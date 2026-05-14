GAC w ofensywie. i60 i N60 to nowe modele, Toyota i spółka mają problem

GAC wystartował w Polsce z trzema elektrycznymi modelami - Aionem V, Aionem UT oraz Hyptecem HT. Dane sprzedaży (według instytutu Samar) za okres od stycznia do marca 2026 roku pokazują jednak, że nie przekonały one klientów, bo marki nie ma nawet wśród top 10 chińskich producentów. Zmienić to mają dwie nowości - Emkoo, czyli 232-konny, hybrydowy rywal Toyoty RAV4, oraz Emzoom, konkurent z segmentu Juke'a z benzynowym silnikiem 1.5 o mocy 170 KM.

Ale, jak zdradził nam w rozmowie Marcin Słomkowski, dyrektor zarządzający Jameel Motors i dyrektor marki GAC Motors, to nie koniec premier na ten rok. "Nie jest tajemnicą, że trzeba zadbać o to, aby na polskim rynku były dostępne różne napędy. I to niekoniecznie muszą być silniki czysto benzynowe. W Polsce coraz lepiej sprzedają się miękkie hybrydy, PHEV-y oraz auta z silnikiem benzynowym jako generatorem (EREV). Mamy na stole jeszcze jeden model, który ma szansę pojawić się u nas jeszcze w tym roku. To będzie auto z popularnego segmentu i z napędem hybrydowym, nie z tego największego segmentu".

Poza tym w przyszłym roku GAC wprowadzi trzy kolejne nowości - elektrycznego minivana (N60), elektrycznego/hybrydowego SUV-a wielkości Tiguana (i60) oraz kolejną generację elektrycznego Hypteca HT. Dwa pierwsze modele mieliśmy już okazję oglądać na żywo.

GAC Aion N60 jest elektrycznym minivanem - i zadebiutuje w Polsce w przyszłym roku. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

GAC Aion N60. Elektryczny minivan w 2027 roku

Marcin Słomkowski deklaruje, że elektryczny minivan pojawi się na polskim rynku w przyszłym roku. W Chinach sprzedawany jest on pod nazwą Aion N60, bo tam Aion to oddzielna marka pod skrzydłami koncernu GAC. Czego możemy się po nim spodziewać?

Auto ma bardzo charakterystyczny, szeroki "uśmiech" reflektorów z podświetlanym pasem przez całą szerokość i podświetlaną nazwą Aion. Z boku uwagę przykuwa charakterystyczne podcięcie w okolicach ostatniej, bocznej szyby. GAC Aion N60 ma bardzo krótką maskę, mocno pochylone przednie słupki i lekko opadający dach, a także bardzo krótki tylny zwis. Wygląda na tyle oryginalnie, że na polskiej ulicy powinien mocno się wyróżniać.

Jego wymiary to 4615/1883/1673 (dł./szer./wys.), a rozstaw osi to 2775 m. Kabina zaprojektowana jest w stylu znanym już m.in. z modelu Aion V. Deska rozdzielcza jest dwukolorowa, centrum dowodzenia stanowi 15,6-calowy ekran multimediów, kierownica jest dwuramienna, a wiele elementów kabiny obszytych jest sztuczną skórą, co dobrze wpływa na poczucie jakości.

Na rynku chińskim N60 jest wyposażony w lidar oraz funkcję półautonomicznej jazdy, stąd między innymi seledynowe, dodatkowe oświetlenie z tyłu czy na lusterkach - kiedy jest zapalone, oznacza to, że auto porusza się w trybie "autopilota".

GAC Aion N60 ma ponad 4,6-metrowe nadwozie, które zapewnia wystarczającą przestrzeń. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

W Chinach N60 występuje w jednej wersji napędowej, z silnikiem elektrycznym o mocy 221 KM i z akumulatorami zdolnymi zgromadzić 45, 57 lub 70 kWh energii. Na rynku europejskim spodziewać się należy wyłącznie dwóch większych wariantów. Zasięg wynosi, odpowiednio, 410, 510 i 610 km, ale mierzony jest według bardzo optymistycznej procedury CLTC. Śmiało można więc przyjąć, że realnie będzie on raczej wynosił nieco więcej niż połowę tego, co podaje producent.

