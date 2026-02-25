Funkcjonariusze BOR kłamali po wypadku Beaty Szydło? Są pierwsze zarzuty

Mirosław Domagała

Mirosław Domagała

Były funkcjonariusz BOR usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w postępowaniach po wypadku premier Beaty Szydło, do którego doszło w Oświęcimiu w 2017 r. Prokuratura Regionalna w Białymstoku zarzuciła mu składanie fałszywych zeznań.

Czarny samochód z uszkodzonym przodem stoi na poboczu ulicy, uderzony w drzewo, w tle widoczne budynki mieszkalne oraz roślinność ogrodowa.
Po wypadku Beaty Szydło funkcjonariusze BOR mieli fałszywie zeznawać. Tak twierdzi prokuraturaŁukasz KalinowskiEast News

To wyłączony wątek szerokiego śledztwa, które obejmuje zarówno sam przebieg wypadku z 10 lutego 2017 roku, jak i późniejsze postępowania prowadzone przez prokuraturę oraz sądy. Śledczy badają, czy w toku tych działań nie doszło do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych.

Zarzuty dla byłego funkcjonariusza BOR w sprawie wypadku Beaty Szydło

W środę jeden z byłych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu usłyszał zarzut składania fałszywych zeznań. Informację tę przekazał prok. Marek Bogacewicz z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku.

Na obecnym etapie śledztwa prokuratura nie ujawnia, jaką postawę procesową przyjął podejrzany. Jak wyjaśniono, przesłuchanie odbyło się w trybie niejawnym, dlatego szczegóły nie są podawane do publicznej wiadomości.

Śledczy zapowiadają jednak, że to dopiero początek. W najbliższych dniach, a najpóźniej do marca, planowane jest przedstawienie zarzutów kolejnym ośmiu osobom. W tej grupie ma się znaleźć siedmiu byłych i obecnych funkcjonariuszy SOP, czyli formacji, która zastąpiła BOR, oraz jedna osoba cywilna. Dopiero po zakończeniu tych czynności prokuratura ma przekazać bardziej szczegółowe informacje o zakresie całego postępowania.

Zobacz również:

Audi A8 po kolizji z Fiatem uderzyło w drzewo. Sprawa wypadku rządowej kolumny z Beatą Szydło nie może się zakończyć
Wiadomości

Wraca sprawa wypadku Beaty Szydło. Prokuratura postawi szereg zarzutów

Mirosław Domagała
Mirosław Domagała

Śledztwo bada nie tylko wypadek, ale i działania po zdarzeniu

Postępowanie zostało wszczęte wiosną ubiegłego roku. Obejmuje kilka wątków. Jednym z nich jest analiza działań podejmowanych w latach 2017-2023 przez funkcjonariuszy publicznych podczas prowadzenia postępowania przygotowawczego przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie. Sprawdzane jest również to, co działo się później w sądzie pierwszej instancji oraz w postępowaniu odwoławczym.

Prokuratorzy badają, czy w tym czasie nie doszło do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków służbowych. Chodzi więc nie tylko o sam moment zderzenia, ale też o to, jak organy państwa zajmowały się sprawą w kolejnych latach.

Oddzielny wątek dotyczy bezpośrednio wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu. Przypomnijmy, 10 lutego 2017 roku doszło tam do zderzenia rządowego Audi A8 z Fiatem Seicento. Po zderzeniu samochód z Beatą Szydło wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Ranny został jeden z funkcjonariuszy BOR oraz sama ówczesna premier.

Trzeci element śledztwa koncentruje się na zeznaniach składanych przez funkcjonariuszy BOR w charakterze świadków. Prokuratura bada, czy nie doszło do zeznawania nieprawdy lub zatajenia prawdy w odniesieniu do okoliczności zdarzenia.

Spór o sygnały dźwiękowe podczas przejazdu kolumny rządowej

Jednym z kluczowych zagadnień, które od początku budziło wątpliwości, jest kwestia używania sygnałów dźwiękowych przez kolumnę rządową. To właśnie w tej sprawie zeznania funkcjonariuszy BOR miały istotne znaczenie dowodowe.

Audi A8, które zderzyło się z Fiatem znajdowało się w środku rządowej kolumny. Do zderzenia doszły gdy Fiat przepuścił pierwsze auto, na którym znajdowały się koguty i ruszył.

Po wypadku funkcjonariusze BOR zeznawali, że kolumna była prawidłowo oznakowana, a więc pierwszy i ostatni pojazd miały niebiesko-czerwone światła (koguty) oraz były włączone sygnały dźwiękowe. Włączeniu sygnałów dźwiękowych zaprzeczali jednak przypadkowi świadkowie. Sprawa była kluczowa, bo bez sygnałów samochody rządowe nie tworzyły kolumny i nie były uprzywilejowane.

Zeznania funkcjonariuszy były wykorzystywane zarówno w śledztwie prowadzonym przez krakowską prokuraturę, jak i później w procesie przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu oraz w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

W pierwotnym śledztwie kierowca Fiata Seicento został oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku. W marcu 2018 roku Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do sądu wniosek o uznanie jego winy i warunkowe umorzenie postępowania na okres próby jednego roku.

W lipcu 2020 roku Sąd Rejonowy w Oświęcimiu uznał kierowcę Fiata za winnego nieumyślnego spowodowania wypadku, jednocześnie warunkowo umarzając postępowanie na rok. Sąd wskazał jednak, że również kierowca BOR złamał przepisy. W lutym 2023 roku Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok wobec kierowcy Seicento.

Wypadek premier Beaty Szydło w raporcie z audytu Prokuratury Krajowej

Sprawa wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu znalazła się także w raporcie Prokuratury Krajowej z audytu obejmującego lata 2016-2023. W dokumencie tym wskazano postępowania, w których stwierdzono nieprawidłowości.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczkąINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze