W skrócie Great Wall Motor zaprezentował kampanię reklamową SUV-a Wey V9X, której plakat był bardzo podobny do zeszłorocznej kampanii Range Rovera Sport.

Wei Jiangjun, szef GWM, przyznał, że doszło do plagiatu i publicznie przeprosił przedstawicieli brytyjskiego producenta oraz autora oryginalnego plakatu.

Przedstawiciele Land Rovera nie skomentowali publicznie sprawy plagiatu, a GWM zadeklarowało gotowość poniesienia odpowiedzialności prawnej i finansowej.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Wydawać by się mogło, że czasy, gdy chińscy producenci samochodów jak leci kopiowali na potęgę zachodnie pomysły i wzornictwo odeszły w niepamięć. Wygląda jednak na to, że "czerpanie inspiracji" z innych, bardziej renomowanych producentów jest głęboko zakorzenione w DNA części chińskich potentatów motoryzacyjnych.

Potężną wpadkę zaliczył właśnie chiński Great Wall Motor (GWM). Marka uruchomiła niedawno kampanię reklamową swojego nowego SUV-a - Wey V9X. Plakat promujący nowy model wydał się jednak znajomy miłośnikom brytyjskiej motoryzacji. Do złudzenia przypominał bowiem ubiegłoroczną kampanię reklamową promującą Range Rovera Sport.

Po lewej nowy plakat reklamujący GWM Wey V9X. Po prawej - ubiegłoroczny plakat z reklamy Range Rovera Sport materiał zewnętrzny

W obu przypadkach grafika przedstawia ubranego na czarno mężczyznę wyciągającego dłoń w kierunku maski stojącego bokiem SUV-a. Trudno mówić o luźnej inspiracji, bo podobieństwa są wręcz uderzające - dotyczą nie tylko kadru, ale też koloru tła, garderoby czy sposobu, w jaki samochód oświetla stojącego obok człowieka.

Trudno powiedzieć, czy inspiracja kampanią reklamową Land Rovera to pomysł samego producenta, czy raczej padł on ofiarą kreatywnych pomysłów którejś z współpracujących z GWM agencji reklamowych. W drugim przypadku, bez wątpienia, zabrakło jednak trzeźwego nadzoru ze strony zlecającego.

Na obronę GWM trzeba przyznać, że szef koncernu - Wei Jiangjun - przyznał, że doszło do plagiatu i publicznie przeprosił przedstawicieli brytyjskiego producenta oraz autora oryginalnego plakatu, dodając że w tej sytuacji "nie może być żadnego usprawiedliwienia".

Great Wall Motors i ja jesteśmy również gotowi wziąć za to pełną odpowiedzialność prawną i finansową

Przedstawiciele Land Rovera nie odnieśli się publicznie do kwestii plagiatu, ale zapowiedź szefa GWM o gotowości wzięcia odpowiedzialności finansowej pozwala sądzić, że prawnicy brytyjskiego producenta nie przepuszczą takiej okazji.

Drożej na stacjach benzynowych. "Niektórzy wykorzystują sytuację" Polsat News