Deska rozdzielcza w modelu GAC Aion N60 jest niemal identyczna, co w oferowanym już Aionie V - ma dwukolorowe wykończenie i miejsce na odłożenie dwóch telefonów. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

GAC Aion i60 to SUV z napędem EREV. Jaki ma zasięg?

To pierwszy model marki z napędem EREV, czyli takim, w którym silnik spalinowy nie napędza bezpośrednio kół, tylko działa jako generator i ładuje akumulatory. W planach jest jednak także odmiana czysto elektryczna.

GAC Aion i60 ma dość klasyczną bryłę nadwozia średniej wielkości SUV-a. Producent anonsuje go jako model przeznaczony przede wszystkim dla rodzin - stąd też zapewne brak nietuzinkowych rozwiązań stylistycznych. Z boku linia nadwozia przypomina tę znaną już z modelu Aion V. Jednak Aion i60 charakteryzuje się większymi wymiarami, mierząc 4685 mm długości, 1854 mm szerokości i 1660 mm wysokości, przy rozstawie osi wynoszącym 2775 mm. To sprawia, że jest dłuższy od Aiona V o 105 mm, zachowując jednocześnie konfigurację pięciomiejscowego SUV-a. Nowy model ma częściowo ukryte klamki w nadwoziu.

Tylne drzwi otwierają się w nim pod kątem prawie 90 stopni, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie, a elektrycznie otwierana pokrywa bagażnika z niskim progiem dodatkowo zwiększa wygodę. Aion i60 jest dostępny na rynku chińskim w sześciu kolorach nadwozia.

Zgodnie z trendami, GAC Aion i60 ma podświetlane logo i szeroki pas łączący tylne lampy. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Tak jak w Aionie V, mamy tu charakterystyczną kierownicę z pokrętłami i bez przycisków, kwadratowy, wysuwany ekran centralny oraz cyfrowy zestaw wskaźników. Pod ekranem znajdują się dwie ładowarki bezprzewodowe. Zachowano tradycyjne, mechaniczne klamki.

Wersja czysto elektryczna jest wyposażona w akumulator o pojemności 75 kWh, zapewniający maksymalny zasięg 650 kilometrów. Wersja EREV oferuje silnik 1,5 l o maksymalnej mocy 74 kW, zasięg elektryczny CLTC wynosi 210 kilometrów, a zasięg łączny 1240 kilometrów. Zużycie paliwa w trybie ładowania wynosi 5,5 l/100 km, a silnik elektryczny generuje moc maksymalną 180 kW (241 KM). Akumulator można naładować od 30 do 80 proc. w 15 minut.

Prawie 4,7-metrowe nadwozie Aiona i60 kryje naprawdę przestronne wnętrze - to jeden z atutów modelu. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

GAC w Polsce rozwija sieć serwisów

Bez gęstej sieci salonów i serwisów nie ma co liczyć na sukces. Dlatego GAC otwiera kolejne punkty - obecnie jest ich jedenaście, w tym kwartale dołączy kolejnych pięć, a na koniec roku ich liczba ma wynieść dwadzieścia trzy. Jak podkreśla Marcin Słomkowski, dyrektor zarządzający Jameel Motors i dyrektor marki GAC Motors, "dbamy też o to, by klienci, w razie kolizji i szkód, byli zabezpieczeni. Stąd działający już magazyn z częściami w Rotterdamie oraz kolejny w Polsce".

Wygląda więc na to, że kierowcy szukający przystępnych cenowo, rodzinnych aut będą mieli niebawem jeszcze większy wybór. I trudno nie stwierdzić, że taki obrót spraw będzie tylko z korzyścią dla nich.

