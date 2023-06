Każdego dnia przez całe wakacje policja będzie aktualizować Mapę Wypadków Drogowych. Znajdzie się na niej liczba zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym z ostatniej doby oraz od początku wakacji. Bieżące uzupełnianie statystyki, w tym wizualizacja danych, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonienie do refleksji wszystkich ich użytkowników oraz zachęcenie do dyskusji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Zdjęcie Mapa Wypadków Drogowych stan na poranek, 25.06.2023 / Policja

Jakie dane zawiera Mapa Wypadków Drogowych

Interesującą funkcjonalnością mapy jest możliwość uzyskania dodatkowych informacji takich jak lokalizacja zdarzenia, ogólna informacja dot. liczby ofiar, rodzaju uczestnika ruchu drogowego oraz rodzaju zdarzenia. Pamiętajmy, że za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie, kryje się ludzka tragedia. Według policji ten obrazowy sposób przedstawiania statystyk, które zwykle traktowane są jak suche, niewiele mówiące dane, ma szansę wpłynąć na wyobraźnię wszystkich uczestników ruchu i skłonić ich do większej ostrożności.

Początek wakacji - na mapie jest już 9 punktów

Obecnie na mapie zaznaczonych jest już dziewięć zdarzeń. Aż dziewięć! Rok szkolny zakończył się przedwczoraj, a policja o uruchomieniu tegorocznej mapy poinformowała dziś. W tym czasie zdążyło już zginąć dziesięć osób, w tym trzy osoby podróżujące motocyklami, dwie na rowerach i pięć samochodami.

Mapa Wypadków Drogowych - jak skończyły się poprzednie wakacje?

Ubiegły sezon wakacyjny zakończył się wynikiem 375 punktów na mapie. Pozostaje mieć nadzieję, że w tym roku będzie ich znacząco mniej. Interaktywną mapę wypadków drogowych można znaleźć pod tym adresem.

