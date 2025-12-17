W skrócie Chiński producent GAC Motors rozpoczyna produkcję modelu Aion V w Europie, wybierając fabrykę Magna w Austrii.

Aion V to elektryczny SUV z zasięgiem 510 km i szybkim ładowaniem, dostępny w Polsce z ośmioletnią gwarancją.

GAC to trzecia największa marka aut w Chinach, która ekspanduje globalnie, w tym na rynek europejski.

Sama ekspansja producentów aut osobowych z Chin w Europie nie może ograniczać się wyłącznie do eksportowania pojazdów wyprodukowanych w kraju macierzystym. Aby była jeszcze bardziej efektywna pod kątem finansowym, niezbędne jest przeniesienie procesu produkcji na Stary Kontynent. Chiński gigant właśnie podpisał umowę z fabryką Magna w Graz w Austrii, w której produkowany będzie model Aion V. Ten samochód dostępny jest już w Polsce z ośmioletnią gwarancją.

Decyzja ta ma strategiczne znaczenie dla GAC. Fabryka Magna, znana z dużej elastyczności produkcyjnej, obsługuje zarówno samochody spalinowe, hybrydowe, jak i w pełni elektryczne, co umożliwia sprawne wdrożenie nowego modelu. A Europa, w tym Polska, stanowi kluczowy rynek w globalnej ekspansji GAC

Chiński gigant GAC będzie produkował auta w Europie. Model Aion V powstanie w Austrii

Austriacką fabrykę będzie opuszczał model Aion V, czyli nowoczesny SUV z napędem elektrycznym, który wyposażony jest w baterię o pojemności 75,3 kWh pozwalającą na przejechanie do 510 km na jednym ładowaniu. Wizyta na stacji ładowania oraz uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. zajmuje - według zapewnień producenta - mniej niż 20 min. Auto jest w stanie przyjąć prąd stały o mocy 180 kW.

Napęd przekazywany jest na przednią oś, a elektryczna jednostka generuje moc 204 KM. Dzięki temu Aion V rozpędza się od 0 do 100 km/h w 7,9 sekundy, a maksymalna prędkość wynosi 160 km/h.

GAC Aion V. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Luksusowy chiński SUV w rozsądnej cenie będzie produkowany w Austrii. Ile kosztuje GAC Aion V?

GAC Aion V dostępny jest w dwóch wersjach wyposażenia - decydując się na odmianę Luxury, która wyróżnia się m.in. ośmiopunktowym masażem czy lodówką pod podłokietnikiem, zapłacimy 187 900 zł. Z kolei podstawowa odmiana to koszt 178 900 zł.

SUV mierzy 4 605 mm długości i ma rozstaw osi wynoszący 2 775 mm. To oznacza, że auto pod kątem rozmiarów będzie konkurować z Volkswagenem ID.4, Skodą Enyaq czy Oplem Grandlandem. Dla porównania 189 900 zł kosztuje bazowa wersja Skody Enyaq z napędem o identycznej mocy, ale gorzej wyposażoną.

GAC to trzecia największa marka samochodów w Chinach

GAC czytamy jako "GAK" i jest to skrót od Guangzhou Automobile Group. Firma została założona formalnie w 1997 roku, jednak swoje pierwsze kroki stawiała jako dostawca podzespołów oraz partner joint venture chociażby Toyoty czy Hondy. Z czasem jednak przedsiębiorstwo zaczęło tworzyć swoje marki, a najdłużej na rynku jest Trumpchi, które globalnie znane jest jako GAC Motor. Kolejna to GAC Aion, która specjalizuje się w autach elektrycznych, a Hyptec odpowiada za modele premium.

Co ważne, Aion w 2023 r. był trzecią pod względem wielkości marką samochodów elektrycznych w Chinach, ustępując jedynie Tesli oraz BYD. Dziś GAC to firma wyrastająca poza Chiny. Obecna jest w ponad 70 krajach świata, m.in. w Azji Południowo-Wschodniej, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Producent z Państwa Środka swój pierwszy salon nad Wisłą otworzył na początku września bieżącego roku.

