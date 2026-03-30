Chiński koncern Geely w Europie jest znany głównie jako właściciel dawnych europejskich marek: Volvo, Polestar, Lotus czy Smart. Ponadto do Geely należą marki mało znane na Starym Kontynencie, czyli Zeekr i Lynk&Co. Geely produkuje również auta pod własną marką, ale w Polsce obecnie są oferowane tylko dwa modele - EX5 i Starray EM-i, czyli pojazdy raczej nieznane nawet wśród fanów motoryzacji.

Geely nie chce jednak oddawać pola, zamierza podjąć rywalizację z Omodą, Jaecoo czy MG i w najbliższych latach chce zintensyfikować wprowadzanie na rynek nowych modeli.

Geely łączy centra badawczo-rozwojowe

Pierwszym krokiem w tym kierunku jest restrukturyzacja, której zostaną poddane europejskie centra inżynieryjne Geely w Goteborgu i Frankfurcie. Koncern utworzył spółkę Geely Technology Europe, która skonsoliduje działalność badawczo-rozwojową obu centrum w jednej firmie. Ma to skrócić czas wprowadzania na rynek nowych modeli.

Geely Technology Europe ma stać się centrum technologicznym, w którym będą opracowywane nowe modele przeznaczone nie tylko na rynek europejski, ale również chiński. Nowa spółka ma tworzyć oprogramowanie i platformy globalne,

Do tej pory centrum technologiczne w Goteborgu pracowało na rzecz Volvo, natomiast to we Frankfucie - na rzecz pozostałych marek. Teraz oba centra będą działały wspólnie, również na rzecz marek Zeekr i Lynk & Co.

Czy będzie się zajmowało centrum technologiczne Geely?

Geely Technology Europe będzie rozwijać globalne platformy dla samochodów, dostosowywać poszczególne modele do wymogów rynków lokalnych oraz pracować nad oprogramowaniem, z naciskiem na systemy wsparcia kierowcy i funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Dzięki temu czas między wprowadzaniem nowego modelu w Chinach i w Europie ma zostać skrócony do pół roku.

Według firmy analitycznej Dataforce, w 2025 r. Grupa Geely sprzedała w Europie 400 725 samochodów. Zdecydowaną większość stanowiły auta Volvo (322 226 sztu.), sprzedaż pozostałych marek była już zdecydowanie mniejsza: Polestar - 47 573 rejestracji, Lynk & Co - 9571, Zeekr - 5291, Geely - 3533 i Lotus - 2524.

Dla porównania sprzedaż konkurencyjnego MG przekroczyła 300 tys. samochodów.

