W skrócie Urząd Skarbowy w Chojnicach wystawił na licytację Lamborghini Huracan, Mercedes-Benz G500, Audi SQ8 oraz Dacię Duster.

Samochody pochodzą z egzekucji komorniczych, zabezpieczeń majątkowych i przepadków orzeczonych przez sądy.

Aby wziąć udział w licytacji, należy wpłacić wadium i spełnić formalne wymagania, a oględziny pojazdów odbędą się w dniu aukcji.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Urząd Skarbowy w Chojnicach poinformował o wystawieniu na aukcję czterech samochodów, które realnie mogłyby tworzyć garaż marzeń. Z jednej strony niedzielna zabawka w postaci włoskiego supersamochodu, czyli Lamborghini Huracan o mocy - w zależności od wersji - od 580 do 640 KM, z drugiej kultowa, rodzinna Gelenda z jednostką generującą 422 KM. Uzupełnieniem zestawu jest komfortowy SUV o sportowym zacięciu, czyli Audi SQ8, oraz ekonomiczny wół roboczy - Dacia Duster.

Skarbówka sprzedaje Lamborghini Huracan. Pod maską V10 o mocy od 580 KM

Na pierwszy strzał idzie włoska superpiękność, która zachwyca nie tylko wyglądem, ale także jednostką napędową i prowadzeniem. Oferowany przez fiskus egzemplarz pochodzi z 2018 r. i podczas ostatniego badania technicznego w maju ubiegłego roku miał przebieg niespełna 49 tys. km. Pod maską pracuje benzynowa jednostka V10, która w zależności od wersji dysponuje mocą od 580 do nawet 640 KM w odmianie Performante.

Prezentowany egzemplarz to wersja Spyder (kabriolet). Lamborghini zostało wycenione na kwotę 1 425 000 zł, a cena wywoławcza wynosi 1 069 750 zł. Aby wziąć udział w aukcji, należy wpłacić wadium w wysokości 142 500 zł.

US w Chojnicach sprzedaje Lamborghini. To Huracan w wersji Spyder. Urząd Skarbowy w Chojnicach materiały prasowe

Kultowa G Klasa na sprzedaż przez Urząd Skarbowy. G500 taniej o 210 tys. zł

Drugim pojazdem, który trafi na aukcję, jest Mercedes-Benz G500, czyli kultowa Gelenda. Model ten grubą czcionką zapisał się na kartach motoryzacyjnej historii i dla wielu pozostaje samochodem idealnym, łączącym prestiż, luksus oraz sportowe osiągi ukryte w charakterystycznej, kanciastej bryle.

Egzemplarz pochodzi z 2015 r. i napędzany jest benzynowym silnikiem V8 biturbo o mocy 422 KM. Podczas ostatniego badania technicznego odnotowano przebieg niespełna 65 tys. km. Wartość szacunkowa G500 wynosi 840 000 zł, a cena wywoławcza wystartuje od 630 000 zł. Wadium wynosi 84 000 zł.

G Klasa napędzana jest silnikiem V8 Biturbo o mocy 422 KM. Urząd Skarbowy w Chojnicach materiały prasowe

Idź do Urzędu Skarbowego w Chojnicach i kup Audi SQ8

Audi SQ8 zadebiutowało latem 2019 r. jako topowa, sportowa wersja SUV-a coupe niemieckiego producenta. Początkowo pod maską pracował diesel 4.0 TDI V8 o mocy 435 KM, który w kolejnym roku został zastąpiony benzynową jednostką generującą aż 507 KM.

Urząd Skarbowy w Chojnicach na aukcję wystawia egzemplarz z 2020 r., który przejechał ponad 200 tys. km. Samochody z tego rocznika i z takim przebiegiem wyceniane są na około 350 000 zł, jednak cena wywoławcza tej sztuki rozpocznie się od 262 500 zł. Chętni do zakupu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 35 000 zł.

Audi SQ8 to SUV o sportowych osiągach. Ten egzemplarz pochodzi z 2020 r. Urząd Skarbowy w Chojnicach materiały prasowe

Ekonomiczna Dacia Duster z silnikiem Diesla. Rumuński rodzynek wśród kultowych modeli

Ostatnim samochodem jest Dacia Duster, czyli kompaktowy SUV produkowany przez rumuńską markę od 2010 r. Od tego czasu stał się jednym z najpopularniejszych modeli w Europie w swojej klasie. Na sprzedaż trafi egzemplarz z 2019 r. napędzany silnikiem Diesla 1.5, który w zależności od wariantu generuje moc 95 lub 115 KM. Samochód przeszedł ostatnie badanie techniczne 16 stycznia ubiegłego roku, podczas którego odnotowano przebieg 161 910 km.

Duster został wyceniony na 51 150 zł, a cena wywoławcza wynosi 37 612,50 zł. Aby wziąć udział w licytacji, należy wpłacić wadium w kwocie 5 015 zł.

Jak wziąć udział w licytacji samochodów sprzedawanych przez skarbówkę w Chojnicach?

Warunkiem przystąpienia do licytacji ruchomości jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wpłata zostanie zaksięgowana najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji, tj. 17 lutego 2026 r. Możliwe jest również wpłacenie kwoty bezgotówkowo nie później niż na godzinę przed rozpoczęciem licytacji.

Samochody można obejrzeć po uprzednim kontakcie z pracownikiem urzędu skarbowego. Oględziny odbędą się w dniu licytacji w godzinach od 9.00 do 9.30. Licytacja wszystkich samochodów odbędzie się 18 lutego o godzinie 11.00 w Urzędzie Skarbowym w Chojnicach w pokoju nr 9.

Skąd pochodzą samochody na aukcjach organizowanych przez urzędy skarbowe?

O samochodach sprzedawanych przez urzędy skarbowe słyszymy coraz częściej. Są to pojazdy pochodzące głównie z egzekucji komorniczych, zabezpieczeń majątkowych oraz przepadków orzeczonych przez sądy.

Co istotne, państwo nie prowadzi działalności w zakresie sprzedaży aut, dlatego organizowane przez fiskusa licytacje mają na celu szybką sprzedaż ruchomości oraz odzyskanie należności. Licytacje ruchomości i nieruchomości organizowane są przez lokalne urzędy skarbowe oraz Izby Administracji Skarbowej. Wszystkie ogłoszenia publikowane są w oficjalnych obwieszczeniach, a udział w aukcji może wziąć każdy, kto spełni wymagania formalne i wpłaci wadium.

Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslom Maciej Olesiuk INTERIA.PL