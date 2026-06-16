Spis treści: Foxconn ma produkować samochody w Jaworznie Na Dolnym Śląsku ma powstać fabryka półprzewodników Budowa fabryki ma rozpocząć się w 2027 roku Tajwan wskazuje Polskę jako kierunek nowych inwestycji

Podczas wtorkowego wydarzenia "Polska Inwestuje" premier poinformował, że rząd finalizuje rozmowy z tajwańskim partnerem. Jeśli zakończą się zgodnie z planem, Foxconn będzie zaangażowany w dwa polskie strategiczne przedsięwzięcia - rozwój produkcji samochodów oraz półprzewodników.

Foxconn ma produkować samochody w Jaworznie

Donald Tusk poinformował, rozmowy z Foxconnem dotyczące współpracy z ElectroMobility Poland, zakończą się jesienią.

- Będziemy budowali jako ElectroMobility Poland we współpracy z Tajwańczykami wielki hub w Jaworznie, który będzie zintegrowany z całym ekosystemem przemysłowo-technologicznym w Jaworznie i w okolicy. To będzie samochód, najprawdopodobniej trzy modele średniej wielkości, SUV-y - zapowiedział premier.

Projekt znacząco różni się od pierwotnej koncepcji Izery. Zamiast budowy wyłącznie własnej marki samochodów elektrycznych ElectroMobility Poland rozwija dziś przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Foxconnem. Partner z Tajwanu ma dostarczyć technologię, platformy, know-how oraz zaangażować się kapitałowo w inwestycję.

W maju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z ElectroMobility Poland umowę inwestycyjną zapewniającą 4,5 mld zł finansowania z Krajowego Planu Odbudowy na realizację Polskiego Hubu Elektromobilności. To jednak tylko część pieniędzy potrzebnych do wybudowania fabryki, opracowania samochodu i rozpoczęcia jego produkcji. Całkowite koszty są szacowane na 10-12 mld zł.

Na Dolnym Śląsku ma powstać fabryka półprzewodników

Drugą ważną zapowiedzią premiera była budowa fabryki półprzewodników na Dolnym Śląsku.

- Z Foxconnem też pracujemy nad fabryką półprzewodników. Finalizowaliśmy całą skomplikowaną procedurę. (…) Będziemy mieli tam, na Dolnym Śląsku, fabrykę półprzewodników we współpracy z tym samym tajwańskim partnerem - powiedział Donald Tusk.

Chodzi o teren w gminie Miękinia pod Wrocławiem, który był przygotowywany pod inwestycję Intela. Amerykański koncern planował wybudować tam zakład integracji i testowania półprzewodników o wartości 4,6 mld dolarów oraz stworzyć około 2 tys. miejsc pracy, jednak w połowie 2025 r. wycofał się z projektu.

Tereny inwestycyjne w gminie Miękinia to obszary o powierzchni około 400 ha. z kompletną infrastrukturą. Teren był przygotowywany m.in. pod inwestycję Intela. W kwietniu br. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podała, że polska spółka Roltec zamierza zainwestować tam ok. 630 mln zł w budowę fabryki paneli fotowoltaicznych, a w zakładzie ma powstać co najmniej 200 miejsc pracy.

Budowa fabryki ma rozpocząć się w 2027 roku

Kilka dni temu prezes ElectroMobility Poland Cyprian Gronkiewicz poinformował w Sejmie, że rozpoczęcie budowy zakładu w Jaworznie planowane jest na wiosnę 2027 r. Warunkiem jest podpisanie jesienią umowy joint venture z Foxconnem.

Jak wyjaśniał, większościowym udziałowcem nowej spółki ma pozostać strona polska. Wspólne przedsięwzięcie będzie wykorzystywać platformy opracowane przez spółkę Foxtron należącą do Foxconna, a kolejne generacje mają być rozwijane przy coraz większym udziale polskich inżynierów. Według prezesa EMP druga generacja platform ma powstawać już z około 70-procentowym udziałem prac projektowych realizowanych w Polsce.

Tajwan wskazuje Polskę jako kierunek nowych inwestycji

Zapowiedzi premiera wpisują się w szerszą strategię współpracy Polski z Tajwanem w sektorze nowych technologii.

Jesienią ubiegłego roku Katowice, Wrocław i Łódź podpisały list intencyjny dotyczący utworzenia tzw. Polskiego Trójkąta ICT, który ma uzupełniać rozwijany przez tajwańskie firmy europejski ekosystem produkcji półprzewodników.

Rekomendację inwestowania w Polsce opublikowała również organizacja TEEMA (Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association), zrzeszająca około 3 tys. przedsiębiorstw, w tym takich gigantów jak Foxconn i Acer. Według organizacji Polska ma być jednym z najważniejszych kierunków rozwoju inwestycji w sektorze półprzewodników oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.





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