pracy terenowej do biurowej, by przyspieszyć procedowanie spraw i uniknąć sytuacji, gdy tysiące wykroczeń ulegną przedawnieniu.

Ministerstwo Infrastruktury podejmuje działania związane ze zwiększeniem zatrudnienia w GITD. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2026, zostały przyznane dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynikające z utworzenia 55 nowych etatów w GITD w celu zapewnienia realizacji zadań dotyczących kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej oraz obsługi systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

GITD szuka pracowników. Ilu inspektorów zatrudnia CANARD?

Obecnie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD zatrudnia 258 osób. 132 pracowników zatrudnionych jest w siedzibie CANARD w Warszawie. Pozostałych 126 pracuje w 126 pracowników w delegaturach terenowych na terenie całej Polski.



