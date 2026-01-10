Spis treści: Co to za auto AUDI E5 Sportback? Czy AUDI E5 Sportback to popularne auto? AUDI E5 Sportback zaprojektował Polak

Co to za auto AUDI E5 Sportback?

AUDI E5 Sportback to reprezentant całkiem niedawno stworzonej submarki rozwijanej we współpracy z chińskim koncernem SAIC. Osobny brand (AUDI) opracowany specjalnie z myślą o rynku Państwa Środka funkcjonuje obok klasycznego Audi. To sposób niemieckiego producenta na to, by odwrócić tendencję panującą na chińskim rynku. Klienci coraz częściej rezygnują z samochodów BMW, Volkswagena czy właśnie Audi na rzecz rodzimych produktów.

Dzięki faktowi, że submarka nazywa się dokładnie tak samo, jak jej macierzysty brand (tylko nazwa pisana jest wielkimi literami), Niemcy nie rezygnują z globalnej rozpoznawalności, a jednocześnie mogą tworzyć nową linię produktów przygotowaną zgodnie z oczekiwaniami tamtejszych konsumentów.

Pierwszym seryjnym samochodem było właśnie AUDI E5 Sportback. Zbudowany na platformie Advanced Digitized Platform futurystycznie wyglądający elektryczny pojazd dysponuje mocą nawet 787 KM. Akumulator o pojemności 100 kWh pozwala na przejechanie do 770 km na jednym ładowaniu (wg chińskiej normy CLTC), a ładując auto przez 10 minut możemy zwiększyć zasięg nawet o 380 km. Samochód może być wyposażony w napęd na tylną oś lub na cztery koła a w topowej wersji napędowej rozpędza się do 100 km/h w 3,4 sekundy.

AUDI E5 Sportback generuje 787 KM i rozpędza się do 100 km/h w 3,4 sekundy. materiały prasowe

Czy AUDI E5 Sportback to popularne auto?

Warto zaznaczyć, że choć samochód nie ma zbyt wielkiego stażu rynkowego, zdobył już kilka nagród. Oprócz najnowszego tytułu China Car of the Year 2026 samochód został utytułowany również mianem najpopularniejszego samochodu premium czy sedana o najlepszym designie.

Nie jest to jednak wyłącznie opinia branży. Popularność modelu AUDI oddają także liczby. W ciągu zaledwie pół godziny od otwarcia zamówień klienci zarezerwowali ponad 10 tys. egzemplarzy E5 Sportback. Dla porównania w pierwszym półroczu 2025 roku w Audi w Chinach sprzedało 8 tys. pojazdów elektrycznych.

AUDI E5 Sportback zaprojektował Polak

Zapewne nie bez znaczenia jest tutaj futurystyczny design AUDI E5 Sportback. I w tym miejscu trzeba wspomnieć o polskim akcencie. Za stylistykę samochodu roku w Chinach odpowiadał Polak, Kamil Łabanowicz. Co więcej, jest on współodpowiedzialny za wizualny wygląd całej linii. Niemniej to właśnie jego projekt, z uwagi na fakt, że to pierwsze auto, stał się wizualną wizytówką całej marki i poza tym, że zaliczył świetny debiut na rynku, zdobył uznanie branży.

Choć wydawałoby się, że sprawa dotyczy odległych Chin to w praktyce kierunek obrany przez Audi i w konsekwencji praca naszego rodaka, mogą mieć wyraźny wpływ na rynek w Europie. Pamiętajmy, że nierzadko premiery w Państwie Środka zapowiadają technologie i rozwiązania, które z czasem trafiają także na Stary Kontynent. Sukces submarki AUDI zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się zastosowanych w jej autach stylistycznych i technologicznych rozwiązań do europejskich samochodów Audi.

Skoro już przy Europie jesteśmy, warto zaznaczyć, że Kamil Łabanowicz pracował również nad samochodem przeznaczonym także dla europejskich klientów. Współodpowiadał on za Audi Concept C, samochód zapowiadający nowe dwudrzwiowe auto sportowe produkowane seryjnie. Na specjalnym pokazie mieliśmy okazję porozmawiać z nim o tym samochodzie, o czym opowiada wideo poniżej.

Przy Audi Concept C pracował polski designer. Auto zapowiada nowe TT INTERIA.PL INTERIA.PL