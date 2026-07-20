Foxconn stawia na Polskę. USA schodzą na drugi plan

W skrócie Foxconn wstrzymał plany produkcji modelu C w USA ze względu na niepewną sytuację polityczną oraz zmiany w przepisach handlowych.

Tajwański gigant chce skupić się na rozwoju w Europie, prowadząc zaawansowane rozmowy o współpracy z polską firmą ElectroMobility Poland.

Firma rozwija nowe technologie i modele, w tym elektryczną taksówkę dla rynku japońskiego oraz crossovera produkowanego dla Mitsubishi.

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Foxconn, znany przede wszystkim jako producent elektroniki i partner Apple przy montażu iPhone'ów, od kilku lat intensywnie rozwija działalność w sektorze samochodów elektrycznych. Choć firma nie rezygnuje z globalnych ambicji, najnowsze decyzje pokazują, że napięta sytuacja geopolityczna oraz niepewność w światowym handlu coraz wyraźniej wpływają na tempo realizacji kolejnych projektów.

Cła zatrzymały debiut Modelu C w Stanach Zjednoczonych

Jeszcze do niedawna Foxconn planował uruchomienie w Stanach Zjednoczonych produkcji Modelu C - średniej wielkości elektrycznego crossovera. Jak informuje serwis Automotive News Europe, projekt ten został jednak tymczasowo wstrzymany.

Podczas targów biznesowych w Tokio, które odbyły się 16 lipca, Steven Hsu z Foxtrona - spółki joint venture utworzonej przez Foxconn w celu promowania aut elektrycznych - poinformował, że projekt pozostaje zawieszony do czasu poprawy warunków rynkowych. Jak wyjaśnił, decyzja wynika przede wszystkim ze zmienności przepisów handlowych oraz ograniczania federalnych programów wsparcia dla elektromobilności w USA.

Polska na mapie europejskiej strategii

Do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku amerykańskim tajwański koncern zamierza skoncentrować się na rozwoju działalności w Europie. W maju firma ogłosiła nawiązanie współpracy z ElectroMobility Poland, której celem jest stworzenie w Polsce ośrodka produkcji oraz centrum badań i rozwoju samochodów elektrycznych.

Plany te potwierdził premier Donald Tusk, informując, że rozmowy dotyczące współpracy Foxconna z ElectroMobility Poland powinny zakończyć się jesienią. Obecnie partnerzy analizują, które segmenty rynku oraz jakie modele pojazdów będą rozwijane w ramach wspólnego projektu.

Według Stevena Hsu uruchomienie produkcji zajmie od dwóch do trzech lat. Inwestycja wpisuje się w zmianę kierunku rozwoju koncernu. W ubiegłym roku Foxconn sprzedał dawną fabrykę General Motors w Lordstown w stanie Ohio, którą przejął w 2022 roku. Firma zapowiadała wówczas, że środki ze sprzedaży przeznaczy na dalszy rozwój działalności w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie zbycie zakładu oznaczało utratę najważniejszego zaplecza produkcyjnego dla planowanego modelu przeznaczonego na rynek amerykański.

Nowe projekty w Japonii i współpraca z Mitsubishi

Równolegle do działań w Europie Foxconn rozwija również ofertę skierowaną na rynek japoński. Podczas targów w Tokio firma zaprezentowała elektryczną taksówkę opartą na nowoczesnym minivanie. Pojazd ma konkurować z Toyotą JPN, która od lat dominuje we flotach taksówkowych w Japonii.

Nowy model jest nieco dłuższy i szerszy od konkurenta, oferuje większą przestrzeń bagażową, całkowicie płaską podłogę oraz mniejszy promień skrętu. Dodatkowym atutem ma być konstrukcja pozbawiona słupka B po stronie pasażera, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie. Produkcja tego modelu jeszcze się jednak nie rozpoczęła.

Firma poszukuje także nowych źródeł wzrostu w obliczu nasycenia rynku elektroniki użytkowej i telekomunikacji. Równocześnie rozwija także technologie związane z magazynowaniem energii. W ubiegłym roku koncern podpisał swoją pierwszą umowę na produkcję samochodów elektrycznych dla globalnego producenta motoryzacyjnego. W ramach współpracy z Mitsubishi Motors będzie wytwarzał kompaktowego elektrycznego crossovera przeznaczonego na rynki Australii i Nowej Zelandii. Debiut tego modelu zaplanowano jeszcze na ten rok.