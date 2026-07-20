Foxconn stawia na Polskę. USA schodzą na drugi plan

Krzysztof Mocek

Krzysztof Mocek

Plany marki Foxconn dotyczące wprowadzenia elektrycznego crossovera na rynek amerykański zostały odłożone na czas nieokreślony. Powodem jest rosnąca niepewność związana z polityką celną i zmianami w otoczeniu regulacyjnym w Stanach Zjednoczonych. Tajwański koncern zamierza natomiast skoncentrować część swoich działań w Europie, a jednym z kluczowych elementów tej strategii ma być Polska.

Nowoczesny tył samochodu Foxtron z oświetleniem LED na tle różowego zachodzącego nieba.
Foxconn wstrzymał projekt w USA. Polska zyska na nowych planach.materiały prasowe

W skrócie

  • Foxconn wstrzymał plany produkcji modelu C w USA ze względu na niepewną sytuację polityczną oraz zmiany w przepisach handlowych.
  • Tajwański gigant chce skupić się na rozwoju w Europie, prowadząc zaawansowane rozmowy o współpracy z polską firmą ElectroMobility Poland.
  • Firma rozwija nowe technologie i modele, w tym elektryczną taksówkę dla rynku japońskiego oraz crossovera produkowanego dla Mitsubishi.
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Foxconn, znany przede wszystkim jako producent elektroniki i partner Apple przy montażu iPhone'ów, od kilku lat intensywnie rozwija działalność w sektorze samochodów elektrycznych. Choć firma nie rezygnuje z globalnych ambicji, najnowsze decyzje pokazują, że napięta sytuacja geopolityczna oraz niepewność w światowym handlu coraz wyraźniej wpływają na tempo realizacji kolejnych projektów.

Cła zatrzymały debiut Modelu C w Stanach Zjednoczonych

Jeszcze do niedawna Foxconn planował uruchomienie w Stanach Zjednoczonych produkcji Modelu C - średniej wielkości elektrycznego crossovera. Jak informuje serwis Automotive News Europe, projekt ten został jednak tymczasowo wstrzymany.

Podczas targów biznesowych w Tokio, które odbyły się 16 lipca, Steven Hsu z Foxtrona - spółki joint venture utworzonej przez Foxconn w celu promowania aut elektrycznych - poinformował, że projekt pozostaje zawieszony do czasu poprawy warunków rynkowych. Jak wyjaśnił, decyzja wynika przede wszystkim ze zmienności przepisów handlowych oraz ograniczania federalnych programów wsparcia dla elektromobilności w USA.

Polska na mapie europejskiej strategii

Do czasu ustabilizowania się sytuacji na rynku amerykańskim tajwański koncern zamierza skoncentrować się na rozwoju działalności w Europie. W maju firma ogłosiła nawiązanie współpracy z ElectroMobility Poland, której celem jest stworzenie w Polsce ośrodka produkcji oraz centrum badań i rozwoju samochodów elektrycznych.

Plany te potwierdził premier Donald Tusk, informując, że rozmowy dotyczące współpracy Foxconna z ElectroMobility Poland powinny zakończyć się jesienią. Obecnie partnerzy analizują, które segmenty rynku oraz jakie modele pojazdów będą rozwijane w ramach wspólnego projektu.

Według Stevena Hsu uruchomienie produkcji zajmie od dwóch do trzech lat. Inwestycja wpisuje się w zmianę kierunku rozwoju koncernu. W ubiegłym roku Foxconn sprzedał dawną fabrykę General Motors w Lordstown w stanie Ohio, którą przejął w 2022 roku. Firma zapowiadała wówczas, że środki ze sprzedaży przeznaczy na dalszy rozwój działalności w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie zbycie zakładu oznaczało utratę najważniejszego zaplecza produkcyjnego dla planowanego modelu przeznaczonego na rynek amerykański.

Nowe projekty w Japonii i współpraca z Mitsubishi

Równolegle do działań w Europie Foxconn rozwija również ofertę skierowaną na rynek japoński. Podczas targów w Tokio firma zaprezentowała elektryczną taksówkę opartą na nowoczesnym minivanie. Pojazd ma konkurować z Toyotą JPN, która od lat dominuje we flotach taksówkowych w Japonii.

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Mirosław Domagała
Mirosław Domagała

Nowy model jest nieco dłuższy i szerszy od konkurenta, oferuje większą przestrzeń bagażową, całkowicie płaską podłogę oraz mniejszy promień skrętu. Dodatkowym atutem ma być konstrukcja pozbawiona słupka B po stronie pasażera, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie. Produkcja tego modelu jeszcze się jednak nie rozpoczęła.

Firma poszukuje także nowych źródeł wzrostu w obliczu nasycenia rynku elektroniki użytkowej i telekomunikacji. Równocześnie rozwija także technologie związane z magazynowaniem energii. W ubiegłym roku koncern podpisał swoją pierwszą umowę na produkcję samochodów elektrycznych dla globalnego producenta motoryzacyjnego. W ramach współpracy z Mitsubishi Motors będzie wytwarzał kompaktowego elektrycznego crossovera przeznaczonego na rynki Australii i Nowej Zelandii. Debiut tego modelu zaplanowano jeszcze na ten rok.

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