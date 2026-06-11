W skrócie Ceny paliw w Polsce różnią się zależnie od regionu, a kierowcy mogą zauważyć nawet kilkunastogroszową różnicę na litrze.

W ostatnim tygodniu najbardziej wzrosła cena oleju napędowego, natomiast benzyna 95 oraz LPG potaniały.

Do połowy czerwca obowiązują obniżone stawki podatkowe i limity cen paliw, które wpływają na obecny poziom cen na stacjach.

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Ostatni tydzień przyniósł wyraźne zmiany na rynku paliw. Najmocniej podrożał olej napędowy, którego średnia cena wzrosła o 14 groszy na litrze. Według danych rynku detalicznego kierowcy płacą obecnie przeciętnie 6,39 zł za litr diesla. To znacznie większa podwyżka niż w przypadku pozostałych rodzajów paliw.

Diesel drożeje najszybciej. Benzyna i LPG potaniały

Analitycy zwracają uwagę, że wzrost cen oleju napędowego jest związany z dalszym zaostrzeniem sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wpływ wydarzeń geopolitycznych na ceny paliw jest jednak częściowo ograniczany przez obowiązujące jeszcze rozwiązania osłonowe. Do połowy czerwca kierowcy wciąż korzystają z mechanizmów obniżających obciążenia podatkowe związane z paliwami.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku benzyny i LPG. Benzyna 95-oktanowa potaniała w ciągu tygodnia o 2 grosze, osiągając średnią cenę 5,92 zł za litr. Jeszcze większą obniżkę odnotowano na rynku autogazu. LPG kosztuje obecnie średnio 3,51 zł za litr, czyli o 6 groszy mniej niż tydzień wcześniej.

Gdzie w Polsce tankowanie kosztuje najmniej?

Najkorzystniejsze ceny benzyny 95 można obecnie znaleźć w województwach śląskim oraz warmińsko-mazurskim. W obu regionach średnia cena tego paliwa wynosi 5,86 zł za litr. Dla kierowców regularnie pokonujących dłuższe trasy różnica kilku groszy na litrze może przełożyć się na zauważalne oszczędności podczas pełnego tankowania.

Jeśli chodzi o olej napędowy i LPG, najtańszym regionem pozostaje województwo świętokrzyskie. Średnia cena diesla wynosi tam 6,30 zł za litr, natomiast autogaz kosztuje przeciętnie 3,31 zł za litr. To obecnie najniższe stawki notowane w kraju dla tych dwóch rodzajów paliwa.

Gdzie w Polsce płacimy najwięcej za tankowanie?

Na drugim biegunie znajduje się województwo opolskie. To właśnie tam kierowcy płacą najwięcej za benzynę 95, której średnia cena sięga 5,92 zł za litr. Opolszczyzna należy również do najdroższych regionów pod względem cen LPG. Za litr autogazu trzeba tam zapłacić przeciętnie 3,63 zł. Taki sam poziom cen gazu odnotowano także w województwie zachodniopomorskim.

Najwyższe ceny oleju napędowego występują natomiast na Mazowszu. Średnia stawka za litr diesla wynosi tam 6,39 zł, czyli o 9 groszy więcej niż w województwie świętokrzyskim, które pozostaje najtańszym regionem dla użytkowników samochodów z silnikami wysokoprężnymi.

Do połowy czerwca nadal obowiązują obniżki podatków

Warto jednak podkreślić, że kierowcy nadal korzystają z czasowych rozwiązań podatkowych, które wpływają na poziom cen na stacjach. Do 15 czerwca obowiązuje obniżona stawka VAT na paliwa, zmniejszona z 23 do 8 proc. Utrzymano również niższą akcyzę.

W przypadku benzyny akcyza została zredukowana o 29 groszy na litrze, a dla oleju napędowego o 28 groszy. Oznacza to zastosowanie minimalnych poziomów dopuszczonych przez przepisy Unii Europejskiej. Jednocześnie obowiązują także maksymalne ceny paliw. W środę litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5,96 zł, benzyny 98 - 6,61 zł, a diesla - 6,46 zł. Od czwartku limity zostaną obniżone odpowiednio do 5,92 zł, 6,56 zł i 6,43 zł za litr.

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